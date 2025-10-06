В Брянской области РФ после серии взрывов пропал свет - паблики пишут об атаке на ТЭЦ. ВИДЕО

В Брянской области России прогремели мощные взрывы, в частности в городе Клинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после нескольких прилетов в Стародубском районе пропал свет, а в Унечском объявлена ракетная тревога.

Местные каналы сообщают о возможном попадании по ТЭЦ.

Ранее сообщалось о взрывах в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода.

