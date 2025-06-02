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Політ українського БПЛА типу "Лютий" поблизу аеродрому "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт українського дрона типу "Лютий" в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БПЛА зафільмований поблизу авіабази "Саки".

"У військових частинах Євпаторії також увімкнули сигнал тривоги. А над передмістям помітили український БПЛА типу "Лютий". Повідомляють, що у повітрі не один такий. Неподалік знаходиться аеродром "Саки", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте: Глава МЗС Норвегії Ейде про удари по аеродромах РФ: Україна має повне право

Автор: 

безпілотник (4310) Саки (26) аеродром (305) Євпаторійський район (2)


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Топ коментарі
+8
По аеродрому треба їбашити балістикою, да з касетою. Так щоб ніхто рипнутись не встиг.
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02.06.2025 11:41
+7
Чекаємо на видовищний бада-бум!
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02.06.2025 11:40
+4
Жаль, що такі розумні і досвідчені люди не працюють в ЗСУ.
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02.06.2025 11:46
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Чекаємо на видовищний бада-бум!
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02.06.2025 11:40 Відповісти
Цікаво,він сам,чи з пасажирами летить????
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02.06.2025 12:29 Відповісти
По аеродрому треба їбашити балістикою, да з касетою. Так щоб ніхто рипнутись не встиг.
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02.06.2025 11:41 Відповісти
Жаль, що такі розумні і досвідчені люди не працюють в ЗСУ.
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02.06.2025 11:46 Відповісти
І на виробництві українських балістичних ракет.
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02.06.2025 12:29 Відповісти
мене кожного разу дивує що наші дрони літають вдень, а шахеди вночі.
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02.06.2025 11:48 Відповісти
То дєрьмак наказує, щоб наші пташки літали вдень. Так рахованам легче їх збивати.
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02.06.2025 11:50 Відповісти
Скоріш за все шахеди летять аби куди з наведенням по ГЛОНАС, а в наших дронах є звʼязок і донаведення оператором.
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02.06.2025 11:52 Відповісти
Скоріше за все, летять з машинним зором, бо РЕБ у русні - штука сувора.
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02.06.2025 12:05 Відповісти
весело їм, радіють
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02.06.2025 11:57 Відповісти
свои бамбить будут..не бойся!)
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02.06.2025 12:06 Відповісти
А ще є дрон "Січень" - січе кацапів, як капусту. Ну там ще "Березень"...по березах їх розвішує...
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02.06.2025 12:08 Відповісти
Гарна мішень для москальської ППО. (
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02.06.2025 12:19 Відповісти
Чем больше наших "Лютых" - тем больше кацапских ссак.
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02.06.2025 12:37 Відповісти
 
 