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Політ українського БПЛА типу "Лютий" поблизу аеродрому "Саки" в окупованому Криму. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт українського дрона типу "Лютий" в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, БПЛА зафільмований поблизу авіабази "Саки".
"У військових частинах Євпаторії також увімкнули сигнал тривоги. А над передмістям помітили український БПЛА типу "Лютий". Повідомляють, що у повітрі не один такий. Неподалік знаходиться аеродром "Саки", - зазначається у коментарі до відео.
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