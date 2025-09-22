РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9385 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Атака дронов на регионы РФ
2 748 8

Российский комплекс С-400 "Триумф" поражен в Калужской области РФ в ночь на 5 сентября, - ССО

ССО поразили комплекс С-400 в Калужской области РФ

Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружили комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. После получения визуального подтверждения объекта, операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения", - говорится в сообщении.

Так, ударные дроны ССО поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию комплекса С-400 "Триумф".

Читайте: "Перекрыли краны": беспилотники СБУ и ССО ВСУ остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в РФ, - источник

ССО поразили комплекс С-400 в Калужской области РФ

Автор: 

ПВО (3129) уничтожение (7961) ССО (569) Удары по РФ (539)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!! Героям Слава!
показать весь комментарий
22.09.2025 11:18 Ответить
Згідно з заявами ***** ці комплекси меганадійні і сбивають усе, за виключенням того, що не сбивають)))
показать весь комментарий
22.09.2025 11:29 Ответить
Дурні кацапи. Деб ви не заховали свої с300, с400, с500 -все рівно прийде Мадьяр і перетворить їх в брухт.
показать весь комментарий
22.09.2025 11:30 Ответить
Щоденна, кропітка робота Захисників України!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️👏✊✌️🤝💪🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
показать весь комментарий
22.09.2025 11:41 Ответить
***** казало що "курочка по зьорнишку...", ну так воно і у нас получається...
показать весь комментарий
22.09.2025 11:48 Ответить
Тріумф вибухнув тріумфально
показать весь комментарий
22.09.2025 12:05 Ответить
Here is the Ukrainian translation:

Дві стратегічні поради щодо тих самих вражаючих досягнень українських сил далекобійної зброї - фактично дві сторони однієї медалі

ПОРАДА ПЕРША ДО ПАНА МАРКО РУБІО -

Пане Рубіо - Ви наразі служите як ГОЛОВНИЙ ЧИНОВНИК СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ - КЕРІВНИК РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РНБ, розробляючи загальну СТРАТЕГІЮ для США.

Пане Рубіо - зверніть пильну увагу на гігантську стратегічну цінність української перемоги ДЛЯ вашої країни - це СТРАТЕГІЧНИЙ ІНТЕРЕС США у продовженні підтримки українських сил як зброєю, так і бюджетом для виробництва далекобійної зброї.

Дійсно, не проливши "жодної краплі американської крові", українські сили до цього часу - знищили значну кількість стратегічних російських ядерних бомбардувальників, одну російську підводний човен (!), і тепер значну кількість стратегічно-оборонних протиповітряних систем озброєння (що є російським щитом проти американських ракет та стратегічних бомбардувальників США). Завдяки українським ударам та стійкості - на даний момент Росія стоїть наполовину "оголена" щодо втрати значної кількості своїх СТРАТЕГІЧНИХ протиповітряних озброєнь, наприклад С-400, використання яких в основному спрямоване проти стратегічних атак США. {Ця порада також для британського міністра оборони, французького, та для Рютте - главу НАТО}

ПОРАДА ДРУГА Для тих безіменних закулісних СПРАВЖНІХ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНУВАЛЬНИКІВ У РОСІЙСЬКОМУ ВІЙСЬКОВІ... (не маріонетки як Герасимов чи міністр оборони)

ПРОЧИТАЙТЕ ВИЩЕ... І ЗВАЖТЕ ЗНОВУ БАЛАНС МІЖ ШКОДОЮ, РИЗИКАМИ та мінімальними здобутками, що ваша потопаюча стратегічна оборона деградує, оскільки війна в Україні продовжується - пам'ятайте, британці, американці та китайці рахують ваші скорочувані оборонні сили краще, ніж ви самі наважуєтесь визнати.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:36 Ответить
Here's the text with minimal corrections and polishing:

Two Pieces of Strategic Advice on the Same Astounding Achievements of Ukrainian Long-Range Forces - In Fact, Two Sides of the Same Coin

ADVICE ONE TO MR. MARCO RUBIO -

Mr. Rubio - You presently serve as THE CHIEF STRATEGY PLANNING OFFICIAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA - HEAD OF NATIONAL SECURITY COUNCIL NSC, DEVISING overall STRATEGY FOR the USA.

Mr. Rubio - pay close attention to the gigantic strategic value of Ukrainian victory FOR your country - it is a STRATEGIC US INTEREST of continued support to Ukrainian forces both with weapons and with budget for long-range weapons production.

Indeed, without a "single drop of American blood," Ukrainian forces have by now destroyed a significant number of strategic Russian nuclear-carrying bombers, one Russian submarine (!), and now a significant number of strategic-defense anti-aircraft weapons (that are the Russian shield against American missiles and US strategic bombers). Thanks to Ukrainian strikes and resilience - by now Russia stands half "naked" in regards to losing a significant amount of its STRATEGIC anti-aircraft weapons, e.g. S-400 whose use is mainly against US strategic attack. {This advice is also for the British Minister of Defense, for the French one, and for Rutte the NATO Chief}

ADVICE TWO For Those Unnamed Behind-the-Scenes ACTUAL STRATEGIC PLANNERS IN RUSSIAN MILITARY... (not the puppets like Gerasimov or Defense Minister)

READ THE ABOVE... AND WEIGH AGAIN THE BALANCE BETWEEN DAMAGE, RISKS AND minimal gains as your drowning strategic defense is degraded as the war in Ukraine continues - remember: The British, The Americans and The Chinese are counting your dwindling defenses better than you yourselves dare to admit.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:39 Ответить
 
 