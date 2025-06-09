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Новости Массовое уничтожение российских самолетов
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Поражены самолеты РФ, вероятно МиГ-31 и Су-30/34, на аэродроме Саваслейка, - Генштаб

Поражены самолеты на Саваслейке

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Результаты боевой работы уточняются", - добавляют в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В операции "Паутина" применялось только украинское оружие, - Зеленский

Ранее в Генштабе сообщили, что завод, который изготавливал антенны для "шахедов", поражен в Чебоксарах. Также сообщалось, что россияне заявили об атаке на военные аэродромы: взрывы слышали в районе Саваслейки и Бутурлиновки.

Автор: 

авиация (2852) Генштаб ВС (6482) уничтожение (7265) аэродром (308)


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Топ комментарии
+32
👏 дяка!))))
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09.06.2025 10:02 Ответить
+26
воєнні літачки, які мирно стоять на аеродромі й нікому не загрожують..., зараз якийсь республіканець знов заквакає, що Україна знов б'є по кацапських літаках, й хоче втягнути нато у війну...
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09.06.2025 10:19 Ответить
+21
Ще би було непогано наших спецназівців подтягнути, щоб і пасажирів цих літаків приземлити навіки
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09.06.2025 10:03 Ответить
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👏 дяка!))))
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09.06.2025 10:02 Ответить
Ще би було непогано наших спецназівців подтягнути, щоб і пасажирів цих літаків приземлити навіки
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09.06.2025 10:03 Ответить
То ж підтягуйтесь. Чого чекаєтє?
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09.06.2025 10:18 Ответить
80 річчя, не беруть. 30 років у 83 році я відмічав в госпіталі Афганістану з другою контузією, а потім було ще поранення, тиф, желтуха. Так що підколюй себе
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09.06.2025 10:49 Ответить
А молодь верещить щоб діди йшли воювати, навідь не знають, що багатьом з дідів знайома війна, ще за часів їхньої молодості!
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09.06.2025 10:53 Ответить
"Касмічні" війська знов несуть втрати. 🤣
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09.06.2025 10:07 Ответить
Космічні війська стали комічними, це Малюк і його хлопці поробили. І задавнили.
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09.06.2025 10:26 Ответить
Забезпечити безпеку Україні зможемо коли всі аеродроми та НПЗ до Урала будуть випалені.
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09.06.2025 10:17 Ответить
До того "Урала", що застряг в болоті на східному узбережжі Сахаліну.
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09.06.2025 10:21 Ответить
Ні до реального Уралу, бо далі можемо спровокували Китай, якщо битиме по його території
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09.06.2025 10:51 Ответить
Показово що два вцілілих ТУ-22 московити сковали в Анадирі за 6600 км від України і за 600 км від трумпа . Сховалися під трумпівською парасолькою дегенерати
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09.06.2025 11:45 Ответить
Ще й заводи з виробництва шахедів та кабів
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09.06.2025 10:27 Ответить
А поляки піднімали літаки?
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09.06.2025 10:18 Ответить
Звісно Бздишек на Дороті мертву петлю запєрдаляв kurwa.
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09.06.2025 11:14 Ответить
Бздишек стронг! 💪🍌
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09.06.2025 11:50 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
Нехай вся расія буде Чорнобаївка!
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09.06.2025 10:19 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2025/6/9/643619/

Двіжуху хотять - буде
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09.06.2025 10:22 Ответить
👍
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09.06.2025 10:51 Ответить
воєнні літачки, які мирно стоять на аеродромі й нікому не загрожують..., зараз якийсь республіканець знов заквакає, що Україна знов б'є по кацапських літаках, й хоче втягнути нато у війну...
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09.06.2025 10:19 Ответить
Респи такого ніколи не скажуть, а от хворі на макітру трампісти аж бігом. Республіканська партія припинила своє існування після 20.01.2025
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09.06.2025 10:44 Ответить
головне щоб ***** квакнуло, востаннє..
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09.06.2025 10:44 Ответить
Дуже класна новина ! Слава ЗСУ і Спецназу !
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09.06.2025 10:54 Ответить
Саваслейка

"Авіа слєй-ка!"
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09.06.2025 11:01 Ответить
Отлівайка.
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09.06.2025 11:08 Ответить
хйло індик так перекладається путен з німецької не закінчить війну поки Україна не зачистить ВПК раССіі та вибьє навчених зольдат.
Тіки тоді Китай візьме без спротиву Сибір мусліми Урал.
Так сплановано і хйло чітко цей план виконує.
Це розуміїть даунбасчани і бісяться а щось зробити то в тюрягу до адепта гіркіна.
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09.06.2025 11:30 Ответить
Нарешті ССО почало виконувати свою роботу - завдавати ударів по тилах противника у стратегічної глибині.
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09.06.2025 11:41 Ответить
Ну, то і добре. Велика подяка ЗСУ і всім причетним до цього. Менше принесуть горя українцям і іншим народам.
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09.06.2025 11:55 Ответить
 
 