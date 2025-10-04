Украина будет масштабировать удары по логистике и топливной инфраструктуре РФ, - Умеров
Украина готовит удары по стратегическим целям врага. Задача государства - восстановление пострадавших громад и эффективная защита от атак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что на Ставке с президентом обсудили наш дальнобойный ответ: удары по логистике и топливной инфраструктуре России.
"Это результат координации Вооруженных Сил, разведки и отечественных производителей вооружений. Мы планируем масштабировать такие операции и усиливать их эффективность", - добавил Умеров.
Перетворіть її залізниці, порти, мости у попіл, щоб кацапи від гулу у небі наших дронів боялись навіть зі своїх зачуханих барліг на вулиці вийти!
СЛАВА ЗСУ!!!
У вас, ущербних андрофагів, що не слово - то лайка.
Тіпа ми не такі, ми переживаємо за орчих і орчинят.
Українці їм похер.
Фламінго
мабудь
улетіло в Панаму або на Кіпр