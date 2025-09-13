РУС
Атака на российский порт "Приморск": поражены два танкера "теневого флота", - Reuters

танкер теневого флота

Дроны СБУ поразили два танкера "теневого флота", находившиеся в российском порту "Приморск" в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отметили источники издания, поврежденные танкеры Kusto и Cai Yun типа Aframax зарегистрированы на Сейшелах. Эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

В частности, как утверждается, танкер Kusto способен перевозить около 700 тысяч баррелей.

По данным издания, после атаки СБУ загрузка нефти из порта в Приморске была приостановлена, и до сих пор неизвестно, возобновили ли ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области. ВИДЕО

Этот порт имеет пропускную способность около 1 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его ключевым экспортным хабом для российской нефти и крупнейшим портом западной России.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны СБУ атаковали российский порт Приморск и ряд нефтеперекачивающих станций РФ.

