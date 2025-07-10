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ТЕЦ та трансформатори палають у російській Пензі: там скаржаться на перебої зі світлом. ВІДЕО+ФОТО
У російській Пензі частково відключили електроенергію та подачу гарячої води після пожежі на підстанції ТЕЦ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
"Горять трансформатори. Серйозна надзвичайна подія у нас в місті, я б сказав. Приїхало багато пожежників", - розповів очевидець.
Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко каже, що вже запускається резервна система електропостачання.
У МНС РФ повідомили, що на Пензенській ТЕЦ-1 загорівся транзитний трансформатор. Площа пожежі становить 100 кв. м.
Водночас росіяни кажуть, що причиною пожежі навряд чи була атака українських БПЛА.
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може громадянська війна на рабсії?
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
І це ще Пензу не відвідали добрі дрони яки несуть мир та спокій.