УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9704 відвідувача онлайн
Новини Відео Українські спецпризначенці у російському тилу
4 699 7

ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів. ВIДЕО

Військові Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії в тилу РФ.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Так, воїни 73 морського центру ССО здійснили успішну засідку на транспорт ворога та його екіпаж.

"Попередня дорозвідка, визначення "кілзони", встановлення інженерних боєприпасів, розрахунок траєкторії зупинки транспорту, робота підгруп зачистки, управління, спостереження і охорони, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід – це все лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.

Успішні спеціальні дії в тилу ворога – це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Поки РФ існує в нинішньому вигляді, українці не матимуть спокою, - очільник Руху опору ССО

Автор: 

росія (67935) бойові дії (4669) ССО Сили спеціальних операцій (564)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повага і дяка нашим відчайдухам..
показати весь коментар
24.09.2025 08:39 Відповісти
ССО України-черговий респект...
показати весь коментар
24.09.2025 08:40 Відповісти
Шановні воїни ССО, чи не можна розробити і втілити в дію план по запуску всії площадок до запуску дронів з мордору по нашим містам?
Благаю знищте їх всі і давайте плодитись цим гніздам росіських пердунів.
Робіть збори під це, ми все підтримаємо і будемо донатити, бо діти сутками вже сидять у підвалах(
показати весь коментар
24.09.2025 08:53 Відповісти
Там охорона така, що Гітлер з "Вольфшанце" від заздрості вдавиться... Ефективні системи ураження охоронялися завжди всіма силами і засобами... Полки РГКО, у війну, прикривалися цілими дивізіями піхоти... Щоб вивести "катюші" з-під удару, безжально клали тисячі солдат...
показати весь коментар
24.09.2025 09:07 Відповісти
Лайк!)
показати весь коментар
24.09.2025 09:43 Відповісти
Справжні українці!
АТ-4 зекономили та тягнуть до дому, в хату!
показати весь коментар
24.09.2025 09:45 Відповісти
 
 