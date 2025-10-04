УКР
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
1 496 34

Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умєров

Умєров про удари по РФ

Україна готує удари по стратегічних цілях ворога. Завдання держави — відновлення постраждалих громад та ефективний захист від атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив,  що на Ставці з президентом обговорили нашу далекобійну відповідь: удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії.

"Це результат координації Збройних Сил, розвідки та вітчизняних виробників озброєнь. Ми плануємо масштабувати такі операції та посилювати їхню ефективність",  - додав Умєров.

Автор: 

Умєров Рустем (737) Удари по РФ (570)
Топ коментарі
+13
Пішло н...й бидло басурманське!
показати весь коментар
04.10.2025 08:23 Відповісти
+12
Цього потужного захисника НАБУ ж мала брати під білі рученьки за його напрацювання Міністром Оборони - нє?
показати весь коментар
04.10.2025 08:26 Відповісти
+11
Чому цей чебурек ще не під слідством?
показати весь коментар
04.10.2025 08:34 Відповісти
Пішло н...й бидло басурманське!
показати весь коментар
04.10.2025 08:23 Відповісти
Заженіть москалів у кам'яний вік, пустіт по вітру їх кораблі, локомотиви, вантажівки!
Перетворіть її залізниці, порти, мости у попіл, щоб кацапи від гулу у небі наших дронів боялись навіть зі своїх зачуханих барліг на вулиці вийти!
СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
04.10.2025 08:24 Відповісти
Це ти до Всевишнього? Хочу тебе розчарувати. Він не чує і не бачить. Йому похер.
показати весь коментар
04.10.2025 08:47 Відповісти
Пока нет сил и возможностей.если был Москва горела каждый день как Киев- война закончилась бы через недели- месяцы.пока этого не будет, так и будет продолжаться
показати весь коментар
04.10.2025 08:50 Відповісти
Цього потужного захисника НАБУ ж мала брати під білі рученьки за його напрацювання Міністром Оборони - нє?
показати весь коментар
04.10.2025 08:26 Відповісти
Ти ще проанонсуй де , коли і почому . москалям не треба напрягати свою розвідку , міністер оборони сам все розкаже .
показати весь коментар
04.10.2025 08:30 Відповісти
Чому цей чебурек ще не під слідством?
показати весь коментар
04.10.2025 08:34 Відповісти
Бидлу вистава до вподоби,далі буде більше.
показати весь коментар
04.10.2025 08:38 Відповісти
Та не сидить.
показати весь коментар
04.10.2025 08:56 Відповісти
А чого не вчора?Чернігів,Харків,Полтава,Дніпропетровщина потерпають щодня.Чому кацапи з світлом?Брянськ,Воронеж,Бєлгорорд,Курьск це ж поряд.
показати весь коментар
04.10.2025 08:35 Відповісти
Масштабуватиме свою жирну пику, а потім в Штати, до родини.
показати весь коментар
04.10.2025 08:37 Відповісти
Рустемчик, ти б краще масштабував постачання ЗСУ.
показати весь коментар
04.10.2025 08:40 Відповісти
... а не квартири в США.
показати весь коментар
04.10.2025 08:58 Відповісти
Що ти триндиш, уморов? Ви лише міндічєй з чернишовими здатні масштабувати, виродки.
показати весь коментар
04.10.2025 08:40 Відповісти
Тим часом умєров масштабуватиме схематози та крадіжки з бюджету. Дітки в США не повинні страждати без ресторанів та ювелірних магазинів.
показати весь коментар
04.10.2025 08:42 Відповісти
Син мами Ріми, кіпчацький кочовик, кацап-головнокомандувач - ведуть Україну до перемоги. І це не жарт 95 -кварталу
показати весь коментар
04.10.2025 08:45 Відповісти
Не надо рассказывать что будет в военном плане делать Украина, это неверно по разным причинам, а вот когда масштабируем и увидим результаты можно и поговорить на эту тему.
показати весь коментар
04.10.2025 08:48 Відповісти
Надпотужний Лідар вирішили з єрмаком не чіпати ТЕЦ та трансформатори.
Тіпа ми не такі, ми переживаємо за орчих і орчинят.
Українці їм похер.
показати весь коментар
04.10.2025 08:51 Відповісти
Ніяк не можу второпати, як це гадьониш міг призначити керівником безпілотних операцій Мадяра. Це він помиливсь, чи пальці в двері?
показати весь коментар
04.10.2025 08:58 Відповісти
Навіщо Ви наговарюєте. Вчора цілий літачок долетів до орська. Вони там рекорди встановлюють. Летіли в Україну 35 ракет, збили половину( сказав президент), вранці сводка - збили 10 ракет( магія).
показати весь коментар
04.10.2025 09:04 Відповісти
Чим???
Фламінго
мабудь
улетіло в Панаму або на Кіпр
показати весь коментар
04.10.2025 09:06 Відповісти
Макет з фанери(одненький) літати не вміє
показати весь коментар
04.10.2025 09:08 Відповісти
черговий зелений брехливий крадій та балабол
показати весь коментар
04.10.2025 09:20 Відповісти
Такі речі робляться мовчки, потім лише звітують по завершенні. А в цьому випадку - це просто балаган.
показати весь коментар
04.10.2025 09:22 Відповісти
У всієї зеленої банди мародерів зажди є одне правило, щось обіцяти грандіозне, але ПОТІМ, не що зробили, не вже робимо, а що зробимо потім.
показати весь коментар
04.10.2025 09:29 Відповісти
Ага. Знову одні обіцянки. В нас все в майбутньому часі. А рашисти б'ють зараз і вчора по нашій енергетиці.
показати весь коментар
04.10.2025 09:41 Відповісти
"зелена прорашистська агентура в Україні" "солодкими словесами " написаними фсб 3,14дерації для вух довірчивого мудрому наріду"починаючи з 2019 року має втішати вуха для слухання ,але відключати мозги для думання...
показати весь коментар
04.10.2025 09:51 Відповісти
 
 