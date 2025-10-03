Новий діпстрайк на 1400 км: далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних НПЗ РФ - "Орськнафтооргсинтез". ВIДЕО

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км у населеному пункті Орськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області рф. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не панікувати.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

