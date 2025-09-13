УКР
Три пекельні місяці для росіян: ССО за літо уразили 7 НПЗ, 3 аеродроми, 2 заводи на території РФ. ВIДЕО

За три літні місяці 2025 року Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили 7 НПЗ, три аеродроми, 2 заводи на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування ССО.

"Асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні і хоробрість - працювати там, де для ворога немає тилу", - ідеться в повідомленні.

Direct actions (прямі дії), Deep Strike та Спеціальні дії підрозділів ССО у червень - серпні:

  • аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;
  • аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;
  • аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;
  • ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;
  • ураження "Пороховий Завод Тамбовська обл.;
  • пункт управління ОТРК Іскандер Курська обл.;
  • ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл);
  • трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крим);
  • судно ПОРТ ОЛЯ-4 завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами (Астраханська обл);
  • радіолокаційна станція 96Л6 (АР Крим);
  • рухомий склад з ПММ (АР Крим).

Читайте: Атака на російський порт "Приморськ": уражено два танкери "тіньового флоту", - Reuters

НПЗ:

  • Новокуйбишевський НПЗ
  • Волгоградський НПЗ
  • Сизранський НПЗ
  • ООО "НОВАТЕК-Усть-Луга"
  • Рязанський НПЗ
  • АТ "Куйбишевський НПЗ"
  • КРАСНОДАРСЬКИЙ НПЗ

Серед інших цілей уражено, виведено з ладу:

  • 10 об’єктів ОПК противника;
  • 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф;
  • десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.

Також читайте: ССО уразили РЛС до С-300 в окупованому Криму

"Три місяці — сотні кілометрів в тилу ворога, сотні ударів deep strike, десятки знищених/уражених стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше!", - наголосили у ССО.

*Deep strike - глибинні удари, що завдають ССО
по території ворога.
*Direct action - "прямі дії", які виконують підрозділи ССО і охоплюють такі дії, як наліт, засідка, спеціальна розвідка тощо.

+1
Я вже заплутався, вразили НПЗ наші ССО чи ГУР ЗСУ? Хоча молодці, що знищили кацапську інфраструктуру, яка працює на їхні терористичні війська.
13.09.2025 16:58 Відповісти
+1
на 8 вересня 24% відсотки НПЗ зруйновані +на зараз Ново-Уфісмький - виходить кожен четвертий сгарєлсгарєл ясно?
13.09.2025 17:01 Відповісти
+1
Це має значення для результату?
13.09.2025 17:11 Відповісти
Я вже заплутався, вразили НПЗ наші ССО чи ГУР ЗСУ? Хоча молодці, що знищили кацапську інфраструктуру, яка працює на їхні терористичні війська.
13.09.2025 16:58 Відповісти
Це має значення для результату?
13.09.2025 17:11 Відповісти
там треба "когось" СУНУТИ в вибори-
13.09.2025 17:39 Відповісти
Ні, для результату це не має значення, але має інше значення, що нарід обожествляє тих, хто до цього не причетний.
13.09.2025 17:42 Відповісти
Мадяр вразив!
13.09.2025 17:45 Відповісти
А толку, кацапи як просуваються, так і просуваються.
13.09.2025 17:00 Відповісти
ще ПРосуваються до ЦН з панікою та круті націоналісти з тієї ж ферми ..
13.09.2025 17:03 Відповісти
"круті націоналісти"- треба було взяти в лапки, бо то непотріб розкручування повернення теми "какой разніци "на виборах та "руZZкій тоже язик чєлавєков" ...
13.09.2025 17:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7Y5hpnT8sAY https://www.youtube.com/watch?v=Банкова ВИКОРИСТОВУЄ в'єтнамських ботів❓ Навіщо це РОБИТИ у соцмережах❓ За чий РАХУНОК "банкет" ❓

БУДЬМО ОБЕРЕЖНО зЄольні не до премоги війні йдуть , а до виборів себе з опозажопними руZZькими
13.09.2025 17:47 Відповісти
Бо кацапи хочуть воювати, а українці воювати не хочуть. А той хто замість війни вибирає мир той потім сидить в констаборах і за миску баланди працює на окупанта
13.09.2025 17:29 Відповісти
Наведіть якийсь приклад. З Ялти наприклад. Що навіть кава там скінчилося.
13.09.2025 17:40 Відповісти
То результат виборів нарідом 73% під час війни у 2019 році Боневтіка, який прибрав українців - патріотів у військовій сфері, а призначив кацапів, антимайданівців та дуполизів. Ще сам із єлдаком лізуть туди, в чому не розбираються. Оточив себе мародерами які крадуть із армії, як наприклад резніков на яйцях, а міндічі на дронах мільярди.
13.09.2025 17:46 Відповісти
если в трубах нету газа - значит там отряд спецназа
13.09.2025 17:46 Відповісти
на 8 вересня 24% відсотки НПЗ зруйновані +на зараз Ново-Уфісмький - виходить кожен четвертий сгарєлсгарєл ясно?
13.09.2025 17:01 Відповісти
гарно але мало
13.09.2025 17:14 Відповісти
допомагають кацапам підняти ціни на нафту?
13.09.2025 17:20 Відповісти
Тобто вразили аж 2 НПЗ за місяць? Це ж ніпрощо. Хоч би стидались про це хвалитись. Потрібно знищувати по 1 НПЗ щодня. Інакше ми програємо війну не тільки на фронтах а і економічно. Притому економічно посипимось раніше ніж на фронті.
13.09.2025 17:25 Відповісти
Ну , звісно , "ніпрощо" - можете власноруч показати ЯК це треба робити !
13.09.2025 17:29 Відповісти
Проти більшості не попреш.Остається лише спостерігати,як мудрий наріт знищує власну країну.Радійте подібним новинам,ввечері буде відосик і капуста подешевіла Повний набір позитивних новин для зебуїнів
13.09.2025 17:42 Відповісти
Проти більшості не попреш
Більшість українців воює , працює в тилу , або волонтерить ... а ти що корисне робиш для Держави ?
13.09.2025 18:33 Відповісти
Було б добре знати, що вразили росіяни за цей період. Для порівняння. І для кого ці місяці пекельні . Цікаво ще знати скільки це коштувало.
13.09.2025 18:27 Відповісти
 
 