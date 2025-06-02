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Новости Удары по Крыму
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Полет украинского БПЛА типа "Лютый" вблизи аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского дрона типа "Лютый" в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА заснят вблизи авиабазы "Саки".

"В воинских частях Евпатории также включили сигнал тревоги. А над пригородом заметили украинский БПЛА типа "Лютый". Сообщают, что в воздухе не один такой. Неподалеку находится аэродром "Саки", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте: Глава МИД Норвегии Эйде об ударах по аэродромам РФ: Украина имеет полное право

Автор: 

беспилотник (3741) Саки (29) аэродром (298) Евпаторийский район (2)


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Топ комментарии
+5
По аеродрому треба їбашити балістикою, да з касетою. Так щоб ніхто рипнутись не встиг.
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02.06.2025 11:41
+4
Чекаємо на видовищний бада-бум!
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02.06.2025 11:40
+3
весело їм, радіють
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02.06.2025 11:57
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Чекаємо на видовищний бада-бум!
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02.06.2025 11:40 Ответить
Цікаво,він сам,чи з пасажирами летить????
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02.06.2025 12:29 Ответить
По аеродрому треба їбашити балістикою, да з касетою. Так щоб ніхто рипнутись не встиг.
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02.06.2025 11:41 Ответить
Жаль, що такі розумні і досвідчені люди не працюють в ЗСУ.
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02.06.2025 11:46 Ответить
І на виробництві українських балістичних ракет.
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02.06.2025 12:29 Ответить
мене кожного разу дивує що наші дрони літають вдень, а шахеди вночі.
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02.06.2025 11:48 Ответить
То дєрьмак наказує, щоб наші пташки літали вдень. Так рахованам легче їх збивати.
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02.06.2025 11:50 Ответить
Скоріш за все шахеди летять аби куди з наведенням по ГЛОНАС, а в наших дронах є звʼязок і донаведення оператором.
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02.06.2025 11:52 Ответить
Скоріше за все, летять з машинним зором, бо РЕБ у русні - штука сувора.
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02.06.2025 12:05 Ответить
весело їм, радіють
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02.06.2025 11:57 Ответить
свои бамбить будут..не бойся!)
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02.06.2025 12:06 Ответить
А ще є дрон "Січень" - січе кацапів, як капусту. Ну там ще "Березень"...по березах їх розвішує...
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02.06.2025 12:08 Ответить
Гарна мішень для москальської ППО. (
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02.06.2025 12:19 Ответить
 
 