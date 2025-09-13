Три адских месяца для россиян: ССО за лето поразили 7 НПЗ, 3 аэродрома, 2 завода на территории РФ. ВИДЕО

За три летних месяца 2025 года Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили 7 НПЗ, три аэродрома, 2 завода на территории России.

"Асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании и храбрость - работать там, где для врага нет тыла", - говорится в сообщении.

Direct actions (прямые действия), Deep Strike и Специальные действия подразделений ССО в июне - августе:

аэродром "Саваслейка" - 1 МиГ-31К, 1 Су-34;

аэродром "Мариновка" - 4 самолета Су-34;

аэродром "Борисоглебск" - склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;

поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;

поражение Тамбовского порохового завода;

пункт управления ОТРК "Искандер", Курская обл;

ПТД 448-й ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл);

трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крым);

судно "ПОРТ ОЛЯ-4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами (Астраханская обл);

радиолокационная станция 96Л6 (АР Крым);

подвижной состав с ГСМ (АР Крым).

НПЗ:

Новокуйбышевский НПЗ

Волгоградский НПЗ

Сызранский НПЗ

ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"

Рязанский НПЗ

АО "Куйбышевский НПЗ"

Краснодарский НПЗ

Среди прочих целей поражены, выведены из строя:

10 объектов ОПК противника;

58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;

десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БПЛА.

"Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше!" - отметили в ССО.

*Deep strike - глубинные удары, которые наносят ССО по территории врага.

*Direct action - "прямые действия", которые выполняют подразделения ССО и охватывают такие действия, как налет, засада, специальная разведка и тому подобное.