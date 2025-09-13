Три пекельні місяці для росіян: ССО за літо уразили 7 НПЗ, 3 аеродроми, 2 заводи на території РФ. ВIДЕО

За три літні місяці 2025 року Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили 7 НПЗ, три аеродроми, 2 заводи на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування ССО.

"Асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні і хоробрість - працювати там, де для ворога немає тилу", - ідеться в повідомленні.

Direct actions (прямі дії), Deep Strike та Спеціальні дії підрозділів ССО у червень - серпні:

аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;

аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;

аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;

ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;

ураження "Пороховий Завод Тамбовська обл.;

пункт управління ОТРК Іскандер Курська обл.;

ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл);

трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крим);

судно ПОРТ ОЛЯ-4 завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами (Астраханська обл);

радіолокаційна станція 96Л6 (АР Крим);

рухомий склад з ПММ (АР Крим).

НПЗ:

Новокуйбишевський НПЗ

Волгоградський НПЗ

Сизранський НПЗ

ООО "НОВАТЕК-Усть-Луга"

Рязанський НПЗ

АТ "Куйбишевський НПЗ"

КРАСНОДАРСЬКИЙ НПЗ

Серед інших цілей уражено, виведено з ладу:

10 об’єктів ОПК противника;

58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф;

десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.

"Три місяці — сотні кілометрів в тилу ворога, сотні ударів deep strike, десятки знищених/уражених стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше!", - наголосили у ССО.

*Deep strike - глибинні удари, що завдають ССО

по території ворога.

*Direct action - "прямі дії", які виконують підрозділи ССО і охоплюють такі дії, як наліт, засідка, спеціальна розвідка тощо.