ССО провели успешные действия в тылу РФ, совершив засаду на транспорт российских оккупантов. ВИДЕО
Военные Сил специальных операций провели специальные действия в тылу РФ.
Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Так, воины 73 морского центра ССО осуществили успешную засаду на транспорт врага и его экипаж.
"Предварительная доразведка, определение "килзоны", установка инженерных боеприпасов, расчет траектории остановки транспорта, работа подгрупп зачистки, управления, наблюдения и охраны, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход - это все лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.
Успешные специальные действия в тылу врага - это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба", - говорится в сообщении.
Благаю знищте їх всі і давайте плодитись цим гніздам росіських пердунів.
Робіть збори під це, ми все підтримаємо і будемо донатити, бо діти сутками вже сидять у підвалах(
АТ-4 зекономили та тягнуть до дому, в хату!