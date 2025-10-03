Українські дрони атакували один з найбільших російських НПЗ на Уралі

Українські безпілотники 3 жовтня атакували промисловий об’єкт в Оренбурзькій області РФ.

За даними місцевої влади, технологічні процеси не порушені, однак на відео очевидців видно стовп чорного диму над територією заводу, повідомляє The Moscow Times.

Під удар, за повідомленнями російських ЗМІ, потрапив НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" у місті Орськ. Це один з провідних російських заводів групи "САФМАР" Михайла Гуцерієва з потужністю переробки 6,6 млн тонн на рік. Підприємство має чотири установки первинної переробки та випускає близько 30 видів продукції, зокрема бензин, дизель, авіагас, бітум і мазут.

Орськ розташований приблизно за 1,5 тис. км від кордону з Україною. На території заводу, за словами очевидців, щонайменше один дрон впав на проммайданчик.

Своєю чергою в СБУ також підтвердили враження НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" на відстані 1400 км у населеному пункті Орськ.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де заборонили продавати більше 20 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.