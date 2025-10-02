1 914 7
Жительница Саратова под звуки воздушной тревоги выражает свое недовольство ходом "СВО": "Когда это все закончится?! Я уже устала". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Саратова ночью слушает звуки воздушной тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка выражает свое недовольство и жалуется на усталость.
"ми ещьо не начіналі"
"нравітся, не нравітся, не спі, моя красавіца"
тільки це тепер по відношенню до самої рашки
.
худоба.