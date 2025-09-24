ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів. ВIДЕО
Військові Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії в тилу РФ.
Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Так, воїни 73 морського центру ССО здійснили успішну засідку на транспорт ворога та його екіпаж.
"Попередня дорозвідка, визначення "кілзони", встановлення інженерних боєприпасів, розрахунок траєкторії зупинки транспорту, робота підгруп зачистки, управління, спостереження і охорони, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід – це все лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.
Успішні спеціальні дії в тилу ворога – це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Благаю знищте їх всі і давайте плодитись цим гніздам росіських пердунів.
Робіть збори під це, ми все підтримаємо і будемо донатити, бо діти сутками вже сидять у підвалах(
АТ-4 зекономили та тягнуть до дому, в хату!