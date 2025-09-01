ССО уразили РЛС до С-300 в окупованому Криму

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 30 серпня 2025 року провели низку спеціальних дій на території окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н.п. Саки.

Раніше повідомлялось, що бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму

