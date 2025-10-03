Новый дипстрайк на 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ РФ — "Орскнефтеоргсинтез". ВИДЕО

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км в населенном пункте Орск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "хлопок" пылал на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не паниковать.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", - сообщил информированный источник в СБУ.

