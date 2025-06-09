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Новини Масове знищення російських літаків
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Уражено літаки РФ, ймовірно МіГ-31 та Су-30/34, на аеродромі Саваслейка, - Генштаб

уражено літаки на Саваслейці

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

№За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються", - додають у Генштабі.

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Раніше у Генштабі повідомили, що завод, що виготовляв антени для "шахедів", уражено у Чебоксарах. Також повідомлялося, що росіяни заявили про атаку на військові аеродроми: вибухи чули в районі Саваслейки та Бутурлінівки.

Автор: 

авіація (4169) Генштаб ЗС (6784) знищення (7578) аеродром (315)


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Топ коментарі
+23
👏 дяка!))))
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09.06.2025 10:02 Відповісти
+19
воєнні літачки, які мирно стоять на аеродромі й нікому не загрожують..., зараз якийсь республіканець знов заквакає, що Україна знов б'є по кацапських літаках, й хоче втягнути нато у війну...
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09.06.2025 10:19 Відповісти
+14
Ще би було непогано наших спецназівців подтягнути, щоб і пасажирів цих літаків приземлити навіки
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09.06.2025 10:03 Відповісти
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👏 дяка!))))
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09.06.2025 10:02 Відповісти
Ще би було непогано наших спецназівців подтягнути, щоб і пасажирів цих літаків приземлити навіки
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09.06.2025 10:03 Відповісти
То ж підтягуйтесь. Чого чекаєтє?
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09.06.2025 10:18 Відповісти
80 річчя, не беруть. 30 років у 83 році я відмічав в госпіталі Афганістану з другою контузією, а потім було ще поранення, тиф, желтуха. Так що підколюй себе
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09.06.2025 10:49 Відповісти
А молодь верещить щоб діди йшли воювати, навідь не знають, що багатьом з дідів знайома війна, ще за часів їхньої молодості!
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09.06.2025 10:53 Відповісти
"Касмічні" війська знов несуть втрати. 🤣
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09.06.2025 10:07 Відповісти
Космічні війська стали комічними, це Малюк і його хлопці поробили. І задавнили.
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09.06.2025 10:26 Відповісти
Забезпечити безпеку Україні зможемо коли всі аеродроми та НПЗ до Урала будуть випалені.
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09.06.2025 10:17 Відповісти
До того "Урала", що застряг в болоті на східному узбережжі Сахаліну.
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09.06.2025 10:21 Відповісти
Ні до реального Уралу, бо далі можемо спровокували Китай, якщо битиме по його території
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09.06.2025 10:51 Відповісти
Показово що два вцілілих ТУ-22 московити сковали в Анадирі за 6600 км від України і за 600 км від трумпа . Сховалися під трумпівською парасолькою дегенерати
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09.06.2025 11:45 Відповісти
Ще й заводи з виробництва шахедів та кабів
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09.06.2025 10:27 Відповісти
А поляки піднімали літаки?
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09.06.2025 10:18 Відповісти
Звісно Бздишек на Дороті мертву петлю запєрдаляв kurwa.
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09.06.2025 11:14 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
Нехай вся расія буде Чорнобаївка!
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09.06.2025 10:19 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2025/6/9/643619/

Двіжуху хотять - буде
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09.06.2025 10:22 Відповісти
👍
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09.06.2025 10:51 Відповісти
воєнні літачки, які мирно стоять на аеродромі й нікому не загрожують..., зараз якийсь республіканець знов заквакає, що Україна знов б'є по кацапських літаках, й хоче втягнути нато у війну...
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09.06.2025 10:19 Відповісти
Респи такого ніколи не скажуть, а от хворі на макітру трампісти аж бігом. Республіканська партія припинила своє існування після 20.01.2025
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09.06.2025 10:44 Відповісти
головне щоб ***** квакнуло, востаннє..
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09.06.2025 10:44 Відповісти
Дуже класна новина ! Слава ЗСУ і Спецназу !
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09.06.2025 10:54 Відповісти
Саваслейка

"Авіа слєй-ка!"
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09.06.2025 11:01 Відповісти
Отлівайка.
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09.06.2025 11:08 Відповісти
хйло індик так перекладається путен з німецької не закінчить війну поки Україна не зачистить ВПК раССіі та вибьє навчених зольдат.
Тіки тоді Китай візьме без спротиву Сибір мусліми Урал.
Так сплановано і хйло чітко цей план виконує.
Це розуміїть даунбасчани і бісяться а щось зробити то в тюрягу до адепта гіркіна.
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09.06.2025 11:30 Відповісти
Нарешті ССО почало виконувати свою роботу - завдавати ударів по тилах противника у стратегічної глибині.
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09.06.2025 11:41 Відповісти
 
 