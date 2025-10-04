Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умєров

Україна готує удари по стратегічних цілях ворога. Завдання держави — відновлення постраждалих громад та ефективний захист від атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що на Ставці з президентом обговорили нашу далекобійну відповідь: удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії.

"Це результат координації Збройних Сил, розвідки та вітчизняних виробників озброєнь. Ми плануємо масштабувати такі операції та посилювати їхню ефективність", - додав Умєров.

