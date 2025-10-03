Беспилотники атаковали аэродромы Бельбек и Кача в оккупированном Крыму, - местные паблики
В оккупированном Крыму на аэродромах Бельбек и Кача вечером 2 октября прогремели взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщают местные паблики.
По информации источников, в Севастополе сработала российская система противовоздушной обороны, а над городом были замечены беспилотники.
В 20:00 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а взрывы в районе аэродрома Кача прозвучали около 21:09.
Глава российской оккупационной администрации Михаил Развожаев заявил, что атака осуществлена украинскими дронами, а один из беспилотников был сбит ПВО над морем возле Казачьей бухты.
Некоторые местные Telegram-каналы сообщают, что группа дронов двигалась в обход Севастополя через акваторию Черного моря, направляясь к южному и юго-восточному побережью Крыма.
Ранее мы писали о том, что ВСУ могут нанести большой удар по Крыму до зимы. Недавний удар украинских войск по радиолокационным станциям и объектам ПВО на Крымском полуострове создал пробелы в российской противовоздушной обороне, а значит Украина может воспользоваться этими уязвимыми местами для еще более весомых результатов.
А чому біля Симферополя досі працює ТЕС???
Бояться пошкодити Сіменовські турбіни??