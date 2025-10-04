УКР
Уражено Кіришський НПЗ, ворожий комплекс "Гармонь" і заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер", пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М" - Генштаб

Українські дрони вдарили по НПЗ у Киришах

У ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність - 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Також в районі Онезького озера (Республіка Карелія, РФ) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.

Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Також читайте: Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умєров

Разом з тим, за даними Генштабу, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", - наголошують у Генштабі.

Топ коментарі
+6
а оце просто чудова новина. Дуже дякую нашим котикам!
04.10.2025 11:37 Відповісти
+4
чудові новини !
і з кірішським НПЗ на 18 млн тон.
і, особливо, з кораблем-буяном, що плавав онегою-океяном.

вкоротили ЧФ рашки, вкоротимо і балтійський флот !
а там, Бог дасть, і до Мурманська доберемось, з його Сєвероморськами.

.
04.10.2025 11:49 Відповісти
+3
Ну, просто свято якесь!
04.10.2025 11:40 Відповісти
а оце просто чудова новина. Дуже дякую нашим котикам!
04.10.2025 11:37 Відповісти
по історичний родінє-уродінє буйла б'ємо, по лєнінградщінє !

.
04.10.2025 11:59 Відповісти
Ну, просто свято якесь!
04.10.2025 11:40 Відповісти
Починаю щось не розуміти----враження любого НПЗ супроводжується ---набільший в рашці . Вже заблудився як оцінити,коли всі --"НАЙБІЛЬШІ"
04.10.2025 11:47 Відповісти
один із найбільших.

на мєлочьовку не розмінюємось

.
04.10.2025 11:50 Відповісти
Не пересмикуй - там не так написано.
04.10.2025 11:51 Відповісти
чудові новини !
і з кірішським НПЗ на 18 млн тон.
і, особливо, з кораблем-буяном, що плавав онегою-океяном.

вкоротили ЧФ рашки, вкоротимо і балтійський флот !
а там, Бог дасть, і до Мурманська доберемось, з його Сєвероморськами.

.
04.10.2025 11:49 Відповісти
Карелія?? Ого....
04.10.2025 11:49 Відповісти
ну да !
допоможемо і віддячемо братам-фінам!

.
04.10.2025 11:52 Відповісти
Отже, скоро знову прилетить по українських газоперекачувальних станціях.
04.10.2025 11:51 Відповісти
а досі хіба НЕ прилітало ?

НЕ скавчи!
це - війна !

.
04.10.2025 11:53 Відповісти
Невже? Тільки росіянським від ураження кирішського НПЗ буде ні холодно, ні жарко, а ось нам буде не жарко, так це точно.
04.10.2025 12:00 Відповісти
Он, як заволати, запарєбрікавия агенти ***********!!
Аж онучами засмерділося у мережі!!!
Згинь, нечисть ***********!
04.10.2025 12:13 Відповісти
Так це Україна нападає, а ********* ,значить, нам ударами віддячує... Я тебе правильно зрозумів, курва ти кремлядська...?
04.10.2025 12:12 Відповісти
Корабель"буян", після влучання Естонського дрону, перейменувати в "спокійний"...
04.10.2025 11:54 Відповісти
краще - після атаки люксембургського флоту "їх-там-нєт".

.
04.10.2025 11:56 Відповісти
Вони цими "Буянами" обійшли обмеження по розміщенню ракет середньої дальності (носіями ядерних зарядів). Бо катери ці - мобільні носії. Тому можуть буть підтягнуті, по річках та озерах, до кордону, а можуть буть відведені в тил...
04.10.2025 12:00 Відповісти
Уничтожать кацапскую мразь и всё что с ними связано это прекрасно.
04.10.2025 11:58 Відповісти
 
 