Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО
Вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Телеграм-каналы пишут, что после атаки беспилотников на Белгород в некоторых районах города пропал свет и вода.
Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".
Топ комментарии
+3 Urs
показать весь комментарий05.10.2025 22:37 Ответить Ссылка
+2 Грицько Добрий
показать весь комментарий05.10.2025 22:34 Ответить Ссылка
+2 Оникс
показать весь комментарий05.10.2025 22:51 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий05.10.2025 22:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Юрій Баховський
показать весь комментарий05.10.2025 22:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий05.10.2025 22:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий05.10.2025 22:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий05.10.2025 22:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий05.10.2025 22:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий05.10.2025 22:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Оникс
показать весь комментарий05.10.2025 22:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий05.10.2025 22:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оникс
показать весь комментарий05.10.2025 22:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Наталия Гончар
показать весь комментарий05.10.2025 22:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
NGavriluk
показать весь комментарий05.10.2025 22:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий05.10.2025 23:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий05.10.2025 23:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий05.10.2025 23:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василий Граздич #507298
показать весь комментарий05.10.2025 23:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий05.10.2025 23:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Александрович #602971
показать весь комментарий05.10.2025 23:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль