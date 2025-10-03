РУС
Новый дипстрайк на 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ РФ — "Орскнефтеоргсинтез". ВИДЕО

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км в населенном пункте Орск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "хлопок" пылал на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не паниковать.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", - сообщил информированный источник в СБУ.

НПЗ (317) СБУ (20480) дроны (4941)
+11
Стрілка від позначки "ефективність" плавно почала повзти до позначки "піар".
03.10.2025 14:40 Ответить
+7
Всюди уразили й уразили.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
03.10.2025 14:42 Ответить
+5
Знову "сумна" новина
03.10.2025 14:35 Ответить
Знову "сумна" новина
03.10.2025 14:35 Ответить
Орськ..., орки.., оркостан... Географія темряви))
03.10.2025 14:37 Ответить
фламінго фігачили, чи знов дрони?
03.10.2025 14:40 Ответить
На Фламінго фарби не вистачило. Хтось вкрав
03.10.2025 14:50 Ответить
Стрілка від позначки "ефективність" плавно почала повзти до позначки "піар".
03.10.2025 14:40 Ответить
мардан пронюхав шо від казахів летіло - військо збирає
03.10.2025 14:41 Ответить
Всюди уразили й уразили.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
03.10.2025 14:42 Ответить
Ніколи, бо дрон-дринчак з 10-20 кг вибухівки не здатен знищити НПЗ - для цього треба декілька десятків зарядів по 500-1000 кг.
Дрон-дринчак може вибухнути красивою хмаркою диму для новини про "ураження", або як максимум - підірвати незахищений резервуар з паливом, після якого НПЗ не працюватиме декілька тижнів.
03.10.2025 14:47 Ответить
Та,в тім то справа, що з 10-20...
Біда,що дотепер не навчились робити свої шахеди з 50-90 і в такій кількості,як касапи,щоб знищувати.
Це правильно писали донедавна,що був-бачили "хлопок", або "бавовна"-і це дотепер.
03.10.2025 14:56 Ответить
Розробити і потім масово виготовити дрон, який буде летіти далеко, доволі швидко, точно влучатиме і матиме великий потужний заряд - це справа довга, дуже ризикована і головне - доволі дорога.
Треба серйозно вкладатись, закупати дороге обладнання, і все це без гарантій що через день туди не прилетить. Тому краще клепати дешеві примітивні дринчаки десь в гаражах, і бонусом - якщо їх можна буде продавати за ціною дорогих дронів, роблячи на цьому сотні мільйонів прибутку.
03.10.2025 15:12 Ответить
Дорога в тупік,як для держави.
03.10.2025 15:27 Ответить
квітень 19-го...
І не просто в тупик... до руїни...
03.10.2025 16:07 Ответить
Ага! І на тих фанерних літачках, як міндіч, мільярди, мільярди...
І то все не про довго, дорого чи важко. Тут, головне, бабло!
Цікаво, а куди зникли Нептуни? О ті довгі і короткі? А де Грім-2? А нахіба! Знову ж, на них, на тих нептунах, як на фанерних літачках мільярди не втнеш...
03.10.2025 16:05 Ответить
Весь завод нищити не потрібно. Достатньо уразити ключові технологічні установки й завод за тиждень два зупиниться
03.10.2025 15:03 Ответить
Орськ добре, але найбільший в Оркостані НПЗ знаходиться в Омську
03.10.2025 14:43 Ответить
Фламінги вже займають стартові позиції💪
03.10.2025 14:49 Ответить
Фламінго - мирні птахи. Не хочуть вони воювати, мабуть
03.10.2025 14:52 Ответить
Сбілі пАходу Точно над НПЗ сбілі...
03.10.2025 14:44 Ответить
У "Фламинго" заявленная дальность 3000 км, однако они, вероятно, в СЗЧ ушли.
03.10.2025 14:56 Ответить
Не справа СБУ запускати далекобійні дрони. В СБУ повно зрадників, здадуть маршрути. Хай зосереджуються на повторі Павутини, на знищенні літаків.
03.10.2025 15:04 Ответить
Павутину теж можна здати, бо все проходить через руки вгк.
03.10.2025 15:29 Ответить
Єрмак з татаровим і їх зеленський, захвильовані?
03.10.2025 15:39 Ответить
 
 