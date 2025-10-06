Дрони атакували завод вибухових речовин у Дзержинську. ВIДЕО
У Нижньогородській області під удар дронів потрапив завод імені Свердлова – один із найбільших виробників вибухівки в РФ, що перебуває під міжнародними санкціями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт. Раніше повідомлялося, що підприємство виробляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.
