Уражено літаки РФ, ймовірно МіГ-31 та Су-30/34, на аеродромі Саваслейка, - Генштаб

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

№За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються", - додають у Генштабі.

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Раніше у Генштабі повідомили, що завод, що виготовляв антени для "шахедів", уражено у Чебоксарах. Також повідомлялося, що росіяни заявили про атаку на військові аеродроми: вибухи чули в районі Саваслейки та Бутурлінівки.