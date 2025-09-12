РУС
Крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области. ВИДЕО

В Ленинградской области России сообщают о взрывах, беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горит минимум одно судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, жители города Тосно Ленинградской области сообщают о взрывах и публикуют видео (Внимание: присутствует ненормативная лексика).

Кроме того, губернатор Ленинградской области заявил о работе российской ПВО над областью и Пушкинским районом Петербурга. По его словам, уничтожено более 30 БПЛА. Зафиксировано падение обломков в некоторых населенных пунктах. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет.

Также он отметил, что "крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области, возник пожар на одном из судов".

+37
Це деНАФТАфікація
12.09.2025 07:05 Ответить
+20
Гарна новина...
12.09.2025 07:03 Ответить
+15
ета што...-ета вайна,дура...
12.09.2025 07:04 Ответить
Гарна новина...
12.09.2025 07:03 Ответить
12.09.2025 08:30 Ответить
ета што...-ета вайна,дура...
12.09.2025 07:04 Ответить
Це, так званий, узькай ізик московитів, після толстоєвскага і вялічія з личакам смердючими!!
12.09.2025 08:07 Ответить
Ну, "пушкіни" з "толстоєвськими", теж недалеко відстають... Візьми той же радянський тритомник Пушкіна, та подивися, скільки слів, у віршах", замінено "зірочками"... А це ж "нецензурщина"! Просто, знайомий, бібліограф, має у своїй колекції дореволюційне видання - "без купюр". Він і розказував...
А оповідання Толстого, "В бані"? Чистої води "порнуха"... Якщо знять, за мотивами цього оповідання, фільм, то німецькі "фільми для дорослих" будуть виглядіть "похабщиною на мистецтво"...
12.09.2025 08:18 Ответить
Це деНАФТАфікація
12.09.2025 07:05 Ответить
Але щось пожарищ невидно 🤔
12.09.2025 07:09 Ответить
12.09.2025 07:12 Ответить
Нічого. Наступним разом влучимо в термінал. Куди ж він дінеться?!
12.09.2025 07:08 Ответить
Трамп сказав шо це помилка
12.09.2025 07:09 Ответить
... хлапок?
12.09.2025 07:21 Ответить
Ета атвєтка
12.09.2025 07:29 Ответить
ШО, знов у мене ранкова кава без цукру від такій солодкій новини?
12.09.2025 07:36 Ответить
Як і раніше літають торохтілки з моторчиками,з яких хоч би відсотків двадцять долетіли. Фламінги ніяк не заправлять соляркою.
12.09.2025 07:51 Ответить
А фламінго, утікач міндіч привіз із-за кордону від резнікова, деньог на ракети??
12.09.2025 08:09 Ответить
Красавчегі! Усе для "дружньої" Індії!
12.09.2025 08:13 Ответить
12.09.2025 08:21 Ответить
Інтелігенція ленінграду у повній красі
12.09.2025 08:34 Ответить
Хлопчик готується на путінську сво. Не заважайте йому.
12.09.2025 11:10 Ответить
"Увага: присутня ненормативна лексика! Джерело: https://censor.net/ua/v3573679"
Ги, це ж і є "вєлікій і маґучій русскій йазик"! Вони на ньому розмовляють та думають. А усі інші слова-зв'язки так і називаються - междуматія! 😜
12.09.2025 10:37 Ответить
 
 