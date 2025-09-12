БПЛА атаковали российский Смоленск. ВИДЕО

В России заявили об атаке беспилотников на Смоленск в ночь на 12 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, в Смоленске раздаются взрывы, очевидцы публикуют кадры взрывов и пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов по НПЗ: Дефицит бензина в России охватил уже более 20 регионов

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин.

"В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ", - написал он.

Также читайте: Нефтебаза горела после атаки БПЛА в Белгородской области РФ

В области объявлен режим беспилотной опасности.

Также смотрите: Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО

Кроме того, на видео очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты нефтяной компании "Лукойл".