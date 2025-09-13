Три адских месяца для россиян: ССО за лето поразили 7 НПЗ, 3 аэродрома, 2 завода на территории РФ. ВИДЕО
За три летних месяца 2025 года Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили 7 НПЗ, три аэродрома, 2 завода на территории России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование ССО.
"Асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании и храбрость - работать там, где для врага нет тыла", - говорится в сообщении.
Direct actions (прямые действия), Deep Strike и Специальные действия подразделений ССО в июне - августе:
- аэродром "Саваслейка" - 1 МиГ-31К, 1 Су-34;
- аэродром "Мариновка" - 4 самолета Су-34;
- аэродром "Борисоглебск" - склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;
- поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;
- поражение Тамбовского порохового завода;
- пункт управления ОТРК "Искандер", Курская обл;
- ПТД 448-й ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл);
- трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крым);
- судно "ПОРТ ОЛЯ-4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами (Астраханская обл);
- радиолокационная станция 96Л6 (АР Крым);
- подвижной состав с ГСМ (АР Крым).
НПЗ:
- Новокуйбышевский НПЗ
- Волгоградский НПЗ
- Сызранский НПЗ
- ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"
- Рязанский НПЗ
- АО "Куйбышевский НПЗ"
- Краснодарский НПЗ
Среди прочих целей поражены, выведены из строя:
- 10 объектов ОПК противника;
- 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;
- десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БПЛА.
"Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше!" - отметили в ССО.
*Deep strike - глубинные удары, которые наносят ССО по территории врага.
*Direct action - "прямые действия", которые выполняют подразделения ССО и охватывают такие действия, как налет, засада, специальная разведка и тому подобное.
