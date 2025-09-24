УКР
Морські та повітряні дрони атакують російський Новоросійськ: "Ой, смотри че там!!! Х#ярят по ним, но не попадают почему-то". ВIДЕО

Морські та повітряні безпілотники атакували російський Новоросійсь, у якому розташована військово-морська база Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані моменти атак та їх результат.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських кораблів наразі немає у Чорному морі через погодні умови, - ВМС

ой! а шо такоє? шо случілось?
24.09.2025 15:01
за одно "чьо там" вже хочеться вбити...
24.09.2025 15:06
ДВИЖУХА!
Все, як замовляли, під@ри!
24.09.2025 15:07
Мосфільм до під..рів приїхав
24.09.2025 15:00
для кацапів "Кіно і німці" реаліті

24.09.2025 15:56
ой! а шо такоє? шо случілось?
24.09.2025 15:01
Жаль - не "дотягнув" БЕК, до цілі... Але вже успіх - до цього безпілотники взагалі в бухту увійти не могли...
24.09.2025 15:05
Це «матка», дрони випустив
24.09.2025 15:12
24.09.2025 15:39
Сумніваюсь...
24.09.2025 16:17
є ті, що "дотягнули"
у кацапів вже є 200 та 300, чимало, а також знищено певні види озброєнь
24.09.2025 15:17
Кацапи злили лише пабєдні відео. Треба почекати подробиць.
24.09.2025 15:19
кацапи наразі у меші пишуть: " Три человека погибли, восемь пострадали при атаке дронов ВСУ на центр Новороссийска. Горят семь домов, 20 машин повреждены. В городе звучит новый сигнал тревоги. Собрали главное:
- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу
- троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.
- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.
- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.
- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.
- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.
- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.
24.09.2025 15:24
до того ж атака триває по усій лінії узбережжя від новоросійська до геленджика, у т.ч. в акваторії анапи
24.09.2025 15:20
- Слушайте! А где живёт Путин?

- Н-ну-у… Телом - в Кремле… А душой - в Сталине… Но не советую туда ходить… Там так нага-а-ажено и накурено…
24.09.2025 15:59
за одно "чьо там" вже хочеться вбити...
24.09.2025 15:06
24.09.2025 15:07
24.09.2025 15:54
Після строкової служби в Зеленому Клині ще десь рік намагався себе контролювати, щоби перестати "чокати".
24.09.2025 16:57
ДВИЖУХА!
Все, як замовляли, під@ри!
24.09.2025 15:07
Ой, а чьо там? Там скоро буде піздець вашис болотам!
24.09.2025 15:07
З "результатів" на відео лише палаючий житловий будинок і цивільні автомобілі.
Зачекаємо, що нам речники розкажуть.
Зачекаємо, що нам речники розкажуть.
24.09.2025 15:09
ну чого ж? ще й дупи у кацапів палають та вибухають
24.09.2025 15:12
як вони казали? криворукоє певео?
24.09.2025 15:17
Якщо будинок загорівся в результаті роботи отого певео, то це взагалі "пісня"
24.09.2025 15:28
БЕК-и і дрони - це військова зброя і націлені були гарантовано в військові об'єкти. Але недолуге засрашинське "пєвєо" заважає військовій зброї спокійно прямувати до військових об'єктів. І збвиває націлювання. А також саме, власними ракетами, лупить в цивільні об'єкти - без проблем в інтернетах можна знайти, наприклад, "прицільні" пуски ракет комплексу "Панцир" по оточуючим будинкам і будівлям, замість чогось літаючого.
24.09.2025 16:26
чому не вночі ...що за тактика
24.09.2025 15:12
зміна тактики - несподіванка для ворога, плюс ппо кацапське не готове вдень (звикли вночі працювати), плюс цілі саме вдень краще підсвічені та виставлені - багато факторів
24.09.2025 15:36
Прорив в бухту Новоросійська, вдень - то ДУУУУЖЕ крута операція, навіть якщо ні один БЕК до кораблів-цілей не дістався. Бо не дістався цього разу. Дістанеться наступного. Психологічно, для засрашинського командування флотом - то величезного рівня тиск. Слід очікувати чергового перебазування ще однієї частини флоту на Каспій (що пролізе через канал Дон-Волга). А також додаткових витрат на захист акваторій в портах. При тому, що здебільшого реальних цілей військових там вже не так і багато, а операції контролю Чорного моря давно перекладені на авіацію і морська компонента (суда/кораблі) там мало що вирішує.
24.09.2025 16:32
Ответка за Харьков
24.09.2025 15:16
чьо...чьо...єта двіжуха
24.09.2025 15:29
Питання тільки чому в день, а не хоча б годині в 4 ранку.
24.09.2025 15:31
Смотрі какіє попугайчікі!
24.09.2025 16:01
 
 