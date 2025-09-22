Російський комплекс С-400 "Тріумф" уражено в Калузькій області РФ у ніч на 5 вересня, - ССО

Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області. Після отримання візуального підтвердження обʼєкту, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

Так, ударні дрони ССО уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію комплексу С-400 "Тріумф".

Читайте: "Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело