Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти РФ на Північно-Слобожанському напрямку: троє ліквідованих окупантів, один полонений. ВIДЕО
Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" 810-ї бригади морської піхоти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.
Також опубліковано відео роботи операторів 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.
Як зазначається, група спецпризначенців ССО приховано підійшла до позицій ворога. Прямі дії ССО-шники розпочали з одиночного чіткого пострілу і знищення морпіха РФ. Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованої російської "еліти", знищивши двох окупантів. Насамкінець оператори оточили "лежку" морпіха та змусили його здатися.
У результаті спеціальних дій група ССО знищила трьох морських піхотинців 810-ї, а ще одного взяла в полон.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів.
Смерть ********** мацкоускім!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!