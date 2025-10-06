У Брянській області РФ після серії вибухів зникло світло - пабліки пишуть про атаку на ТЕЦ. ВIДЕО
У Брянській області Росії пролунали потужні вибухи, зокрема в місті Клинці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після кількох прильотів у Стародубському районі зникло світло, а в Унєчському оголошено ракетну тривогу.
Місцеві канали повідомляють про можливе влучання по ТЕЦ.
Раніше повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода.
От і є...
Только зеркальная ответка
Быстро приводит всех в сознание!
Привет жене!!!!
У нее прекрасный вкус на мужчин...
Надо лупить по тем ТЭЦ
Которые на Урале
За Уралом
Там уже ночью - минусовые температуры
А может и снeг выпал
Вот вы все говорите
Что кацапы будут терпеть
В Екатеринбурге - всегда была оппозиция для путина
В Хабаровске
В новосибирске
Во Владивостоке
Вот не будет у них тепла
И народ начнет протестовать
Человек ведь как устроен
Ему плевать - когда беда далеко
А вот когда у тебя в доме все замерзнет
Когда нет света и воды
Все меняется на раз!!!!!
Пусть разгонят
Пусть весь мир это увидит
На россии разгоняют жестко
Могут и убить кого- нибудь
И тогда начнется....
Главное - подкинуть поленья в костер
Вспомните - как встречали Пригожина
Это не от большой любви к путину
А на Урале и за Уралом люди живут тяжело
Там путина многие ненавидят
Там хорошая почва для протестов