Російських кораблів наразі немає у Чорному морі через погодні умови, - ВМС

Через погані погодні умови у Чорному морі наразі немає російських бойових кораблів.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Немає зараз у морі жодних одиниць (кораблів РФ. - Ред.), ніхто не виходив. Зараз тихо. Учора ввечері погодні умови були не найкращі, і зараз ситуація залишається без змін", - зазначив він.

За словами Плетенчука, розосередженні відбувається завжди, у воєнні гавані кораблі виходять.

"Я впевнений, що в Криму теж вистачає локацій, де можна приховувати. Проблема, що для цього вони можуть почати використовувати для цього цивільну інфраструктуру, щоб ховати техніку. Якщо вже не використовують. Як вони це роблять по всій лінії бойового зіткнення", - додав речник ВМС.

