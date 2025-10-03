РУС
Новости Удары по Крыму
3 099 7

Беспилотники атаковали аэродромы Бельбек и Кача в оккупированном Крыму, - местные паблики

Взрывы на аэродромах Крыма Бельбек и Кача

В оккупированном Крыму на аэродромах Бельбек и Кача вечером 2 октября прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщают местные паблики.

По информации источников, в Севастополе сработала российская система противовоздушной обороны, а над городом были замечены беспилотники.

В 20:00 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а взрывы в районе аэродрома Кача прозвучали около 21:09.

Глава российской оккупационной администрации Михаил Развожаев заявил, что атака осуществлена украинскими дронами, а один из беспилотников был сбит ПВО над морем возле Казачьей бухты.

Некоторые местные Telegram-каналы сообщают, что группа дронов двигалась в обход Севастополя через акваторию Черного моря, направляясь к южному и юго-восточному побережью Крыма.

Ранее мы писали о том, что ВСУ могут нанести большой удар по Крыму до зимы. Недавний удар украинских войск по радиолокационным станциям и объектам ПВО на Крымском полуострове создал пробелы в российской противовоздушной обороне, а значит Украина может воспользоваться этими уязвимыми местами для еще более весомых результатов.

А ви з Бельбеку?
03.10.2025 01:13 Ответить
Шо вони на тих аеродромах без толку атакують постійно? Краще б Курськ без світла залишили. Чи Воронєж.
03.10.2025 02:31 Ответить
Дуже добре
А чому біля Симферополя досі працює ТЕС???
Бояться пошкодити Сіменовські турбіни??
03.10.2025 02:54 Ответить
Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує", - зазначив Володимир Зеленський. Під час великого вторгнення Росії база у Старокостянтинові стала надзвичайно важливою, а Росія атакує її усіма видами зброї, зокрема аеробалістичними "Кинджалами", майже під час кожного великого обстрілу.
03.10.2025 04:28 Ответить
Чому не запускати наші безпілотники веєрно і наступним накопиченням у місці ураження? Нащо пускати концентрованим табуном?
03.10.2025 07:23 Ответить
Одно дело атаковать, и совсем другое дело нанести непоправимый ущерб! От того, что где то не работал аэропорт пол суток, или даже сутки, не тепло не холодно нам здесь. Потом все улетели прилетели! Курам на смех.
03.10.2025 09:36 Ответить
 
 