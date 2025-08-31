Бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму.
Про це повідомило ГУР, оприлюднивши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Налетіли і спалили - "Примари" ГУР у Криму вчергове знищили низку важливих цілей окупантів", - сказано в дописі.
Серед уражених цілей ворога:
- РЛК "Утьос-Т";
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс "ґлонасс" в куполі;
- БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
Luk Viktor
31.08.2025 17:49
Лантух
31.08.2025 17:50
анатолий выборов
31.08.2025 18:00
tolik ber
31.08.2025 18:08
