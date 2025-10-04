УКР
4 407 33

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області

Українські дрони вдарили по НПЗ у Киришах

Українські дрони вночі 4 жовтня вразили нафтопереробний завод у Киришах Ленінградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Місцеві мешканці у міських чатах повідомляють про удари по виробничих установках.

Натомість губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що в промисловій зоні міста нібито сталося лише "загоряння".

Кириши
Кириши
Кириши

Зазначається,  що тривала зупинка підприємства призведе до зниження обсягів виробництва палива для регіону і, відповідно, до перебоїв з поставками ПММ у Північно-Західному регіоні.

Зменшення пропозиції може спричинити зростання цін на бензин і дизель, особливо в Ленінградській області та сусідніх регіонах.

ТОВ "Киришинефтеоргсинтез" - нафтопереробне підприємство в місті Кириші, Ленінградська область. Найбільше підприємство Кириш, містоутворюючий завод міста. З 1993 року входить до холдингу "Сургутнефтегаз".

Виробнича діяльність: завод переробляє нафту в різні види нафтопродуктів. Встановлена потужність - близько 19,8 млн тонн нафти на рік.

Вироблена продукція включає понад 80 найменувань: бензин, дизельне паливо, гас, мазути, бітуми, зріджені вуглеводневі гази, ароматика, розчинники, сірчана кислота, сірка та ін.

За даними відкритих джерел, у 2024 році Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) переробив близько 17,5 млн тонн нафти, що склало приблизно 6,6 % від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Це робить підприємство помітним гравцем галузі. КІНЕФ — підприємство середнього-великого рівня в масштабах всієї російської нафтопереробки. Його зупинка буде болючою.

НПЗ (730) Удари по РФ (570)
+11
Гойда, крепостные! Гойдааа!
04.10.2025 07:34 Відповісти
+10
Вже є відео з тих Кіришей. Одна жінка-тварюка каже, що Україну треба зтирати з землі. Цікаво, чи вона щось каже, коли Україну ******** їх пілоти-коршуни? Після таких слів звичайної росіянки хтось ще має сумніви, що на росії залишились порядні?
04.10.2025 08:16 Відповісти
+8
кацапня ,не спати - страждати !
04.10.2025 07:30 Відповісти
Опять НПЗ. Как оригинально, ага. Интересно, почему не атакуют здания ФСБ и МВД? Ермак-Елдак запретил? Или может быть кураторы Ермака и Зеленского в Кремле запретили?
04.10.2025 07:30 Відповісти
04.10.2025 07:57 Відповісти
Как говаривало *****, потому что потому...
04.10.2025 08:43 Відповісти
кацапня ,не спати - страждати !
04.10.2025 07:30 Відповісти
Гойда, крепостные! Гойдааа!
04.10.2025 07:34 Відповісти
Гарна новина...
04.10.2025 07:36 Відповісти
по ТЕС і підстанціям треба ,бензин їм бульбаши підкинуть
04.10.2025 07:50 Відповісти
як тільки почнуть підкидать, то прилетить по НПСам МНП який йде з Ярославля на Новополоцк.
і Пюрер про це знає.
04.10.2025 08:06 Відповісти
ти хоч сам зрозумів шо ти написав ?
04.10.2025 08:11 Відповісти
бачу що ти не зрозумів про що я написав.
04.10.2025 08:15 Відповісти
Ароматом кинуло в Киришах
04.10.2025 08:02 Відповісти
Ось вам московити, і ******* день!!!
Смерть московським окупантам!!
04.10.2025 08:11 Відповісти
бажано щоби влучило в установку ЛК-2Б по виробництву высокооктанових компонентов бензинів, потужністю 2 мільйона тон на рік. Хочу відео з чергами на АЗС члєнінграда.
04.10.2025 08:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/123341 🤯 Моторошне видовище: в Китаї сотні дронів падали та вибухали просто в натовп - їх запускали в рамках світлового шоу в місті Люян, але щось пішло не так і БПЛА вийшли з-під контролю. Там зайнялася пожежа.
04.10.2025 08:16 Відповісти
у чайніков все не так ,вони бракороби , в разі війни вони самі себе повбивають
04.10.2025 08:18 Відповісти
Коли держполітика веде країну у прірву, то людям треба дати побільше видовищ. Але тут влада перегнула палицю.
04.10.2025 08:35 Відповісти
Вже є відео з тих Кіришей. Одна жінка-тварюка каже, що Україну треба зтирати з землі. Цікаво, чи вона щось каже, коли Україну ******** їх пілоти-коршуни? Після таких слів звичайної росіянки хтось ще має сумніви, що на росії залишились порядні?
04.10.2025 08:16 Відповісти
Просто пропускайте мимо вух вереск кацапських андрофагів. Це антилюди.
04.10.2025 08:37 Відповісти
Всі порядні втекли з Раші, або вбиті, як Новодворська. Залишились потвори
04.10.2025 08:37 Відповісти
Звичайно, є і порядні, але їх не видно і не чути. Щезаюча меншість серед океану в*яличного **********
04.10.2025 08:38 Відповісти
я например так же хочу стирать расию с земли..и кацапы так же бурно рассуждали б о моих словах в интернетах аля " конченный хохол"...а ты что хотел что б друг другу комплименты сыпали,"ах как хорошо горит трансформатор от вашей красивой х101)"..." А как шикарно расскатываються клубы дыма на наших НПЗ и нефтебезах от ваших благородных лютых бобров"
04.10.2025 09:17 Відповісти
Де нефтепереработизация на болотах идёт полным ходам, как говорится движуха , ничего не поделаешь, нравится-не нравится, терпи моя красавица.
04.10.2025 08:45 Відповісти
Двіжуха з гойдою? Чи ще ні?
04.10.2025 08:55 Відповісти
04.10.2025 09:11 Відповісти
Вчора Петрушевський назвав цифру 38% нафтопереробних виробництв москалів всьо)А що буде ,коли вже перейде ця цифра 50%))Молодці)
04.10.2025 09:19 Відповісти
38% - це не означає що у них на 38 відсотків стало вироблятись менше палива, тому що на всіх НПЗ устаткування первинної переробки ніколи не працювало на повну потужність, тому зараз в значній мірі падіння виробництва компенсується ще не ураженими установками. Тому не треба забувати про нафтоперекачувальну інфраструктуру, і додатково завдавати ударів по НПСам. Підвищення цін на паливо додасть певний відсоток до інфляції, а на постачання на фронт впливає тільки ураження логістики, бо для війни паливо буде завжди, а населення може і на тарантасах та розвальнях їздити.
04.10.2025 09:54 Відповісти
Так тримати! Дай Бог мудрості та сил нашим захисникам!
04.10.2025 09:52 Відповісти
 
 