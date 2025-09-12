БПЛА атаковали российский Смоленск. ВИДЕО
В России заявили об атаке беспилотников на Смоленск в ночь на 12 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, в Смоленске раздаются взрывы, очевидцы публикуют кадры взрывов и пожара.
Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин.
"В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ", - написал он.
В области объявлен режим беспилотной опасности.
Кроме того, на видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты нефтяной компании "Лукойл".
На відміну від тебе, я прекрасно розумію, що означає раптовий спалах горючої рідини, на висоті 50-100 м, над об"єктом, коли відомо, що там рухаються БПЛА, які працюють на бензині...
Я не "всьопропальщик", а "реаліст". І прекрасно розумію, що треба або мінять тактику (яка враховує і висоту польоту БПЛА), або шукать якийсь новий *********... Я просто критично оцінюю чужу роботу... А уяви, як матюкаються хлопці, які послали ці БПЛА, в політ? Матюкаються від того, що робота їх виявилася частково, марною... Матюкаються від безсилля щось змінить...
Узькай ізик, від толстоєвскага та ефіопа!!?!