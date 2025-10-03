УКР
Новий діпстрайк на 1400 км: далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних НПЗ РФ - "Орськнафтооргсинтез". ВIДЕО

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км у населеному пункті Орськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області рф. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не панікувати.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

+12
Стрілка від позначки "ефективність" плавно почала повзти до позначки "піар".
показати весь коментар
03.10.2025 14:40 Відповісти
+7
Всюди уразили й уразили.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
показати весь коментар
03.10.2025 14:42 Відповісти
+5
Знову "сумна" новина
показати весь коментар
03.10.2025 14:35 Відповісти
Знову "сумна" новина
показати весь коментар
03.10.2025 14:35 Відповісти
Орськ..., орки.., оркостан... Географія темряви))
показати весь коментар
03.10.2025 14:37 Відповісти
фламінго фігачили, чи знов дрони?
показати весь коментар
03.10.2025 14:40 Відповісти
На Фламінго фарби не вистачило. Хтось вкрав
показати весь коментар
03.10.2025 14:50 Відповісти
Стрілка від позначки "ефективність" плавно почала повзти до позначки "піар".
показати весь коментар
03.10.2025 14:40 Відповісти
мардан пронюхав шо від казахів летіло - військо збирає
показати весь коментар
03.10.2025 14:41 Відповісти
Всюди уразили й уразили.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
показати весь коментар
03.10.2025 14:42 Відповісти
Ніколи, бо дрон-дринчак з 10-20 кг вибухівки не здатен знищити НПЗ - для цього треба декілька десятків зарядів по 500-1000 кг.
Дрон-дринчак може вибухнути красивою хмаркою диму для новини про "ураження", або як максимум - підірвати незахищений резервуар з паливом, після якого НПЗ не працюватиме декілька тижнів.
показати весь коментар
03.10.2025 14:47 Відповісти
Та,в тім то справа, що з 10-20...
Біда,що дотепер не навчились робити свої шахеди з 50-90 і в такій кількості,як касапи,щоб знищувати.
Це правильно писали донедавна,що був-бачили "хлопок", або "бавовна"-і це дотепер.
показати весь коментар
03.10.2025 14:56 Відповісти
Розробити і потім масово виготовити дрон, який буде летіти далеко, доволі швидко, точно влучатиме і матиме великий потужний заряд - це справа довга, дуже ризикована і головне - доволі дорога.
Треба серйозно вкладатись, закупати дороге обладнання, і все це без гарантій що через день туди не прилетить. Тому краще клепати дешеві примітивні дринчаки десь в гаражах, і бонусом - якщо їх можна буде продавати за ціною дорогих дронів, роблячи на цьому сотні мільйонів прибутку.
показати весь коментар
03.10.2025 15:12 Відповісти
Дорога в тупік,як для держави.
показати весь коментар
03.10.2025 15:27 Відповісти
квітень 19-го...
І не просто в тупик... до руїни...
показати весь коментар
03.10.2025 16:07 Відповісти
То точно.
показати весь коментар
03.10.2025 16:16 Відповісти
Ага! І на тих фанерних літачках, як міндіч, мільярди, мільярди...
І то все не про довго, дорого чи важко. Тут, головне, бабло!
Цікаво, а куди зникли Нептуни? О ті довгі і короткі? А де Грім-2? А нахіба! Знову ж, на них, на тих нептунах, як на фанерних літачках мільярди не втнеш...
показати весь коментар
03.10.2025 16:05 Відповісти
Весь завод нищити не потрібно. Достатньо уразити ключові технологічні установки й завод за тиждень два зупиниться
показати весь коментар
03.10.2025 15:03 Відповісти
Орськ добре, але найбільший в Оркостані НПЗ знаходиться в Омську
показати весь коментар
03.10.2025 14:43 Відповісти
Фламінги вже займають стартові позиції💪
показати весь коментар
03.10.2025 14:49 Відповісти
Фламінго - мирні птахи. Не хочуть вони воювати, мабуть
показати весь коментар
03.10.2025 14:52 Відповісти
Сбілі пАходу Точно над НПЗ сбілі...
показати весь коментар
03.10.2025 14:44 Відповісти
У "Фламинго" заявленная дальность 3000 км, однако они, вероятно, в СЗЧ ушли.
показати весь коментар
03.10.2025 14:56 Відповісти
Не справа СБУ запускати далекобійні дрони. В СБУ повно зрадників, здадуть маршрути. Хай зосереджуються на повторі Павутини, на знищенні літаків.
показати весь коментар
03.10.2025 15:04 Відповісти
Павутину теж можна здати, бо все проходить через руки вгк.
показати весь коментар
03.10.2025 15:29 Відповісти
Єрмак з татаровим і їх зеленський, захвильовані?
показати весь коментар
03.10.2025 15:39 Відповісти
 
 