ССО уразили РЛС до С-300 в окупованому Криму

РЛС до С-300 уражено на аеродромі Саки в окупованому Криму

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 30 серпня 2025 року провели низку спеціальних дій на території окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н.п. Саки.

Раніше повідомлялось, що бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму

Дивіться: Політ українського БПЛА типу "Лютий" поблизу аеродрому "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО

Чудернацько ))
показати весь коментар
01.09.2025 09:05 Відповісти
С-300, стало-200...
показати весь коментар
01.09.2025 09:16 Відповісти
шо там у Алабузі і Нижньокамську?
показати весь коментар
01.09.2025 09:48 Відповісти
 
 