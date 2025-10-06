У Брянській області РФ після серії вибухів зникло світло - пабліки пишуть про атаку на ТЕЦ. ВIДЕО

У Брянській області Росії пролунали потужні вибухи, зокрема в місті Клинці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після кількох прильотів у Стародубському районі зникло світло, а в Унєчському оголошено ракетну тривогу.

Місцеві канали повідомляють про можливе влучання по ТЕЦ.

Раніше повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода.

