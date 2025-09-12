РУС
8 220 21

БПЛА атаковали российский Смоленск. ВИДЕО

В России заявили об атаке беспилотников на Смоленск в ночь на 12 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, в Смоленске раздаются взрывы, очевидцы публикуют кадры взрывов и пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов по НПЗ: Дефицит бензина в России охватил уже более 20 регионов

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин.

"В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ", - написал он.

Также читайте: Нефтебаза горела после атаки БПЛА в Белгородской области РФ

В области объявлен режим беспилотной опасности.

Также смотрите: Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО

Кроме того, на видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты нефтяной компании "Лукойл".

+21
12.09.2025 07:18
+17
І нема чого "стрибать від радості" - три БПЛА збиті над містом. А горить лише в одному місці... Кацапня теж вчиться, потроху...
12.09.2025 06:26
+6
12.09.2025 08:23
Я не знаю, "стара" "методика", чи "нова", але в мене є ОЧІ... А ще військова освіта, в авіаційному училищі... І висновки я робить трохи навчений...
12.09.2025 08:24
А купа кацапського ппо стоїть не в Україні, а в смоленську. Є різниця?
12.09.2025 07:10
Якого саме? "Ближньої дії"? Так, останнім часом, і їх авіація, і наша, працюють, переважно, КАБами, і до лінії фронту, не підлітають... А по ФПВшках ці системи не застосовуються...
12.09.2025 08:21
давай ше ти в всьопропальщики до лаврінєнкі і ильяша запишись
12.09.2025 10:28
Ги-ги... У тебе "порядок з очима"? А з мисленням?
На відміну від тебе, я прекрасно розумію, що означає раптовий спалах горючої рідини, на висоті 50-100 м, над об"єктом, коли відомо, що там рухаються БПЛА, які працюють на бензині...
Я не "всьопропальщик", а "реаліст". І прекрасно розумію, що треба або мінять тактику (яка враховує і висоту польоту БПЛА), або шукать якийсь новий *********... Я просто критично оцінюю чужу роботу... А уяви, як матюкаються хлопці, які послали ці БПЛА, в політ? Матюкаються від того, що робота їх виявилася частково, марною... Матюкаються від безсилля щось змінить...
12.09.2025 10:36
ну сорян, я ж не знав шо ти такий проФФесор
12.09.2025 10:40
Я не "професор"... Просто маю освіту, пов"язану з військовою авіацією, і півтора десятка років служби в авіачастинах...
12.09.2025 11:11
да….. на Лукойл…))ляп…
12.09.2025 06:50
А хотілось би
12.09.2025 08:57
12.09.2025 07:18
Московіти, з матюччям радіють, скорому їх звільненню від ******!!!
Узькай ізик, від толстоєвскага та ефіопа!!?!
12.09.2025 08:15
12.09.2025 08:23
рашисти всі відморожені, як взагалі ми з ними спілкувалися.
12.09.2025 08:37
У них нова рахівниця )), раніше було любить-не любить, зраз ********-не ******** ))
12.09.2025 09:03
Коли мова йде про кацапів, то застосовується термін "раху#ка" 😂
12.09.2025 10:18
мирні безпілотники збивають об'єкти нафтової компанії "Лукойл"
12.09.2025 09:50
коли бачу з яким захопленням і радістю вони за цим спостерігають, то хочеться лише додати - "давайте ще"!
12.09.2025 10:32
 
 