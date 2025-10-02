РУС
Жительница Саратова под звуки воздушной тревоги выражает свое недовольство ходом "СВО": "Когда это все закончится?! Я уже устала". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Саратова ночью слушает звуки воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка выражает свое недовольство и жалуется на усталость.

Взрывы в Саратове: дроны, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод.

НПЗ (313) Саратов (48) аэродром (316) дроны (4905)
читай буйла, кацапка
"ми ещьо не начіналі"
"нравітся, не нравітся, не спі, моя красавіца"

тільки це тепер по відношенню до самої рашки

.
02.10.2025 13:08 Ответить
тільки коли развалить ваша країна
02.10.2025 13:09 Ответить
Сальто - мортале з 7-ГО поверху і втому як рукою зніме
02.10.2025 13:10 Ответить
Natasha , tvoi ***** skazal , terpi ...ish ti , zvuk iei ninravitsa .
02.10.2025 13:10 Ответить
Оно устала, курва кончена, не треба було починати, тупа худоба.
02.10.2025 13:12 Ответить
устала?иди удавись!
02.10.2025 13:20 Ответить
Було так усе по-домашнєму? Так це початок. Кінець у мацкві
02.10.2025 13:29 Ответить
 
 