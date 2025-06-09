Уражено літаки РФ, ймовірно МіГ-31 та Су-30/34, на аеродромі Саваслейка, - Генштаб
У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
№За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).
Результати бойової роботи уточнюються", - додають у Генштабі.
Раніше у Генштабі повідомили, що завод, що виготовляв антени для "шахедів", уражено у Чебоксарах. Також повідомлялося, що росіяни заявили про атаку на військові аеродроми: вибухи чули в районі Саваслейки та Бутурлінівки.
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Нехай вся расія буде Чорнобаївка!
Двіжуху хотять - буде
"Авіа слєй-ка!"
Тіки тоді Китай візьме без спротиву Сибір мусліми Урал.
Так сплановано і хйло чітко цей план виконує.
Це розуміїть даунбасчани і бісяться а щось зробити то в тюрягу до адепта гіркіна.