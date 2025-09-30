РУС
Новости Украинский спецназ на оккупированной территории
Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты РФ на Северо-Слобожанском направлении: трое ликвидированных оккупантов, один пленный. ВИДЕО

Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

Также опубликовано видео работы операторов 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Как отмечается, группа спецназовцев ССО скрыто подошла к позициям врага. Прямые действия ССО-шники начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха РФ. После SLLS (Stop - Listen - Look - Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированной российской "элиты", уничтожив двух оккупантов. Наконец операторы окружили "лежку" морпеха и заставили его сдаться.

В результате специальных действий группа ССО уничтожила трех морских пехотинцев 810-й, а еще одного взяла в плен.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО провели успешные действия в тылу РФ, осуществив засаду на транспорт российских оккупантов.

ликвидация (4078) ССО (575) война в Украине (6329)
+10
*****, за своих обидно?
30.09.2025 08:33 Ответить
+8
Ти рашистик ще й українську вивчило, чи лугандонський колаборант ?
30.09.2025 08:47 Ответить
+2
Ти думаєш, що генерали в посадках ховаються?
30.09.2025 08:51 Ответить
ССО штурмують посадку, щоб вбити трьох окупантів. Сподіваюсь, вбиті були у званні генералів.
30.09.2025 08:24 Ответить
*****, за своих обидно?
30.09.2025 08:33 Ответить
Ти рашистик ще й українську вивчило, чи лугандонський колаборант ?
30.09.2025 08:47 Ответить
Ти думаєш, що генерали в посадках ховаються?
30.09.2025 08:51 Ответить
Я думаю що знищувати орківську м'ясопіхоту має звичайна лінійна піхота ЗСУ, підсилена іншими родами військ та видами збройних сил. В ССО дещо інші статутні завдання, в тому числі ліквідація ворожих генералів, поки Сирський відтискається від підлоги Маккартні. Але йому краще знати - хто чим має займатися, як й турбопатріотичним двом коментаторам перед Вами. Думаю, зрозуміло за кого вони голосували.
30.09.2025 09:10 Ответить
навіть трьох вбити, а що залишати їх живими і далі сидіти на позиції?
30.09.2025 09:12 Ответить
Та вже відповів вище. Додам: а якби з хлопцями щось сталося, нехай навіть випадково? Чи це нормальний розмін: трьох профі ССО на трьох пересічних орків, мобілізованих з петушиного барака?
30.09.2025 09:14 Ответить
Як запарєбрікавай, за підарів загундосив!!
Смерть ********** мацкоускім!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
30.09.2025 09:02 Ответить
Вже з Вашої патологічної схильності скрізь вбачати "запоребрикових" (один Ви дартаньян) зрозуміло, за кого Ви голосували. Необов'язково ще й лозунги відтворювати)
30.09.2025 09:22 Ответить
Головне що кацапи подохли. Кількість буде зростати.
30.09.2025 09:13 Ответить
 
 