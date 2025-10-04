Поражен Киришский НПЗ, вражеский комплекс "Гармонь" и заряжающая машина из состава ОТРК "Искандер", поврежден малый ракетный корабль "Буян-М" - Генштаб

В ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Также в районе Онежского озера (Республика Карелия, РФ) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".

Вместе с тем, по данным Генштаба, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослабление ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением", - отмечают в Генштабе.

