1 745 3
ССО уразили РЛС до С-300 в окупованому Криму
Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 30 серпня 2025 року провели низку спеціальних дій на території окупованого Криму.
Про це повідомила пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н.п. Саки.
Раніше повідомлялось, що бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Qq Qqq #455433
показати весь коментар01.09.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Evgen Karpenko
показати весь коментар01.09.2025 09:16 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Urs
показати весь коментар01.09.2025 09:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль