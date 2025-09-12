БпЛА атакували російський Смоленськ. ВIДЕО
У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ у ніч на 12 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, у Смоленську лунають вибухи, очевидці публікують кадри вибухів та пожежі.
Також про атаку БпЛА повідомив губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін.
"В цей час працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ", - написав він.
В області оголошено режим безпілотної небезпеки.
Крім того, на відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти нафтової компанії "Лукойл".
Топ коментарі
+19 Юрий Хорошунов
показати весь коментар12.09.2025 07:18 Відповісти Посилання
+15 Яр Холодний
показати весь коментар12.09.2025 06:26 Відповісти Посилання
+5 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар12.09.2025 08:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Узькай ізик, від толстоєвскага та ефіопа!!?!