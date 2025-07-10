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ТЭЦ и трансформаторы горят в российской Пензе: там жалуются на перебои с электричеством. ВИДЕО+ФОТО
В российской Пензе частично отключили электроэнергию и подачу горячей воды после пожара на подстанции ТЭЦ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
"Горят трансформаторы. Серьезное чрезвычайное происшествие у нас в городе, я бы сказал. Приехало много пожарных", - рассказал очевидец.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко говорит, что уже запускается резервная система электроснабжения.
В МЧС РФ сообщили, что на Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор. Площадь пожара составляет 100 кв. м.
В то же время россияне говорят, что причиной пожара вряд ли была атака украинских БПЛА.
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може громадянська війна на рабсії?
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
І це ще Пензу не відвідали добрі дрони яки несуть мир та спокій.