Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умєров
Україна готує удари по стратегічних цілях ворога. Завдання держави — відновлення постраждалих громад та ефективний захист від атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що на Ставці з президентом обговорили нашу далекобійну відповідь: удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії.
"Це результат координації Збройних Сил, розвідки та вітчизняних виробників озброєнь. Ми плануємо масштабувати такі операції та посилювати їхню ефективність", - додав Умєров.
Топ коментарі
+13 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар04.10.2025 08:23 Відповісти Посилання
+12 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар04.10.2025 08:26 Відповісти Посилання
+11 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар04.10.2025 08:34 Відповісти Посилання
Перетворіть її залізниці, порти, мости у попіл, щоб кацапи від гулу у небі наших дронів боялись навіть зі своїх зачуханих барліг на вулиці вийти!
СЛАВА ЗСУ!!!
Тіпа ми не такі, ми переживаємо за орчих і орчинят.
Українці їм похер.
Фламінго
мабудь
улетіло в Панаму або на Кіпр