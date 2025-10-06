Атака дронов на оккупированный Крым: взрывы прогремели в Саках, Феодосии и Евпатории. ВИДЕО

В ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Сначала взрывы прогремели вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Как сообщили местные, с 00:23 раздались взрывы, а вскоре стало известно о работе ПВО по беспилотникам.

Почти за час взрывы прогремели в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также взрывы были в районе села Андреевка. Известно, что рядом с этим населенным пунктом расположен аэродром "Кача".

Впоследствии стало известно, что в Феодосии беспилотники попали по нефтебазе: поражены резервуары с ГСМ.

Ранее нефтебазу атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22

Кроме того, по словам местных зафиксирован прилет по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

Оккупационные власти Крыма официальных комментариев не предоставляли.

