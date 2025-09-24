ССО провели успешные действия в тылу РФ, совершив засаду на транспорт российских оккупантов. ВИДЕО

Военные Сил специальных операций провели специальные действия в тылу РФ.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, воины 73 морского центра ССО осуществили успешную засаду на транспорт врага и его экипаж.

"Предварительная доразведка, определение "килзоны", установка инженерных боеприпасов, расчет траектории остановки транспорта, работа подгрупп зачистки, управления, наблюдения и охраны, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход - это все лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.



Успешные специальные действия в тылу врага - это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба", - говорится в сообщении.

