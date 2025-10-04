Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області
Українські дрони вночі 4 жовтня вразили нафтопереробний завод у Киришах Ленінградської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Місцеві мешканці у міських чатах повідомляють про удари по виробничих установках.
Натомість губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що в промисловій зоні міста нібито сталося лише "загоряння".
Зазначається, що тривала зупинка підприємства призведе до зниження обсягів виробництва палива для регіону і, відповідно, до перебоїв з поставками ПММ у Північно-Західному регіоні.
Зменшення пропозиції може спричинити зростання цін на бензин і дизель, особливо в Ленінградській області та сусідніх регіонах.
ТОВ "Киришинефтеоргсинтез" - нафтопереробне підприємство в місті Кириші, Ленінградська область. Найбільше підприємство Кириш, містоутворюючий завод міста. З 1993 року входить до холдингу "Сургутнефтегаз".
Виробнича діяльність: завод переробляє нафту в різні види нафтопродуктів. Встановлена потужність - близько 19,8 млн тонн нафти на рік.
Вироблена продукція включає понад 80 найменувань: бензин, дизельне паливо, гас, мазути, бітуми, зріджені вуглеводневі гази, ароматика, розчинники, сірчана кислота, сірка та ін.
За даними відкритих джерел, у 2024 році Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) переробив близько 17,5 млн тонн нафти, що склало приблизно 6,6 % від загального обсягу переробки нафти в Росії.
Це робить підприємство помітним гравцем галузі. КІНЕФ — підприємство середнього-великого рівня в масштабах всієї російської нафтопереробки. Його зупинка буде болючою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і Пюрер про це знає.
Смерть московським окупантам!!