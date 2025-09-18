Российских кораблей сейчас нет в Черном море из-за погодных условий, - ВМС

Из-за плохих погодных условий в Черном море пока нет российских боевых кораблей.

Об этом представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

"Нет сейчас в море никаких единиц (кораблей РФ. - Ред.), никто не выходил. Сейчас тихо. Вчера вечером погодные условия были не самые лучшие, и сейчас ситуация остается без изменений", - отметил он.

По словам Плетенчука, рассредоточение происходит всегда, в военные гавани корабли выходят.

"Я уверен, что в Крыму тоже хватает локаций, где можно скрывать. Проблема, что для этого они могут начать использовать для этого гражданскую инфраструктуру, чтобы прятать технику. Если уже не используют. Как они это делают по всей линии боевого соприкосновения", - добавил представитель ВМС.

