Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области
Украинские дроны ночью 4 октября поразили нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на российские телеграм-каналы.
Местные жители в городских чатах сообщают об ударах по производственным установкам.
Зато губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в промышленной зоне города якобы произошло лишь "возгорание".
Отмечается, что длительная остановка предприятия приведет к снижению объемов производства топлива для региона и, соответственно, к перебоям с поставками ГСМ в Северо-Западном регионе.
Уменьшение предложения может повлечь рост цен на бензин и дизель, особенно в Ленинградской области и соседних регионах.
ООО "Киришинефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши, Ленинградская область. Крупнейшее предприятие Кириш, градообразующий завод города. С 1993 года входит в холдинг "Сургутнефтегаз".
Производственная деятельность: завод перерабатывает нефть в различные виды нефтепродуктов. Установленная мощность - около 19,8 млн тонн нефти в год.
Производимая продукция включает более 80 наименований: бензин, дизельное топливо, керосин, мазуты, битумы, сжиженные углеводородные газы, ароматика, растворители, серная кислота, сера и др.
По данным открытых источников, в 2024 году Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) переработал около 17,5 млн тонн нефти, что составило примерно 6,6 % от общего объема переработки нефти в России.
Это делает предприятие заметным игроком отрасли. КИНЭФ - предприятие среднего-крупного уровня в масштабах всей российской нефтепереработки. Его остановка будет болезненной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і Пюрер про це знає.
Смерть московським окупантам!!