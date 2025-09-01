ССО поразили РЛС до С-300 в оккупированном Крыму

Воины Сил специальных операций ВСУ в ночь на 30 августа 2025 года провели ряд специальных действий на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

В результате проведенных действий уничтожена РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в н.п. Саки.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР поразили радиолокационные станции и другие цели россиян в оккупированном Крыму

