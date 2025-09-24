5 953 26
Морские и воздушные дроны атакуют российский Новороссийск: "Ой, смотри, что там!!! Х#ярят по ним, но не попадают почему-то". ВИДЕО
Морские и воздушные беспилотники атаковали Новороссийск, в котором расположена военно-морская база Черноморского флота России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых сняты моменты атак и их результат.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+8 Gal
24.09.2025 15:01
+7 Hanka Panyanka
24.09.2025 15:06
+7 Роман Демченко
24.09.2025 15:07
у кацапів вже є 200 та 300, чимало, а також знищено певні види озброєнь
- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу
- троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.
- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.
- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.
- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.
- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.
- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.
- Н-ну-у… Телом - в Кремле… А душой - в Сталине… Но не советую туда ходить… Там так нага-а-ажено и накурено…
Все, як замовляли, під@ри!
Зачекаємо, що нам речники розкажуть.