Крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области. ВИДЕО

В Ленинградской области России сообщают о взрывах, беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горит минимум одно судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, жители города Тосно Ленинградской области сообщают о взрывах и публикуют видео (Внимание: присутствует ненормативная лексика).

Кроме того, губернатор Ленинградской области заявил о работе российской ПВО над областью и Пушкинским районом Петербурга. По его словам, уничтожено более 30 БПЛА. Зафиксировано падение обломков в некоторых населенных пунктах. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет.

Также он отметил, что "крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области, возник пожар на одном из судов".