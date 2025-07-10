РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9099 посетителей онлайн
Новости Фото Пожары в РФ
2 156 9

ТЭЦ и трансформаторы горят в российской Пензе: там жалуются на перебои с электричеством. ВИДЕО+ФОТО

В российской Пензе частично отключили электроэнергию и подачу горячей воды после пожара на подстанции ТЭЦ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Горят трансформаторы. Серьезное чрезвычайное происшествие у нас в городе, я бы сказал. Приехало много пожарных", - рассказал очевидец.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко говорит, что уже запускается резервная система электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали предприятие химической промышленности "Азот" в Тульской области РФ: произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В МЧС РФ сообщили, что на Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор. Площадь пожара составляет 100 кв. м.

В то же время россияне говорят, что причиной пожара вряд ли была атака украинских БПЛА.

Читайте также: Масштабный пожар произошел на битумном заводе рядом с объектом "Лукойла" в Нижегородской области РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Пензе горит ТЭЦ-1 на подстанции: видеоВ Пензе горит ТЭЦ-1 на подстанции: видео

Автор: 

пожар (5990) россия (96548) ТЭЦ (120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даєш мацквабад!
показать весь комментарий
10.07.2025 19:59 Ответить
Чого скаржитись? - підтягуйтесь до трансформаторів - там і світло і тепло
показать весь комментарий
10.07.2025 20:01 Ответить
ой бяда бяда огорчєніє...
показать весь комментарий
10.07.2025 20:03 Ответить
і чого воно загорілось..?
може громадянська війна на рабсії?
показать весь комментарий
10.07.2025 20:21 Ответить
так вот ты какая , путинская движуха ???!!!)??
показать весь комментарий
10.07.2025 20:25 Ответить
причиною пожежі навряд чи була атака українських БПЛА
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
показать весь комментарий
10.07.2025 20:27 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2025 20:28 Ответить
Значить перевантаження..а чому цікаво..на зарєчному щось мутять чи що
показать весь комментарий
10.07.2025 20:30 Ответить
Пензюки задоволені.
І це ще Пензу не відвідали добрі дрони яки несуть мир та спокій.
показать весь комментарий
10.07.2025 20:44 Ответить
 
 