7 302 16

БпЛА атакували російський Смоленськ. ВIДЕО

У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ у ніч на 12 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, у Смоленську лунають вибухи, очевидці публікують кадри вибухів та пожежі.

Також про атаку БпЛА повідомив губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін.

"В цей час працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ", - написав він.

В області оголошено режим безпілотної небезпеки.

Крім того, на відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти нафтової компанії "Лукойл".

Автор: 

Топ коментарі
+19
показати весь коментар
12.09.2025 07:18 Відповісти
+15
І нема чого "стрибать від радості" - три БПЛА збиті над містом. А горить лише в одному місці... Кацапня теж вчиться, потроху...
показати весь коментар
12.09.2025 06:26 Відповісти
+5
показати весь коментар
12.09.2025 08:23 Відповісти
Я не знаю, "стара" "методика", чи "нова", але в мене є ОЧІ... А ще військова освіта, в авіаційному училищі... І висновки я робить трохи навчений...
показати весь коментар
12.09.2025 08:24 Відповісти
А купа кацапського ппо стоїть не в Україні, а в смоленську. Є різниця?
показати весь коментар
12.09.2025 07:10 Відповісти
Якого саме? "Ближньої дії"? Так, останнім часом, і їх авіація, і наша, працюють, переважно, КАБами, і до лінії фронту, не підлітають... А по ФПВшках ці системи не застосовуються...
показати весь коментар
12.09.2025 08:21 Відповісти
да….. на Лукойл…))ляп…
показати весь коментар
12.09.2025 06:50 Відповісти
А хотілось би
показати весь коментар
12.09.2025 08:57 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 07:18 Відповісти
Московіти, з матюччям радіють, скорому їх звільненню від ******!!!
Узькай ізик, від толстоєвскага та ефіопа!!?!
показати весь коментар
12.09.2025 08:15 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 08:23 Відповісти
рашисти всі відморожені, як взагалі ми з ними спілкувалися.
показати весь коментар
12.09.2025 08:37 Відповісти
У них нова рахівниця )), раніше було любить-не любить, зраз ********-не ******** ))
показати весь коментар
12.09.2025 09:03 Відповісти
Коли мова йде про кацапів, то застосовується термін "раху#ка" 😂
показати весь коментар
12.09.2025 10:18 Відповісти
мирні безпілотники збивають об'єкти нафтової компанії "Лукойл"
показати весь коментар
12.09.2025 09:50 Відповісти
 
 