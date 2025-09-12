Крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области. ВИДЕО
В Ленинградской области России сообщают о взрывах, беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горит минимум одно судно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, жители города Тосно Ленинградской области сообщают о взрывах и публикуют видео (Внимание: присутствует ненормативная лексика).
Кроме того, губернатор Ленинградской области заявил о работе российской ПВО над областью и Пушкинским районом Петербурга. По его словам, уничтожено более 30 БПЛА. Зафиксировано падение обломков в некоторых населенных пунктах. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет.
Также он отметил, что "крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" атакован в Ленинградской области, возник пожар на одном из судов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А оповідання Толстого, "В бані"? Чистої води "порнуха"... Якщо знять, за мотивами цього оповідання, фільм, то німецькі "фільми для дорослих" будуть виглядіть "похабщиною на мистецтво"...
Ги, це ж і є "вєлікій і маґучій русскій йазик"! Вони на ньому розмовляють та думають. А усі інші слова-зв'язки так і називаються - междуматія! 😜