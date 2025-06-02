Полет украинского БПЛА типа "Лютый" вблизи аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского дрона типа "Лютый" в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА заснят вблизи авиабазы "Саки".

"В воинских частях Евпатории также включили сигнал тревоги. А над пригородом заметили украинский БПЛА типа "Лютый". Сообщают, что в воздухе не один такой. Неподалеку находится аэродром "Саки", - отмечается в комментарии к видео.

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