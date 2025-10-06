РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11580 посетителей онлайн
Новости Видео Атака беспилотников на Россию
4 835 32

В Брянской области РФ после серии взрывов пропал свет - паблики пишут об атаке на ТЭЦ. ВИДЕО

В Брянской области России прогремели мощные взрывы, в частности в городе Клинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после нескольких прилетов в Стародубском районе пропал свет, а в Унечском объявлена ракетная тревога.

Местные каналы сообщают о возможном попадании по ТЭЦ.

Ранее сообщалось о взрывах в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Читайте: ТЭЦ и трансформаторы горят в российской Пензе: там жалуются на перебои со светом. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6923) россия (97526) ТЭЦ (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Мало. Хорошо, но мало. Для симметрии надо было бы загнать в асфальт 3-4 области в Орде
показать весь комментарий
06.10.2025 00:22 Ответить
+14
Чудово, в цю гру можна грати вдвох
показать весь комментарий
06.10.2025 00:23 Ответить
+13
Стратегічно важливо - весь трубопровідний нафтовий хаб біля Унечі Брянської обл. стерти в порошок...
показать весь комментарий
06.10.2025 00:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало. Хорошо, но мало. Для симметрии надо было бы загнать в асфальт 3-4 области в Орде
показать весь комментарий
06.10.2025 00:22 Ответить
Согласен, надо им командировать Янелоха. Он превратит все Искандеры в асфальт.
показать весь комментарий
06.10.2025 08:51 Ответить
Чудово, в цю гру можна грати вдвох
показать весь комментарий
06.10.2025 00:23 Ответить
Вчора вранці виглянув у вікно. Побачив стовп чорного диму - вночі "шахєд" прилетів, і підпалив АЗС. Потім, десь перед обідом, знову "диркун" над містом. Пролетів і щез. Через хвилин п"ятнадцять уже в іншому місці стовпдиму, такий же... Моя дружина лається: "Самі не живуть, як люди - і нам не дають...". Кажу - це ж вони з Брянщини летять! " Треба "паралелить" - Бєлгород - за Харків, а Брянськ - за Чернігів...".
От і є...
показать весь комментарий
06.10.2025 01:07 Ответить
Правильно все ваша жена говорит!!!!
Только зеркальная ответка
Быстро приводит всех в сознание!
Привет жене!!!!
У нее прекрасный вкус на мужчин...
показать весь комментарий
06.10.2025 01:11 Ответить
Та вона у мене кацапів змолоду дедолюблює... Десять років прожили в Росії, у "інтернаціональних" колективах, так кращі подруги - казашки, татарки... А кацапню зневажала... Завидющі, жадібні, і брехливі...
показать весь комментарий
06.10.2025 01:16 Ответить
у Брянську ТЕЦ нема. Там все теплопостачання забезпечує система котелень. Але якщо розхєрачити ЛВУ МГ "Глініщєво" (53°17'41.5"N 34°05'38.4"E), то газа у Брянську не буде, і котельні стануть.
Ця ГКС від Новгород-Сіверького за 150 км.
показать весь комментарий
06.10.2025 04:24 Ответить
Та я "фігурально" висловився... Суть же люди зрозуміли...
показать весь комментарий
06.10.2025 07:39 Ответить
Стратегічно важливо - весь трубопровідний нафтовий хаб біля Унечі Брянської обл. стерти в порошок...
показать весь комментарий
06.10.2025 00:27 Ответить
Ще ще ще!
показать весь комментарий
06.10.2025 00:29 Ответить
у кацапських ТГ пишуть що зникло опалення у Клинцях.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:30 Ответить
колір диму не розовий ? не фламінго нє ? З почином !!!
показать весь комментарий
06.10.2025 00:30 Ответить
які в )(уйя фламінги? вони ще варяться в дупі міндичів та на єдиному лохотроні.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:38 Ответить
Оце діло. Географію кацапських страждань треба поширювати. Смолєнск там щось розслабився.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:31 Ответить
По Таганрогу,по Таганрогу треба моцно ує....ть! Там у мене купа їбон..х родичів окопалися!
показать весь комментарий
06.10.2025 01:26 Ответить
рашисти розмірковують про "что-то засвєркало", але електрика у них є. "можєт павтаріть"?!
показать весь комментарий
06.10.2025 00:35 Ответить
В Брянской области пока еще ,как и у нас - отопление не включали
Надо лупить по тем ТЭЦ
Которые на Урале
За Уралом
Там уже ночью - минусовые температуры
А может и снeг выпал
Вот вы все говорите
Что кацапы будут терпеть
В Екатеринбурге - всегда была оппозиция для путина
В Хабаровске
В новосибирске
Во Владивостоке
Вот не будет у них тепла
И народ начнет протестовать
Человек ведь как устроен
Ему плевать - когда беда далеко
А вот когда у тебя в доме все замерзнет
Когда нет света и воды
Все меняется на раз!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2025 00:38 Ответить
Не будет протестов. А те что будут мигом разгонят.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:45 Ответить
Так отлично!!!!!
Пусть разгонят
Пусть весь мир это увидит
На россии разгоняют жестко
Могут и убить кого- нибудь
И тогда начнется....
Главное - подкинуть поленья в костер
Вспомните - как встречали Пригожина
Это не от большой любви к путину
А на Урале и за Уралом люди живут тяжело
Там путина многие ненавидят
Там хорошая почва для протестов
показать весь комментарий
06.10.2025 00:59 Ответить
Та подивіться кілька випусків громадянської оборони..все що за мкадом - то капець..живуть без води, каналізації, в згнилих домах..а ті, що з бетону - то просто обвалюються..

Самі в гівні живуть й інших туди тягнуть, замість того, щоб передушити своїх правителів..
показать весь комментарий
06.10.2025 02:05 Ответить
опалення у місті Брянськ включили 25 вересня.
показать весь комментарий
06.10.2025 04:27 Ответить
Файно, файно.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:43 Ответить
Не зупиняйтесь. Кожен день війни для рашистів повинен бути жахом а не прогулянкою по Україні. Щоб рашисти проклинали той крим і дамбас і той день коли напали на Україну
показать весь комментарий
06.10.2025 00:55 Ответить
із ближніх ТЕЦ в оластних ентрах залишилась тільки Мічурінська у Бєлгороді. Треба переходити до обидвох воронезьких. Від Сум недалечко, всього 300 кілометрів.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:56 Ответить
Только хотел написать под предыдущей новостью, мол, почему сразу не ударить по двум ТЕЦ/областям, а тут раз и эта новость... ну, это уже что то.
показать весь комментарий
06.10.2025 01:09 Ответить
Ну это другое дело. Надо продолжать. Желательно бы ещё поближе к масквабаду или газпромбургу. А то местным патрициям обычно пакую страдания рядовой замкадной черни.
показать весь комментарий
06.10.2025 01:11 Ответить
Ех,заранувато трохи Піднакопити засобів,та коли вдарять гарні морози гарненько в...бати! Кацапня -це морозостійкі,розумово неповноцінні мавпи,але морозів теж бояться.
показать весь комментарий
06.10.2025 01:32 Ответить
нормально. Опалювальни сезон там давно розпочався, тому не зарано.
показать весь комментарий
06.10.2025 04:28 Ответить
я ВСЕГДА говорил ,что мы к этому прийдем зуб за зуб , глаз за глаз !!! нам бы еще с пленными так !!! война примет ОЖЕСТОЧЕННЫЙ характер ,на то она и ВОЙНА !!! кацапье не понимает по другому , хватит проявлять к ним гуманность !!!(((
показать весь комментарий
06.10.2025 05:22 Ответить
Ну чому з світло зникло- он як яскраво ТЕЦ світло видає )
показать весь комментарий
06.10.2025 05:24 Ответить
Накінець дійшло куди треба бити.
показать весь комментарий
06.10.2025 05:54 Ответить
 
 