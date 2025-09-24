Морські та повітряні дрони атакують російський Новоросійськ: "Ой, смотри че там!!! Х#ярят по ним, но не попадают почему-то". ВIДЕО

Морські та повітряні безпілотники атакували російський Новоросійсь, у якому розташована військово-морська база Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані моменти атак та їх результат.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських кораблів наразі немає у Чорному морі через погодні умови, - ВМС