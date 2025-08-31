УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7865 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення ворожої техніки в Криму
1 316 4

Бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму.

Про це повідомило ГУР, оприлюднивши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Налетіли і спалили - "Примари" ГУР у Криму вчергове знищили низку важливих цілей окупантів", - сказано в дописі.

Серед уражених цілей ворога:

  • РЛК "Утьос-Т";
  • Радіотелескоп РТ-70;
  • Комплекс "ґлонасс" в куполі;
  • БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
  • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Дивіться також: ССО знищили радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в окупованому Криму. ФОТО

Автор: 

Крим (14225) знищення (8108) ГУР (650)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно! Ой як файно! Як на морі побував в Криму,,,, Разом із Вами!
показати весь коментар
31.08.2025 17:49 Відповісти
Добре як так.Всьо має горіти .
показати весь коментар
31.08.2025 17:50 Відповісти
уражено? треба. щоб ЗНИЩЕНО. але й так добре.
показати весь коментар
31.08.2025 18:00 Відповісти
Супер
показати весь коментар
31.08.2025 18:08 Відповісти
 
 