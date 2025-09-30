Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты РФ на Северо-Слобожанском направлении: трое ликвидированных оккупантов, один пленный. ВИДЕО

Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

Также опубликовано видео работы операторов 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Как отмечается, группа спецназовцев ССО скрыто подошла к позициям врага. Прямые действия ССО-шники начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха РФ. После SLLS (Stop - Listen - Look - Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированной российской "элиты", уничтожив двух оккупантов. Наконец операторы окружили "лежку" морпеха и заставили его сдаться.

В результате специальных действий группа ССО уничтожила трех морских пехотинцев 810-й, а еще одного взяла в плен.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО провели успешные действия в тылу РФ, осуществив засаду на транспорт российских оккупантов.