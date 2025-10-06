УКР
У Брянській області РФ після серії вибухів зникло світло - пабліки пишуть про атаку на ТЕЦ. ВIДЕО

У Брянській області Росії пролунали потужні вибухи, зокрема в місті Клинці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після кількох прильотів у Стародубському районі зникло світло, а в Унєчському оголошено ракетну тривогу.

Місцеві канали повідомляють про можливе влучання по ТЕЦ.

Раніше повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода.

Читайте: ТЕЦ та трансформатори палають у російській Пензі: там скаржаться на перебої зі світлом. ВІДЕО+ФОТО

Мало. Хорошо, но мало. Для симметрии надо было бы загнать в асфальт 3-4 области в Орде
06.10.2025 00:22 Відповісти
Чудово, в цю гру можна грати вдвох
06.10.2025 00:23 Відповісти
Стратегічно важливо - весь трубопровідний нафтовий хаб біля Унечі Брянської обл. стерти в порошок...
06.10.2025 00:27 Відповісти
Вчора вранці виглянув у вікно. Побачив стовп чорного диму - вночі "шахєд" прилетів, і підпалив АЗС. Потім, десь перед обідом, знову "диркун" над містом. Пролетів і щез. Через хвилин п"ятнадцять уже в іншому місці стовпдиму, такий же... Моя дружина лається: "Самі не живуть, як люди - і нам не дають...". Кажу - це ж вони з Брянщини летять! " Треба "паралелить" - Бєлгород - за Харків, а Брянськ - за Чернігів...".
От і є...
06.10.2025 01:07 Відповісти
Правильно все ваша жена говорит!!!!
Только зеркальная ответка
Быстро приводит всех в сознание!
Привет жене!!!!
У нее прекрасный вкус на мужчин...
06.10.2025 01:11 Відповісти
Та вона у мене кацапів змолоду дедолюблює... Десять років прожили в Росії, у "інтернаціональних" колективах, так кращі подруги - казашки, татарки... А кацапню зневажала... Завидющі, жадібні, і брехливі...
06.10.2025 01:16 Відповісти
Ще ще ще!
06.10.2025 00:29 Відповісти
у кацапських ТГ пишуть що зникло опалення у Клинцях.
06.10.2025 00:30 Відповісти
колір диму не розовий ? не фламінго нє ? З почином !!!
06.10.2025 00:30 Відповісти
які в )(уйя фламінги? вони ще варяться в дупі міндичів та на єдиному лохотроні.
06.10.2025 00:38 Відповісти
Оце діло. Географію кацапських страждань треба поширювати. Смолєнск там щось розслабився.
06.10.2025 00:31 Відповісти
По Таганрогу,по Таганрогу треба моцно ує....ть! Там у мене купа їбон..х родичів окопалися!
06.10.2025 01:26 Відповісти
рашисти розмірковують про "что-то засвєркало", але електрика у них є. "можєт павтаріть"?!
06.10.2025 00:35 Відповісти
В Брянской области пока еще ,как и у нас - отопление не включали
Надо лупить по тем ТЭЦ
Которые на Урале
За Уралом
Там уже ночью - минусовые температуры
А может и снeг выпал
Вот вы все говорите
Что кацапы будут терпеть
В Екатеринбурге - всегда была оппозиция для путина
В Хабаровске
В новосибирске
Во Владивостоке
Вот не будет у них тепла
И народ начнет протестовать
Человек ведь как устроен
Ему плевать - когда беда далеко
А вот когда у тебя в доме все замерзнет
Когда нет света и воды
Все меняется на раз!!!!!
06.10.2025 00:38 Відповісти
Не будет протестов. А те что будут мигом разгонят.
06.10.2025 00:45 Відповісти
Так отлично!!!!!
Пусть разгонят
Пусть весь мир это увидит
На россии разгоняют жестко
Могут и убить кого- нибудь
И тогда начнется....
Главное - подкинуть поленья в костер
Вспомните - как встречали Пригожина
Это не от большой любви к путину
А на Урале и за Уралом люди живут тяжело
Там путина многие ненавидят
Там хорошая почва для протестов
06.10.2025 00:59 Відповісти
Файно, файно.
06.10.2025 00:43 Відповісти
Не зупиняйтесь. Кожен день війни для рашистів повинен бути жахом а не прогулянкою по Україні. Щоб рашисти проклинали той крим і дамбас і той день коли напали на Україну
06.10.2025 00:55 Відповісти
із ближніх ТЕЦ в оластних ентрах залишилась тільки Мічурінська у Бєлгороді. Треба переходити до обидвох воронезьких. Від Сум недалечко, всього 300 кілометрів.
06.10.2025 00:56 Відповісти
Только хотел написать под предыдущей новостью, мол, почему сразу не ударить по двум ТЕЦ/областям, а тут раз и эта новость... ну, это уже что то.
06.10.2025 01:09 Відповісти
Ну это другое дело. Надо продолжать. Желательно бы ещё поближе к масквабаду или газпромбургу. А то местным патрициям обычно пакую страдания рядовой замкадной черни.
06.10.2025 01:11 Відповісти
Ех,заранувато трохи Піднакопити засобів,та коли вдарять гарні морози гарненько в...бати! Кацапня -це морозостійкі,розумово неповноцінні мавпи,але морозів теж бояться.
06.10.2025 01:32 Відповісти
 
 