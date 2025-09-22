Поки РФ існує в нинішньому вигляді, українці не матимуть спокою, - очільник Руху опору ССО

Українці та європейці мають чітко розуміти, що лише знищення Росії як імперії може дати шанс на мирне існування та розвиток сусідніх держав.

Про це заявив очільник сучасного Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ на зустрічі із громадськістю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Особу очільника Руху опору не розкривають. Зустріч відбулась в рамках Всеукраїнського музичного фестивалю "Червона рута - 2025" у Львові.

"Рух опору починається з поклику нашої душі. Слідом за ним вже йдуть дії, в залежності від навичок, можливостей та підготовки. Саме тому для нас важливо бути причетними до тих акцій, які дають можливість спільно з представниками культури достукатись до сердець наших українців. Щоб вони (українці) починали розуміти власний план дій, якщо завтра, не дай Боже, ворожа навала постукає в їхні домівки", - наголосив він.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях цивільні, які співпрацюють з Рухом опору, вже виконують задачі.

"На підконтрольних територіях ми також проводимо активну роботу, аби кожен з вас міг вже сьогодні прийняти рішення - що він буде робити, якщо так складуться обставини і людина опиниться в окупації: він залишиться чи втече? А якщо залишиться, то чи буде він протидіяти ворогу і як? У Руху опору є ціла лінійка різноманітних форм та способів, якими кожен українець може докластись до розбудови та зміцнення нашої держави. Для нас важливо її (державу) відстояти", - додав очільник.

Він нагадав, що сучасник Рух опору - це продовження тієї підпільної та партизанської боротьби, яку вели наші пращури.

"Тут, на Львівщині, збереглося багато спогадів про діяльність Руху опору в часи Другої світової. В дитинстві я виростав на цих історіях героїчного спротиву. Звісно, тоді я й подумати не міг, що колись мені доведеться очолювати Рух опору на території України", - сказав очільник Руху опору.

Він наголосив, що зараз українці не мають права стомлюватися.

"Ні ті, хто в тилу, ні ті, хто безпосередньо на фронті. Якщо в якийсь момент відчуємо втому і зупинимось в нашій боротьбі, то втратимо себе, втратимо можливість бути українцями у себе вдома. Попри те, що я зараз не воюю безпосередньо в окопі, я розумію, наскільки це складно. Однак права на втому у нас немає", - додав очільник сучасного Руху опору ССО.

За його словами, існування Росії в нинішньому вигляді несе екзистенційну загрозу не лише для України, а й для інших країн на континенті.

"Поки Російська Федерація існує в нинішньому вигляді, ми не будемо мати спокою. Ми маємо зробити все, щоб Росія перестала існувати як імперія. Це може бути республіка або якась Московія, але це утворення має змінитись. Не тільки українці, а й європейці мають чітко розуміти, що лише знищення Росії як імперії може дати шанс на мирне існування та розвиток наших держав", - підсумував він.

