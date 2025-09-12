Найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано в Ленінградській області. ВIДЕО

У Ленінградській області Росії повідомляють про вибухи, безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горить мінімум одне судно.

Так, жителі міста Тосно Ленінградської області повідомляють про вибухи і публікують відео.

Крім того, губернатор Ленінградської області заявив про роботу російської ППО над областю та Пушкінським районом Петербургу. За його словами, знищено понад 30 БПЛА. Зафіксовано падіння уламків у деяких населених пунктах. Місця падіння оточені, загорянь та постраждалих немає.

Також він зазначив, що "найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано у Ленінградській області, виникла пожежа на одному із суден".