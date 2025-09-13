Атака на российский порт "Приморск": поражены два танкера "теневого флота", - Reuters
Дроны СБУ поразили два танкера "теневого флота", находившиеся в российском порту "Приморск" в Балтийском море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отметили источники издания, поврежденные танкеры Kusto и Cai Yun типа Aframax зарегистрированы на Сейшелах. Эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.
В частности, как утверждается, танкер Kusto способен перевозить около 700 тысяч баррелей.
По данным издания, после атаки СБУ загрузка нефти из порта в Приморске была приостановлена, и до сих пор неизвестно, возобновили ли ее.
Этот порт имеет пропускную способность около 1 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его ключевым экспортным хабом для российской нефти и крупнейшим портом западной России.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что дроны СБУ атаковали российский порт Приморск и ряд нефтеперекачивающих станций РФ.
І взагалі закрити Балтику для кацапських судов - бо Балтика це внутрішнє море НАТО і не фер ворогам НАТО у Балтиці робити ,
Б'ють туди меньш чекають
Експерт нафтовий
А це точно не Україна.
Думаю то замислила і привела в дію Антарктида.
Мені завжди ті пінгвіни здавалися підозрілими.
Мені це в барі вони сказали)