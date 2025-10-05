УКР
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (доповнено)

Ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Телеграм-канали пишуть, що після атаки безпілотників на Бєлгород у деяких районах міста зникло світло та вода.

Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".

Доповнена інформація

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт відсутності електроенергії в місті. 

Він заявив, що нібито "немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області".

За його словами, частина лікарень у Бєлгороді перейшла на резервні джерела живлення.

бєлгород
Фото: соцмережі

бєлгород

Коментарі
+10
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
05.10.2025 22:37
+6
Висловлюю своє занепокоєння!
05.10.2025 22:27
+5
В Москві б пару ТЕЦ винести. І Новосибірськ. Там найбільше кацапських нацистів.
05.10.2025 22:44
Висловлюю своє занепокоєння!
05.10.2025 22:27
Уже масква має палвти.
05.10.2025 22:29
Це по звуку або повітряні підриви або обстріл малим калібром.
05.10.2025 22:33
На добраніч малята...
05.10.2025 22:34
і це чудово. бажаю гарно провести час. востаннє.
05.10.2025 22:36
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
05.10.2025 22:37
Ви як у воду дивились, удар по ТЕЦ в Клинцях не змусив себе довго чекати
06.10.2025 00:10
В Москві б пару ТЕЦ винести. І Новосибірськ. Там найбільше кацапських нацистів.
05.10.2025 22:44
Новосібірск в сібірі, далеко.
05.10.2025 22:47
Немає світла? - повторити і присвітити їм
05.10.2025 22:48
А можно ще раз на біс. Ця тенденція мені подобається.
05.10.2025 22:51
Внизу летять відволікаючі пустишки безпілотники, а зверху F-16 з не доступних для розвідок висот запускають вже поставлени Єваропою куплені у США ERAM .
05.10.2025 22:54
Пишуть Хаймарс.
05.10.2025 22:56
подумаеш. доки у парашників є смартфони, доки вони в скваречніках і будуть ними підсвічувати, щоб в дірку в темряві не впасти )))
05.10.2025 23:00
Запровадження буферної демілітаризованої зони триває.
05.10.2025 23:02
Щоб вам, суки, вічний блекаут, і кам'яні сокири з лаптями в могили.
05.10.2025 23:07
а что вы дое....сь до этого белгорода ??? его можно из пушек ххххрить !!! давай по москве !!!
05.10.2025 23:07
з пушек прицільно по ТЕЦ?
05.10.2025 23:13
залишки атакамсів пішли на нікому не потрібний Бєлгород, який кацапи й самі непогано ********.
05.10.2025 23:10
Ответили быстро, учится надо! Пол Харькова уже без света с 23 ч. Налёт бпл просто массовый и продолжается.
05.10.2025 23:31
Мені їхній гладков чимось венса нагадує. Мабуть очима підфарбованими. Жаль що тільки в деяких районах зникло. Швидко полагодять. Треба через пару годин повторити. Щоб їм, падлюкам, веселіше було лагодити.
05.10.2025 23:34
дивлячись куди влучили. Якщо у котлотурбінний цех, як тиждень тому у Білгородську ТЕЦ, то у нйближчому осяжному майбутньому ТЕЦ "Луч" працювати не буде. Можно ще перепідключиться на лінії від Мічурінської ТЕЦ, але весь Бєлгород одразу вона не потягне, буде графік відключень. Ну і звісно з централізованим опаленням і гарячою водою будуть проблеми.
05.10.2025 23:45
повідомляють що начебто було влучання у підстанцію. Вирогідно мова іде про ПС "Луч", яка знаходиться прямо поряд з ТЕЦ, ось тут - 50°33'35.0"N 36°34'53.1"E. За п'ятдесят метрів північніше через паркан - це вже ОРУ самої ТЕЦ.. Сподіваюсь що туди хоча би пару фугасних хаймарсів прилетіло.
06.10.2025 00:06
Взагалі-то окрім бєлгорода на кацапстані ще є міста з неляканими ідіотами. Комусь треба відкрити Гугл мапу?
05.10.2025 23:37
Безпілотник це невеликі пошкодження. Потрібно бч від 500 кг, тоді станції гаплик. Де ж хламінго?
05.10.2025 23:37
лупити треба по масквє, бєлгород москалям не болить
05.10.2025 23:41
99%
06.10.2025 00:07
Звикайте. Далі бкде...🤔
05.10.2025 23:50
Х7й вони (рашисти) клали на Бєлгород та всі іньші міста. Тільки удари по москві та пітєру їх можуть трохи хвилювати.
06.10.2025 00:06
 
 