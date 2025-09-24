РУС
ССО провели успешные действия в тылу РФ, совершив засаду на транспорт российских оккупантов. ВИДЕО

Военные Сил специальных операций провели специальные действия в тылу РФ.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, воины 73 морского центра ССО осуществили успешную засаду на транспорт врага и его экипаж.

"Предварительная доразведка, определение "килзоны", установка инженерных боеприпасов, расчет траектории остановки транспорта, работа подгрупп зачистки, управления, наблюдения и охраны, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход - это все лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.

Успешные специальные действия в тылу врага - это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба", - говорится в сообщении.

Повага і дяка нашим відчайдухам..
показать весь комментарий
24.09.2025 08:39 Ответить
ССО України-черговий респект...
показать весь комментарий
24.09.2025 08:40 Ответить
Шановні воїни ССО, чи не можна розробити і втілити в дію план по запуску всії площадок до запуску дронів з мордору по нашим містам?
Благаю знищте їх всі і давайте плодитись цим гніздам росіських пердунів.
Робіть збори під це, ми все підтримаємо і будемо донатити, бо діти сутками вже сидять у підвалах(
показать весь комментарий
24.09.2025 08:53 Ответить
Там охорона така, що Гітлер з "Вольфшанце" від заздрості вдавиться... Ефективні системи ураження охоронялися завжди всіма силами і засобами... Полки РГКО, у війну, прикривалися цілими дивізіями піхоти... Щоб вивести "катюші" з-під удару, безжально клали тисячі солдат...
показать весь комментарий
24.09.2025 09:07 Ответить
Лайк!)
показать весь комментарий
24.09.2025 09:43 Ответить
Справжні українці!
АТ-4 зекономили та тягнуть до дому, в хату!
показать весь комментарий
24.09.2025 09:45 Ответить
 
 