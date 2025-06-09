Поражены самолеты РФ, вероятно МиГ-31 и Су-30/34, на аэродроме Саваслейка, - Генштаб

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Результаты боевой работы уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Ранее в Генштабе сообщили, что завод, который изготавливал антенны для "шахедов", поражен в Чебоксарах. Также сообщалось, что россияне заявили об атаке на военные аэродромы: взрывы слышали в районе Саваслейки и Бутурлиновки.