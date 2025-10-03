Новый дипстрайк на 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ РФ — "Орскнефтеоргсинтез". ВИДЕО
Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км в населенном пункте Орск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "хлопок" пылал на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.
На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не паниковать.
"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", - сообщил информированный источник в СБУ.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.
Дрон-дринчак може вибухнути красивою хмаркою диму для новини про "ураження", або як максимум - підірвати незахищений резервуар з паливом, після якого НПЗ не працюватиме декілька тижнів.
Біда,що дотепер не навчились робити свої шахеди з 50-90 і в такій кількості,як касапи,щоб знищувати.
Це правильно писали донедавна,що був-бачили "хлопок", або "бавовна"-і це дотепер.
Треба серйозно вкладатись, закупати дороге обладнання, і все це без гарантій що через день туди не прилетить. Тому краще клепати дешеві примітивні дринчаки десь в гаражах, і бонусом - якщо їх можна буде продавати за ціною дорогих дронів, роблячи на цьому сотні мільйонів прибутку.
І не просто в тупик... до руїни...
І то все не про довго, дорого чи важко. Тут, головне, бабло!
Цікаво, а куди зникли Нептуни? О ті довгі і короткі? А де Грім-2? А нахіба! Знову ж, на них, на тих нептунах, як на фанерних літачках мільярди не втнеш...