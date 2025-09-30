УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10052 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки
2 639 8

ССО уразили ворожу радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму

ССО вразила Тріумф

У ніч на 30 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф".

"Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", - наголосили в ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти РФ на Північно-Слобожанському напрямку: троє ліквідованих окупантів, один полонений. ВIДЕО

Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.

Автор: 

Крим (14258) ССО Сили спеціальних операцій (568)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ +
показати весь коментар
30.09.2025 10:47 Відповісти
++
показати весь коментар
30.09.2025 10:56 Відповісти
її ж тільки на днях нову завезли
показати весь коментар
30.09.2025 11:02 Відповісти
З чим ми кацапів і поздоровляємо.
показати весь коментар
30.09.2025 11:53 Відповісти
дійсно, питається: навіщо?
сиділи б в в своїй пєщєрі, рашисти краще
показати весь коментар
30.09.2025 12:03 Відповісти
Готово, заносьте ще.
показати весь коментар
30.09.2025 11:29 Відповісти
На болотах ****** виття та плювання ротом лайна по мережах!
Тріумф ****** тільки вийшов, і фсьо …
Арсія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
30.09.2025 11:57 Відповісти
В х......думають як капітан Врунгель - как яхту назовйош так она і попливйот
.Тріумфа, який супроводжується овваціями, нє палучілось, вишло только хуже.
показати весь коментар
30.09.2025 12:12 Відповісти
 
 