Політ українського БПЛА типу "Лютий" поблизу аеродрому "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт українського дрона типу "Лютий" в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БПЛА зафільмований поблизу авіабази "Саки".

"У військових частинах Євпаторії також увімкнули сигнал тривоги. А над передмістям помітили український БПЛА типу "Лютий". Повідомляють, що у повітрі не один такий. Неподалік знаходиться аеродром "Саки", - зазначається у коментарі до відео.

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