УКР
Безпілотники атакували аеродроми Бельбек і Кача в окупованому Криму, - місцеві пабліки

Вибухи на аеродромах Криму Бельбек і Кача

В окупованому Криму на аеродромах Бельбек і Кача увечері 2 жовтня пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент повідомляють місцеві пабліки. 

За інформацією джерел, у Севастополі спрацювала російська система протиповітряної оборони, а над містом були помічені безпілотники.

О 20:00 у Севастополі була оголошена повітряна тривога, а вибухи у районі аеродрому Кача пролунали близько 21:09.

Голова російської окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв заявив, що атака здійснена українськими дронами, а один із безпілотників був збитий ППО над морем біля Козачої бухти.

Деякі місцеві Telegram-канали повідомляють, що група дронів рухалася в обхід Севастополя через акваторію Чорного моря, прямувавши до південного та південно-східного узбережжя Криму.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ можуть завдати великого удару по Криму до зими. Нещодавній удар українських військ по радіолокаційних станціях та об’єктах ППО на Кримському півострові створив прогалини в російській протиповітряній обороні, а отже Україна може скористатися цими вразливими місцями для ще вагоміших результатів.

вибухи пролунали, але нічого не пошкоджено

мабуть то Фламінго намотувало кола над Севастополем і повернулось додому

або в море булькнуло, повівшись китайським ЖПС-модулем на спуфінг координат від РЕБу
показати весь коментар
03.10.2025 00:45 Відповісти
А ви з Бельбеку?
показати весь коментар
03.10.2025 01:13 Відповісти
 
 