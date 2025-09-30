ССО уразили ворожу радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму
У ніч на 30 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф".
"Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", - наголосили в ССО.
Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.
сиділи б в в своїй пєщєрі, рашисти краще
Тріумф ****** тільки вийшов, і фсьо …
Арсія! Мова! Віра!
Слава Україні!
.Тріумфа, який супроводжується овваціями, нє палучілось, вишло только хуже.