Три пекельні місяці для росіян: ССО за літо уразили 7 НПЗ, 3 аеродроми, 2 заводи на території РФ. ВIДЕО
За три літні місяці 2025 року Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили 7 НПЗ, три аеродроми, 2 заводи на території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування ССО.
"Асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні і хоробрість - працювати там, де для ворога немає тилу", - ідеться в повідомленні.
Direct actions (прямі дії), Deep Strike та Спеціальні дії підрозділів ССО у червень - серпні:
- аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;
- аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;
- аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;
- ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;
- ураження "Пороховий Завод Тамбовська обл.;
- пункт управління ОТРК Іскандер Курська обл.;
- ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл);
- трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крим);
- судно ПОРТ ОЛЯ-4 завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами (Астраханська обл);
- радіолокаційна станція 96Л6 (АР Крим);
- рухомий склад з ПММ (АР Крим).
НПЗ:
- Новокуйбишевський НПЗ
- Волгоградський НПЗ
- Сизранський НПЗ
- ООО "НОВАТЕК-Усть-Луга"
- Рязанський НПЗ
- АТ "Куйбишевський НПЗ"
- КРАСНОДАРСЬКИЙ НПЗ
Серед інших цілей уражено, виведено з ладу:
- 10 об’єктів ОПК противника;
- 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф;
- десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.
"Три місяці — сотні кілометрів в тилу ворога, сотні ударів deep strike, десятки знищених/уражених стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше!", - наголосили у ССО.
*Deep strike - глибинні удари, що завдають ССО
по території ворога.
*Direct action - "прямі дії", які виконують підрозділи ССО і охоплюють такі дії, як наліт, засідка, спеціальна розвідка тощо.
