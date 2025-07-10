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Новини Фото Пожежі в РФ
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ТЕЦ та трансформатори палають у російській Пензі: там скаржаться на перебої зі світлом. ВІДЕО+ФОТО

У російській Пензі частково відключили електроенергію та подачу гарячої води після пожежі на підстанції ТЕЦ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA. 

"Горять трансформатори. Серйозна надзвичайна подія у нас в місті, я б сказав. Приїхало багато пожежників", - розповів очевидець.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко каже, що вже запускається резервна система електропостачання.

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У МНС РФ повідомили, що на Пензенській ТЕЦ-1 загорівся транзитний трансформатор. Площа пожежі становить 100 кв. м.

Водночас росіяни кажуть, що причиною пожежі навряд чи була атака українських БПЛА.

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У Пензі палає ТЕЦ-1 на підстанції: відеоУ Пензі палає ТЕЦ-1 на підстанції: відео

Автор: 

пожежа (4372) росія (66629) ТЕЦ (464)


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Даєш мацквабад!
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10.07.2025 19:59 Відповісти
Чого скаржитись? - підтягуйтесь до трансформаторів - там і світло і тепло
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10.07.2025 20:01 Відповісти
ой бяда бяда огорчєніє...
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10.07.2025 20:03 Відповісти
і чого воно загорілось..?
може громадянська війна на рабсії?
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10.07.2025 20:21 Відповісти
так вот ты какая , путинская движуха ???!!!)??
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10.07.2025 20:25 Відповісти
причиною пожежі навряд чи була атака українських БПЛА
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
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10.07.2025 20:27 Відповісти
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10.07.2025 20:28 Відповісти
Значить перевантаження..а чому цікаво..на зарєчному щось мутять чи що
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10.07.2025 20:30 Відповісти
Пензюки задоволені.
І це ще Пензу не відвідали добрі дрони яки несуть мир та спокій.
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10.07.2025 20:44 Відповісти
 
 