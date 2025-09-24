РУС
Морские и воздушные дроны атакуют российский Новороссийск: "Ой, смотри, что там!!! Х#ярят по ним, но не попадают почему-то". ВИДЕО

Морские и воздушные беспилотники атаковали Новороссийск, в котором расположена военно-морская база Черноморского флота России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых сняты моменты атак и их результат.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

Топ комментарии
+8
ой! а шо такоє? шо случілось?
24.09.2025 15:01 Ответить
24.09.2025 15:01 Ответить
+7
за одно "чьо там" вже хочеться вбити...
24.09.2025 15:06 Ответить
24.09.2025 15:06 Ответить
+7
ДВИЖУХА!
Все, як замовляли, під@ри!
24.09.2025 15:07 Ответить
24.09.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Мосфільм до під..рів приїхав
24.09.2025 15:00 Ответить
24.09.2025 15:00 Ответить
для кацапів "Кіно і німці" реаліті

.
24.09.2025 15:56 Ответить
24.09.2025 15:56 Ответить
ой! а шо такоє? шо случілось?
24.09.2025 15:01 Ответить
24.09.2025 15:01 Ответить
Жаль - не "дотягнув" БЕК, до цілі... Але вже успіх - до цього безпілотники взагалі в бухту увійти не могли...
24.09.2025 15:05 Ответить
24.09.2025 15:05 Ответить
Це «матка», дрони випустив
24.09.2025 15:12 Ответить
24.09.2025 15:12 Ответить
24.09.2025 15:39 Ответить
24.09.2025 15:39 Ответить
є ті, що "дотягнули"
у кацапів вже є 200 та 300, чимало, а також знищено певні види озброєнь
24.09.2025 15:17 Ответить
24.09.2025 15:17 Ответить
Кацапи злили лише пабєдні відео. Треба почекати подробиць.
24.09.2025 15:19 Ответить
24.09.2025 15:19 Ответить
кацапи наразі у меші пишуть: " Три человека погибли, восемь пострадали при атаке дронов ВСУ на центр Новороссийска. Горят семь домов, 20 машин повреждены. В городе звучит новый сигнал тревоги. Собрали главное:
- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу
- троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.
- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.
- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.
- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.
- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.
- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.
24.09.2025 15:24 Ответить
24.09.2025 15:24 Ответить
до того ж атака триває по усій лінії узбережжя від новоросійська до геленджика, у т.ч. в акваторії анапи
24.09.2025 15:20 Ответить
24.09.2025 15:20 Ответить
- Слушайте! А где живёт Путин?

- Н-ну-у… Телом - в Кремле… А душой - в Сталине… Но не советую туда ходить… Там так нага-а-ажено и накурено…
24.09.2025 15:59 Ответить
24.09.2025 15:59 Ответить
за одно "чьо там" вже хочеться вбити...
24.09.2025 15:06 Ответить
24.09.2025 15:06 Ответить
24.09.2025 15:07 Ответить
24.09.2025 15:07 Ответить
24.09.2025 15:54 Ответить
24.09.2025 15:54 Ответить
ДВИЖУХА!
Все, як замовляли, під@ри!
24.09.2025 15:07 Ответить
24.09.2025 15:07 Ответить
Ой, а чьо там? Там скоро буде піздець вашис болотам!
24.09.2025 15:07 Ответить
24.09.2025 15:07 Ответить
З "результатів" на відео лише палаючий житловий будинок і цивільні автомобілі.
Зачекаємо, що нам речники розкажуть.
24.09.2025 15:09 Ответить
24.09.2025 15:09 Ответить
ну чого ж? ще й дупи у кацапів палають та вибухають
24.09.2025 15:12 Ответить
24.09.2025 15:12 Ответить
як вони казали? криворукоє певео?
24.09.2025 15:17 Ответить
24.09.2025 15:17 Ответить
Якщо будинок загорівся в результаті роботи отого певео, то це взагалі "пісня"
24.09.2025 15:28 Ответить
24.09.2025 15:28 Ответить
чому не вночі ...що за тактика
24.09.2025 15:12 Ответить
24.09.2025 15:12 Ответить
зміна тактики - несподіванка для ворога, плюс ппо кацапське не готове вдень (звикли вночі працювати), плюс цілі саме вдень краще підсвічені та виставлені - багато факторів
24.09.2025 15:36 Ответить
24.09.2025 15:36 Ответить
Ответка за Харьков
24.09.2025 15:16 Ответить
24.09.2025 15:16 Ответить
чьо...чьо...єта двіжуха
24.09.2025 15:29 Ответить
24.09.2025 15:29 Ответить
Питання тільки чому в день, а не хоча б годині в 4 ранку.
24.09.2025 15:31 Ответить
24.09.2025 15:31 Ответить
Смотрі какіє попугайчікі!
24.09.2025 16:01 Ответить
24.09.2025 16:01 Ответить
 
 