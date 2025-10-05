РУС
Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО

Вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Телеграм-каналы пишут, что после атаки беспилотников на Белгород в некоторых районах города пропал свет и вода.

Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".

Смотрите также: Россиянин снимает темные улицы Белгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВИДЕО

Топ комментарии
+3
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
05.10.2025 22:37 Ответить
+2
На добраніч малята...
05.10.2025 22:34 Ответить
+2
А можно ще раз на біс. Ця тенденція мені подобається.
05.10.2025 22:51 Ответить
Висловлюю своє занепокоєння!
05.10.2025 22:27 Ответить
Уже масква має палвти.
05.10.2025 22:29 Ответить
Це по звуку або повітряні підриви або обстріл малим калібром.
05.10.2025 22:33 Ответить
На добраніч малята...
05.10.2025 22:34 Ответить
і це чудово. бажаю гарно провести час. востаннє.
05.10.2025 22:36 Ответить
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
05.10.2025 22:37 Ответить
В Москві б пару ТЕЦ винести. І Новосибірськ. Там найбільше кацапських нацистів.
05.10.2025 22:44 Ответить
Новосібірск в сібірі, далеко.
05.10.2025 22:47 Ответить
Немає світла? - повторити і присвітити їм
05.10.2025 22:48 Ответить
А можно ще раз на біс. Ця тенденція мені подобається.
05.10.2025 22:51 Ответить
Внизу летять відволікаючі пустишки безпілотники, а зверху F-16 з не доступних для розвідок висот запускають вже поставлени Єваропою куплені у США ERAM .
05.10.2025 22:54 Ответить
Пишуть Хаймарс.
05.10.2025 22:56 Ответить
подумаеш. доки у парашників є смартфони, доки вони в скваречніках і будуть ними підсвічувати, щоб в дірку в темряві не впасти )))
05.10.2025 23:00 Ответить
Запровадження буферної демілітаризованої зони триває.
05.10.2025 23:02 Ответить
Щоб вам, суки, вічний блекаут, і кам'яні сокири з лаптями в могили.
05.10.2025 23:07 Ответить
а что вы дое....сь до этого белгорода ??? его можно из пушек ххххрить !!! давай по москве !!!
05.10.2025 23:07 Ответить
з пушек прицільно по ТЕЦ?
05.10.2025 23:13 Ответить
залишки атакамсів пішли на нікому не потрібний Бєлгород, який кацапи й самі непогано ********.
05.10.2025 23:10 Ответить
 
 