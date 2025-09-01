1 181 2
ССО поразили РЛС до С-300 в оккупированном Крыму
Воины Сил специальных операций ВСУ в ночь на 30 августа 2025 года провели ряд специальных действий на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.
В результате проведенных действий уничтожена РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в н.п. Саки.
Ранее сообщалось, что бойцы ГУР поразили радиолокационные станции и другие цели россиян в оккупированном Крыму
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий01.09.2025 09:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий01.09.2025 09:16 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль