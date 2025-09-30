УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9264 відвідувача онлайн
Новини Українські спецпризначенці у російському тилу
6 747 13

Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти РФ на Північно-Слобожанському напрямку: троє ліквідованих окупантів, один полонений. ВIДЕО

Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Також опубліковано відео роботи операторів 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.

Як зазначається, група спецпризначенців ССО приховано підійшла до позицій ворога. Прямі дії ССО-шники розпочали з одиночного чіткого пострілу і знищення морпіха РФ. Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованої російської "еліти", знищивши двох окупантів. Насамкінець оператори оточили "лежку" морпіха та змусили його здатися.

У результаті спеціальних дій група ССО знищила трьох морських піхотинців 810-ї, а ще одного взяла в полон.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів.

Автор: 

ліквідація (4470) ССО Сили спеціальних операцій (568) війна в Україні (6378)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
*****, за своих обидно?
показати весь коментар
30.09.2025 08:33 Відповісти
+12
Ти рашистик ще й українську вивчило, чи лугандонський колаборант ?
показати весь коментар
30.09.2025 08:47 Відповісти
+3
Ти думаєш, що генерали в посадках ховаються?
показати весь коментар
30.09.2025 08:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*****, за своих обидно?
показати весь коментар
30.09.2025 08:33 Відповісти
Ти рашистик ще й українську вивчило, чи лугандонський колаборант ?
показати весь коментар
30.09.2025 08:47 Відповісти
Ти думаєш, що генерали в посадках ховаються?
показати весь коментар
30.09.2025 08:51 Відповісти
навіть трьох вбити, а що залишати їх живими і далі сидіти на позиції?
показати весь коментар
30.09.2025 09:12 Відповісти
така у них робота. ти ж не служиш, ти тут каменти строчиш, ти ж диванний икзперд.
показати весь коментар
30.09.2025 09:36 Відповісти
Як запарєбрікавай, за підарів загундосив!!
Смерть ********** мацкоускім!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
30.09.2025 09:02 Відповісти
Головне що кацапи подохли. Кількість буде зростати.
показати весь коментар
30.09.2025 09:13 Відповісти
Ця новина вже була на Цензорі🤔
показати весь коментар
30.09.2025 09:43 Відповісти
 
 