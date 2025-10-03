Новий діпстрайк на 1400 км: далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних НПЗ РФ - "Орськнафтооргсинтез". ВIДЕО
Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км у населеному пункті Орськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області рф. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.
На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не панікувати.
"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
Дрон-дринчак може вибухнути красивою хмаркою диму для новини про "ураження", або як максимум - підірвати незахищений резервуар з паливом, після якого НПЗ не працюватиме декілька тижнів.
Біда,що дотепер не навчились робити свої шахеди з 50-90 і в такій кількості,як касапи,щоб знищувати.
Це правильно писали донедавна,що був-бачили "хлопок", або "бавовна"-і це дотепер.
Треба серйозно вкладатись, закупати дороге обладнання, і все це без гарантій що через день туди не прилетить. Тому краще клепати дешеві примітивні дринчаки десь в гаражах, і бонусом - якщо їх можна буде продавати за ціною дорогих дронів, роблячи на цьому сотні мільйонів прибутку.
І не просто в тупик... до руїни...
І то все не про довго, дорого чи важко. Тут, головне, бабло!
Цікаво, а куди зникли Нептуни? О ті довгі і короткі? А де Грім-2? А нахіба! Знову ж, на них, на тих нептунах, як на фанерних літачках мільярди не втнеш...