В Брянской области РФ после серии взрывов пропал свет - паблики пишут об атаке на ТЭЦ. ВИДЕО
В Брянской области России прогремели мощные взрывы, в частности в городе Клинцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после нескольких прилетов в Стародубском районе пропал свет, а в Унечском объявлена ракетная тревога.
Местные каналы сообщают о возможном попадании по ТЭЦ.
Ранее сообщалось о взрывах в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода.
От і є...
Только зеркальная ответка
Быстро приводит всех в сознание!
Привет жене!!!!
У нее прекрасный вкус на мужчин...
Ця ГКС від Новгород-Сіверького за 150 км.
Надо лупить по тем ТЭЦ
Которые на Урале
За Уралом
Там уже ночью - минусовые температуры
А может и снeг выпал
Вот вы все говорите
Что кацапы будут терпеть
В Екатеринбурге - всегда была оппозиция для путина
В Хабаровске
В новосибирске
Во Владивостоке
Вот не будет у них тепла
И народ начнет протестовать
Человек ведь как устроен
Ему плевать - когда беда далеко
А вот когда у тебя в доме все замерзнет
Когда нет света и воды
Все меняется на раз!!!!!
Пусть разгонят
Пусть весь мир это увидит
На россии разгоняют жестко
Могут и убить кого- нибудь
И тогда начнется....
Главное - подкинуть поленья в костер
Вспомните - как встречали Пригожина
Это не от большой любви к путину
А на Урале и за Уралом люди живут тяжело
Там путина многие ненавидят
Там хорошая почва для протестов
Самі в гівні живуть й інших туди тягнуть, замість того, щоб передушити своїх правителів..