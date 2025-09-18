УКР
Російських кораблів наразі немає у Чорному морі через погодні умови, - ВМС

Чи виводила РФ бойові кораблі у Чорне море? Що кажуть у ВМС

Через погані погодні умови у Чорному морі наразі немає російських бойових кораблів.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Немає зараз у морі жодних одиниць (кораблів РФ. - Ред.), ніхто не виходив. Зараз тихо. Учора ввечері погодні умови були не найкращі, і зараз ситуація залишається без змін", - зазначив він.

За словами Плетенчука, розосередженні відбувається завжди, у воєнні гавані кораблі виходять.

"Я впевнений, що в Криму теж вистачає локацій, де можна приховувати. Проблема, що для цього вони можуть почати використовувати для цього цивільну інфраструктуру, щоб ховати техніку. Якщо вже не використовують. Як вони це роблять по всій лінії бойового зіткнення", - додав речник ВМС.

Читайте: Уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Чорноморський флот рф (631) Чорне море (1692) Плетенчук Дмитро (186)
Десь ці кораблі зібрались у кучку - от би туди Фламинго залетіло
18.09.2025 08:52 Відповісти
18.09.2025 08:54 Відповісти
Погода є погода
18.09.2025 09:09 Відповісти
Фламінго не буває. Забудьте, щоб потім не розчаровуватись.
18.09.2025 09:04 Відповісти
Та де ж їх взяти? Вони вже всі полетіли на зимовку, в теплі країни...
18.09.2025 09:39 Відповісти
Погодні умови у Чорному морі постійно має формувати ВМС ЗСУ.
18.09.2025 08:58 Відповісти
Бо дощ...
18.09.2025 09:08 Відповісти
Чи то "калібри" в дощ погано літають, чи то моряки чф рф дуже ніжні, бояться розмокнути.
18.09.2025 09:36 Відповісти
 
 