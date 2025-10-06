РУС
4 696 19

Атака дронов на оккупированный Крым: взрывы прогремели в Саках, Феодосии и Евпатории. ВИДЕО

В ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Сначала взрывы прогремели вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Как сообщили местные, с 00:23 раздались взрывы, а вскоре стало известно о работе ПВО по беспилотникам.

Почти за час взрывы прогремели в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также взрывы были в районе села Андреевка. Известно, что рядом с этим населенным пунктом расположен аэродром "Кача".

Впоследствии стало известно, что в Феодосии беспилотники попали по нефтебазе: поражены резервуары с ГСМ.

Ранее нефтебазу атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22

Кроме того, по словам местных зафиксирован прилет по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

Оккупационные власти Крыма официальных комментариев не предоставляли.

кацапня , не спати , страждати !
06.10.2025 06:40 Ответить
А шо кому не подобається? Крим - наш, а дрони вилетіли на прогулянку. Де хочуть, там і літають. Ну а якщо комусь досталося, то нефіг шастать, кацап, давай, звіздуй в свой мухосранськ, пад радния бярезкі.
06.10.2025 07:25 Ответить
Коли втопився крейсер "Масква", написав анекдот:
Кацапи висловлюють невдоволення тим, що українці їм крейсер утопили. Українці відповідають:
- А що не так? Самі ж сміялися, що ми "Чёрное море выкапали..."? Тому маємо право робить там, що хочемо... Хочем - плаваєм... Хочем - кораблі топимо... Нашій рибі і крабам, теж житло потрібне...
06.10.2025 07:56 Ответить
Крисчани в захваті, таке шоу !
06.10.2025 07:26 Ответить
В Криму потрібно знищувати всі резервуари. До останнього. Всі електричні та газові мережі. Дотла! Нагадую. Україна за 60 років збудувала все що там є. "Крим буде українським або безлюдним!"
06.10.2025 07:28 Ответить
Точно під таким "лозунгом" діють, зараз, і кацапи: "Украина не дастанется нам - не дастанется никаму...".
А нам треба бить так, щоб ці "временщики" ЗАРАЗ там жить не могли... А коли прийдемо ми - швидко могли-б відновить...
06.10.2025 07:49 Ответить
Всё это хорошо.но пока не будет гореть Москва, как горит Киев,Плешивому похер.а Москва не горит.причина понятна,нет сил.и тут вопросы не к ВСУ.
06.10.2025 07:46 Ответить
смотрю коментарии про трампа ОТКЛЮЧЕНЫ , поэтому пишу тут . Я сразу сказал : трамп - ДЛБ !!!((( а им надо было год в этом разбираться )))
06.10.2025 07:46 Ответить
Трамп зараз газой зайнятий
06.10.2025 07:48 Ответить
Газ там шукає?
06.10.2025 07:50 Ответить
Американські крилаті ракети Tomahawk дадуть змогу Силам оборони України послабити бойову ефективність російської армії на фронті. Про це свідчить звіт аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
06.10.2025 07:49 Ответить
"ТОмагавки" потрібні в "Алабузі" - щоб знищить виробництво "шахєдів"... Саме вони більше всього, нам заважають - бо нищать нам тил...
06.10.2025 07:58 Ответить
Є відео - наші вдарили по заводі ім. Свердлова. І там летіло щось реактивне, бо світло випромінювало. То можливо чутки про наші Фламінго не є безпідставними. Якщо так, то нащо нам ті Томагавки.
06.10.2025 08:07 Ответить
Як кацапи кажуть, "Лишний х*й - в жопе не памеха...". "Фламінго" треба робить "з нуля"... А "Томагавки" лежать на складах", і просто "морально" і "фізично", старіють... Рано, чи пізно, американцям треба їх списувать та утилізувать... Так, може, краще їх "утилізувать" з "наваром"? І гроші заробить, і нам допомогти... Справа за "рудим клоуном"... Бо це питання чисто політичне, і залежить саме від нього... Конгрес уже впевнився, що спроби "дагаварицца" з Путіним - "товчіння води в ступі" - він розуміє тільки "піздюліни"...
06.10.2025 08:21 Ответить
горила база палала , а в бункері пуйла всралася
06.10.2025 07:47 Ответить
Навіщо ото стріляти? Нафтобаза сама прекрасно спрацювала як ППО.
06.10.2025 07:51 Ответить
06.10.2025 08:20 Ответить
06.10.2025 08:40 Ответить
06.10.2025 08:45 Ответить
 
 