Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области

Украинские дроны ночью 4 октября поразили нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные жители в городских чатах сообщают об ударах по производственным установкам.

Зато губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в промышленной зоне города якобы произошло лишь "возгорание".







Отмечается, что длительная остановка предприятия приведет к снижению объемов производства топлива для региона и, соответственно, к перебоям с поставками ГСМ в Северо-Западном регионе.

Уменьшение предложения может повлечь рост цен на бензин и дизель, особенно в Ленинградской области и соседних регионах.

ООО "Киришинефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши, Ленинградская область. Крупнейшее предприятие Кириш, градообразующий завод города. С 1993 года входит в холдинг "Сургутнефтегаз".

Производственная деятельность: завод перерабатывает нефть в различные виды нефтепродуктов. Установленная мощность - около 19,8 млн тонн нефти в год.

Производимая продукция включает более 80 наименований: бензин, дизельное топливо, керосин, мазуты, битумы, сжиженные углеводородные газы, ароматика, растворители, серная кислота, сера и др.

По данным открытых источников, в 2024 году Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) переработал около 17,5 млн тонн нефти, что составило примерно 6,6 % от общего объема переработки нефти в России.

Это делает предприятие заметным игроком отрасли. КИНЭФ - предприятие среднего-крупного уровня в масштабах всей российской нефтепереработки. Его остановка будет болезненной.

