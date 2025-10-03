Безпілотники атакували аеродроми Бельбек і Кача в окупованому Криму, - місцеві пабліки

В окупованому Криму на аеродромах Бельбек і Кача увечері 2 жовтня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент повідомляють місцеві пабліки.

За інформацією джерел, у Севастополі спрацювала російська система протиповітряної оборони, а над містом були помічені безпілотники.

О 20:00 у Севастополі була оголошена повітряна тривога, а вибухи у районі аеродрому Кача пролунали близько 21:09.

Голова російської окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв заявив, що атака здійснена українськими дронами, а один із безпілотників був збитий ППО над морем біля Козачої бухти.

Деякі місцеві Telegram-канали повідомляють, що група дронів рухалася в обхід Севастополя через акваторію Чорного моря, прямувавши до південного та південно-східного узбережжя Криму.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ можуть завдати великого удару по Криму до зими. Нещодавній удар українських військ по радіолокаційних станціях та об’єктах ППО на Кримському півострові створив прогалини в російській протиповітряній обороні, а отже Україна може скористатися цими вразливими місцями для ще вагоміших результатів.

