Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти РФ на Північно-Слобожанському напрямку: троє ліквідованих окупантів, один полонений. ВIДЕО

Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Також опубліковано відео роботи операторів 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.

Як зазначається, група спецпризначенців ССО приховано підійшла до позицій ворога. Прямі дії ССО-шники розпочали з одиночного чіткого пострілу і знищення морпіха РФ. Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованої російської "еліти", знищивши двох окупантів. Насамкінець оператори оточили "лежку" морпіха та змусили його здатися.

У результаті спеціальних дій група ССО знищила трьох морських піхотинців 810-ї, а ще одного взяла в полон.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів.