Украина будет масштабировать удары по логистике и топливной инфраструктуре РФ, - Умеров

Умеров об ударах по РФ

Украина готовит удары по стратегическим целям врага. Задача государства - восстановление пострадавших громад и эффективная защита от атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что на Ставке с президентом обсудили наш дальнобойный ответ: удары по логистике и топливной инфраструктуре России.

"Это результат координации Вооруженных Сил, разведки и отечественных производителей вооружений. Мы планируем масштабировать такие операции и усиливать их эффективность", - добавил Умеров.

