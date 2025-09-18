РУС
Новости Российский флот
299 6

Российских кораблей сейчас нет в Черном море из-за погодных условий, - ВМС

Выводила ли РФ боевые корабли в Черное море? Что говорят в ВМС

Из-за плохих погодных условий в Черном море пока нет российских боевых кораблей.

Об этом представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Нет сейчас в море никаких единиц (кораблей РФ. - Ред.), никто не выходил. Сейчас тихо. Вчера вечером погодные условия были не самые лучшие, и сейчас ситуация остается без изменений", - отметил он.

По словам Плетенчука, рассредоточение происходит всегда, в военные гавани корабли выходят.

"Я уверен, что в Крыму тоже хватает локаций, где можно скрывать. Проблема, что для этого они могут начать использовать для этого гражданскую инфраструктуру, чтобы прятать технику. Если уже не используют. Как они это делают по всей линии боевого соприкосновения", - добавил представитель ВМС.

Читайте: Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО

Автор: 

Черноморский флот РФ (1567) Черное море (1502) Плетенчук Дмитрий (181)
Десь ці кораблі зібрались у кучку - от би туди Фламинго залетіло
18.09.2025 08:52 Ответить
18.09.2025 08:54 Ответить
Погода є погода
18.09.2025 09:09 Ответить
Фламінго не буває. Забудьте, щоб потім не розчаровуватись.
18.09.2025 09:04 Ответить
Погодні умови у Чорному морі постійно має формувати ВМС ЗСУ.
18.09.2025 08:58 Ответить
Бо дощ...
18.09.2025 09:08 Ответить
 
 