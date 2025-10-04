РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 375 18

Поражен Киришский НПЗ, вражеский комплекс "Гармонь" и заряжающая машина из состава ОТРК "Искандер", поврежден малый ракетный корабль "Буян-М" - Генштаб

Украинские дроны нанесли удар по НПЗ в Киришах

В ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Также в районе Онежского озера (Республика Карелия, РФ) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".

Также читайте: Украина будет масштабировать удары по логистике и топливной инфраструктуре РФ, - Умеров

Вместе с тем, по данным Генштаба, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослабление ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением", - отмечают в Генштабе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

+6
а оце просто чудова новина. Дуже дякую нашим котикам!
04.10.2025 11:37 Ответить
+4
чудові новини !
і з кірішським НПЗ на 18 млн тон.
і, особливо, з кораблем-буяном, що плавав онегою-океяном.

вкоротили ЧФ рашки, вкоротимо і балтійський флот !
а там, Бог дасть, і до Мурманська доберемось, з його Сєвероморськами.

.
04.10.2025 11:49 Ответить
+3
Ну, просто свято якесь!
04.10.2025 11:40 Ответить
а оце просто чудова новина. Дуже дякую нашим котикам!
04.10.2025 11:37 Ответить
по історичний родінє-уродінє буйла б'ємо, по лєнінградщінє !

.
04.10.2025 11:59 Ответить
Ну, просто свято якесь!
04.10.2025 11:40 Ответить
Починаю щось не розуміти----враження любого НПЗ супроводжується ---набільший в рашці . Вже заблудився як оцінити,коли всі --"НАЙБІЛЬШІ"
04.10.2025 11:47 Ответить
один із найбільших.

на мєлочьовку не розмінюємось

.
04.10.2025 11:50 Ответить
Не пересмикуй - там не так написано.
04.10.2025 11:51 Ответить
чудові новини !
і з кірішським НПЗ на 18 млн тон.
і, особливо, з кораблем-буяном, що плавав онегою-океяном.

вкоротили ЧФ рашки, вкоротимо і балтійський флот !
а там, Бог дасть, і до Мурманська доберемось, з його Сєвероморськами.

.
04.10.2025 11:49 Ответить
Карелія?? Ого....
04.10.2025 11:49 Ответить
ну да !
допоможемо і віддячемо братам-фінам!

.
04.10.2025 11:52 Ответить
Отже, скоро знову прилетить по українських газоперекачувальних станціях.
04.10.2025 11:51 Ответить
а досі хіба НЕ прилітало ?

НЕ скавчи!
це - війна !

.
04.10.2025 11:53 Ответить
Невже? Тільки росіянським від ураження кирішського НПЗ буде ні холодно, ні жарко, а ось нам буде не жарко, так це точно.
04.10.2025 12:00 Ответить
Так це Україна нападає, а ********* ,значить, нам ударами віддячує... Я тебе правильно зрозумів, курва ти кремлядська...?
04.10.2025 12:12 Ответить
Корабель"буян", після влучання Естонського дрону, перейменувати в "спокійний"...
04.10.2025 11:54 Ответить
краще - після атаки люксембургського флоту "їх-там-нєт".

.
04.10.2025 11:56 Ответить
Вони цими "Буянами" обійшли обмеження по розміщенню ракет середньої дальності (носіями ядерних зарядів). Бо катери ці - мобільні носії. Тому можуть буть підтягнуті, по річках та озерах, до кордону, а можуть буть відведені в тил...
04.10.2025 12:00 Ответить
Уничтожать кацапскую мразь и всё что с ними связано это прекрасно.
04.10.2025 11:58 Ответить
 
 