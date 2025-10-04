Уражено Кіришський НПЗ, ворожий комплекс "Гармонь" і заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер", пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М" - Генштаб

У ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Як зазначається, Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність - 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Також в районі Онезького озера (Республіка Карелія, РФ) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.

Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Разом з тим, за даними Генштабу, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", - наголошують у Генштабі.

