Російський комплекс С-400 "Тріумф" уражено в Калузькій області РФ у ніч на 5 вересня, - ССО
Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ.
Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області. Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.
Так, ударні дрони ССО уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію комплексу С-400 "Тріумф".
Дві стратегічні поради щодо тих самих вражаючих досягнень українських сил далекобійної зброї - фактично дві сторони однієї медалі
ПОРАДА ПЕРША ДО ПАНА МАРКО РУБІО -
Пане Рубіо - Ви наразі служите як ГОЛОВНИЙ ЧИНОВНИК СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ - КЕРІВНИК РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РНБ, розробляючи загальну СТРАТЕГІЮ для США.
Пане Рубіо - зверніть пильну увагу на гігантську стратегічну цінність української перемоги ДЛЯ вашої країни - це СТРАТЕГІЧНИЙ ІНТЕРЕС США у продовженні підтримки українських сил як зброєю, так і бюджетом для виробництва далекобійної зброї.
Дійсно, не проливши "жодної краплі американської крові", українські сили до цього часу - знищили значну кількість стратегічних російських ядерних бомбардувальників, одну російську підводний човен (!), і тепер значну кількість стратегічно-оборонних протиповітряних систем озброєння (що є російським щитом проти американських ракет та стратегічних бомбардувальників США). Завдяки українським ударам та стійкості - на даний момент Росія стоїть наполовину "оголена" щодо втрати значної кількості своїх СТРАТЕГІЧНИХ протиповітряних озброєнь, наприклад С-400, використання яких в основному спрямоване проти стратегічних атак США. {Ця порада також для британського міністра оборони, французького, та для Рютте - главу НАТО}
ПОРАДА ДРУГА Для тих безіменних закулісних СПРАВЖНІХ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНУВАЛЬНИКІВ У РОСІЙСЬКОМУ ВІЙСЬКОВІ... (не маріонетки як Герасимов чи міністр оборони)
ПРОЧИТАЙТЕ ВИЩЕ... І ЗВАЖТЕ ЗНОВУ БАЛАНС МІЖ ШКОДОЮ, РИЗИКАМИ та мінімальними здобутками, що ваша потопаюча стратегічна оборона деградує, оскільки війна в Україні продовжується - пам'ятайте, британці, американці та китайці рахують ваші скорочувані оборонні сили краще, ніж ви самі наважуєтесь визнати.
Two Pieces of Strategic Advice on the Same Astounding Achievements of Ukrainian Long-Range Forces - In Fact, Two Sides of the Same Coin
ADVICE ONE TO MR. MARCO RUBIO -
Mr. Rubio - You presently serve as THE CHIEF STRATEGY PLANNING OFFICIAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA - HEAD OF NATIONAL SECURITY COUNCIL NSC, DEVISING overall STRATEGY FOR the USA.
Mr. Rubio - pay close attention to the gigantic strategic value of Ukrainian victory FOR your country - it is a STRATEGIC US INTEREST of continued support to Ukrainian forces both with weapons and with budget for long-range weapons production.
Indeed, without a "single drop of American blood," Ukrainian forces have by now destroyed a significant number of strategic Russian nuclear-carrying bombers, one Russian submarine (!), and now a significant number of strategic-defense anti-aircraft weapons (that are the Russian shield against American missiles and US strategic bombers). Thanks to Ukrainian strikes and resilience - by now Russia stands half "naked" in regards to losing a significant amount of its STRATEGIC anti-aircraft weapons, e.g. S-400 whose use is mainly against US strategic attack. {This advice is also for the British Minister of Defense, for the French one, and for Rutte the NATO Chief}
ADVICE TWO For Those Unnamed Behind-the-Scenes ACTUAL STRATEGIC PLANNERS IN RUSSIAN MILITARY... (not the puppets like Gerasimov or Defense Minister)
READ THE ABOVE... AND WEIGH AGAIN THE BALANCE BETWEEN DAMAGE, RISKS AND minimal gains as your drowning strategic defense is degraded as the war in Ukraine continues - remember: The British, The Americans and The Chinese are counting your dwindling defenses better than you yourselves dare to admit.