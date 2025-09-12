Найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано в Ленінградській області. ВIДЕО
У Ленінградській області Росії повідомляють про вибухи, безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горить мінімум одне судно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, жителі міста Тосно Ленінградської області повідомляють про вибухи і публікують відео (Увага: присутня ненормативна лексика).
Крім того, губернатор Ленінградської області заявив про роботу російської ППО над областю та Пушкінським районом Петербургу. За його словами, знищено понад 30 БПЛА. Зафіксовано падіння уламків у деяких населених пунктах. Місця падіння оточені, загорянь та постраждалих немає.
Також він зазначив, що "найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано у Ленінградській області, виникла пожежа на одному із суден".
