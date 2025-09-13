РУС
1 288 23

Три адских месяца для россиян: ССО за лето поразили 7 НПЗ, 3 аэродрома, 2 завода на территории РФ. ВИДЕО

За три летних месяца 2025 года Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили 7 НПЗ, три аэродрома, 2 завода на территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование ССО.

"Асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании и храбрость - работать там, где для врага нет тыла", - говорится в сообщении.

Direct actions (прямые действия), Deep Strike и Специальные действия подразделений ССО в июне - августе:

  • аэродром "Саваслейка" - 1 МиГ-31К, 1 Су-34;
  • аэродром "Мариновка" - 4 самолета Су-34;
  • аэродром "Борисоглебск" - склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;
  • поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;
  • поражение Тамбовского порохового завода;
  • пункт управления ОТРК "Искандер", Курская обл;
  • ПТД 448-й ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл);
  • трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крым);
  • судно "ПОРТ ОЛЯ-4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами (Астраханская обл);
  • радиолокационная станция 96Л6 (АР Крым);
  • подвижной состав с ГСМ (АР Крым).

НПЗ:

  • Новокуйбышевский НПЗ
  • Волгоградский НПЗ
  • Сызранский НПЗ
  • ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"
  • Рязанский НПЗ
  • АО "Куйбышевский НПЗ"
  • Краснодарский НПЗ

Среди прочих целей поражены, выведены из строя:

  • 10 объектов ОПК противника;
  • 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;
  • десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БПЛА.

"Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше!" - отметили в ССО.

*Deep strike - глубинные удары, которые наносят ССО по территории врага.
*Direct action - "прямые действия", которые выполняют подразделения ССО и охватывают такие действия, как налет, засада, специальная разведка и тому подобное.

Автор: 

+2
на 8 вересня 24% відсотки НПЗ зруйновані +на зараз Ново-Уфісмький - виходить кожен четвертий сгарєлсгарєл ясно?
показать весь комментарий
13.09.2025 17:01 Ответить
+2
Це має значення для результату?
показать весь комментарий
13.09.2025 17:11 Ответить
+1
Я вже заплутався, вразили НПЗ наші ССО чи ГУР ЗСУ? Хоча молодці, що знищили кацапську інфраструктуру, яка працює на їхні терористичні війська.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:58 Ответить
Комментировать
там треба "когось" СУНУТИ в вибори-
показать весь комментарий
13.09.2025 17:39 Ответить
Ні, для результату це не має значення, але має інше значення, що нарід обожествляє тих, хто до цього не причетний.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:42 Ответить
Мадяр вразив!
показать весь комментарий
13.09.2025 17:45 Ответить
А толку, кацапи як просуваються, так і просуваються.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:00 Ответить
ще ПРосуваються до ЦН з панікою та круті націоналісти з тієї ж ферми ..
показать весь комментарий
13.09.2025 17:03 Ответить
"круті націоналісти"- треба було взяти в лапки, бо то непотріб розкручування повернення теми "какой разніци "на виборах та "руZZкій тоже язик чєлавєков" ...
показать весь комментарий
13.09.2025 17:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7Y5hpnT8sAY https://www.youtube.com/watch?v=Банкова ВИКОРИСТОВУЄ в'єтнамських ботів❓ Навіщо це РОБИТИ у соцмережах❓ За чий РАХУНОК "банкет" ❓

БУДЬМО ОБЕРЕЖНО зЄольні не до премоги війні йдуть , а до виборів себе з опозажопними руZZькими
показать весь комментарий
13.09.2025 17:47 Ответить
Бо кацапи хочуть воювати, а українці воювати не хочуть. А той хто замість війни вибирає мир той потім сидить в констаборах і за миску баланди працює на окупанта
показать весь комментарий
13.09.2025 17:29 Ответить
Наведіть якийсь приклад. З Ялти наприклад. Що навіть кава там скінчилося.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:40 Ответить
То результат виборів нарідом 73% під час війни у 2019 році Боневтіка, який прибрав українців - патріотів у військовій сфері, а призначив кацапів, антимайданівців та дуполизів. Ще сам із єлдаком лізуть туди, в чому не розбираються. Оточив себе мародерами які крадуть із армії, як наприклад резніков на яйцях, а міндічі на дронах мільярди.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:46 Ответить
если в трубах нету газа - значит там отряд спецназа
показать весь комментарий
13.09.2025 17:46 Ответить
гарно але мало
показать весь комментарий
13.09.2025 17:14 Ответить
допомагають кацапам підняти ціни на нафту?
показать весь комментарий
13.09.2025 17:20 Ответить
Нафти в світі і без цапської забагато. Не переймайтесь
показать весь комментарий
13.09.2025 21:06 Ответить
Тобто вразили аж 2 НПЗ за місяць? Це ж ніпрощо. Хоч би стидались про це хвалитись. Потрібно знищувати по 1 НПЗ щодня. Інакше ми програємо війну не тільки на фронтах а і економічно. Притому економічно посипимось раніше ніж на фронті.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:25 Ответить
Ну , звісно , "ніпрощо" - можете власноруч показати ЯК це треба робити !
показать весь комментарий
13.09.2025 17:29 Ответить
Проти більшості не попреш.Остається лише спостерігати,як мудрий наріт знищує власну країну.Радійте подібним новинам,ввечері буде відосик і капуста подешевіла Повний набір позитивних новин для зебуїнів
показать весь комментарий
13.09.2025 17:42 Ответить
Проти більшості не попреш
Більшість українців воює , працює в тилу , або волонтерить ... а ти що корисне робиш для Держави ?
показать весь комментарий
13.09.2025 18:33 Ответить
Було б добре знати, що вразили росіяни за цей період. Для порівняння. І для кого ці місяці пекельні . Цікаво ще знати скільки це коштувало.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:27 Ответить
Найкрупніший НПЗ в Омську. Хай Зеля вразить його своєю розовую дупою, т.е. фламінгою. БПЛА ви багато не знищите, як каже Єрмак.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:03 Ответить
 
 