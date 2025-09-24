8 049 30
Морські та повітряні дрони атакують російський Новоросійськ: "Ой, смотри че там!!! Х#ярят по ним, но не попадают почему-то". ВIДЕО
Морські та повітряні безпілотники атакували російський Новоросійсь, у якому розташована військово-морська база Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані моменти атак та їх результат.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+13 Gal
показати весь коментар24.09.2025 15:01 Відповісти Посилання
+13 Hanka Panyanka
показати весь коментар24.09.2025 15:06 Відповісти Посилання
+13 Роман Демченко
показати весь коментар24.09.2025 15:07 Відповісти Посилання
у кацапів вже є 200 та 300, чимало, а також знищено певні види озброєнь
- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу
- троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.
- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.
- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.
- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.
- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.
- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.
- Н-ну-у… Телом - в Кремле… А душой - в Сталине… Но не советую туда ходить… Там так нага-а-ажено и накурено…
Все, як замовляли, під@ри!
Зачекаємо, що нам речники розкажуть.