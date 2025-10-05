Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (доповнено)
Ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Телеграм-канали пишуть, що після атаки безпілотників на Бєлгород у деяких районах міста зникло світло та вода.
Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".
Доповнена інформація
Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт відсутності електроенергії в місті.
Він заявив, що нібито "немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області".
За його словами, частина лікарень у Бєлгороді перейшла на резервні джерела живлення.
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар05.10.2025 22:37 Відповісти Посилання
+6 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар05.10.2025 22:27 Відповісти Посилання
+5 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар05.10.2025 22:44 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Николаевич #334532
показати весь коментар05.10.2025 22:27 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Юрій Баховський
показати весь коментар05.10.2025 22:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.10.2025 22:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар05.10.2025 22:34 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Любо Неожиданнов
показати весь коментар05.10.2025 22:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар05.10.2025 22:37 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Олександр Савін #563476
показати весь коментар06.10.2025 00:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар05.10.2025 22:44 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Оникс
показати весь коментар05.10.2025 22:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар05.10.2025 22:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Оникс
показати весь коментар05.10.2025 22:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар05.10.2025 22:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
NGavriluk
показати весь коментар05.10.2025 22:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар05.10.2025 23:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар05.10.2025 23:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар05.10.2025 23:07 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Василий Граздич #507298
показати весь коментар05.10.2025 23:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kungfury Truesurvivor
показати весь коментар05.10.2025 23:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Александрович #602971
показати весь коментар05.10.2025 23:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар05.10.2025 23:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар05.10.2025 23:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар05.10.2025 23:45 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Urs
показати весь коментар06.10.2025 00:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар05.10.2025 23:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Vik Tor #521724
показати весь коментар05.10.2025 23:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Nub Nubov #586380
показати весь коментар05.10.2025 23:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар06.10.2025 00:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий Хорошунов
показати весь коментар05.10.2025 23:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар06.10.2025 00:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль