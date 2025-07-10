ТЭЦ и трансформаторы горят в российской Пензе: там жалуются на перебои с электричеством. ВИДЕО+ФОТО

В российской Пензе частично отключили электроэнергию и подачу горячей воды после пожара на подстанции ТЭЦ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Горят трансформаторы. Серьезное чрезвычайное происшествие у нас в городе, я бы сказал. Приехало много пожарных", - рассказал очевидец.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко говорит, что уже запускается резервная система электроснабжения.

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В МЧС РФ сообщили, что на Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор. Площадь пожара составляет 100 кв. м.

В то же время россияне говорят, что причиной пожара вряд ли была атака украинских БПЛА.

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