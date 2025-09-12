БпЛА атакували російський Смоленськ. ВIДЕО

У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ у ніч на 12 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, у Смоленську лунають вибухи, очевидці публікують кадри вибухів та пожежі.

Також про атаку БпЛА повідомив губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін.

"В цей час працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ", - написав він.

В області оголошено режим безпілотної небезпеки.

Крім того, на відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти нафтової компанії "Лукойл".