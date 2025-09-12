УКР
10 039 18

Найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано в Ленінградській області. ВIДЕО

У Ленінградській області Росії повідомляють про вибухи, безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горить мінімум одне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, жителі міста Тосно Ленінградської області повідомляють про вибухи і публікують відео (Увага: присутня ненормативна лексика).

Крім того, губернатор Ленінградської області заявив про роботу російської ППО над областю та Пушкінським районом Петербургу. За його словами, знищено понад 30 БПЛА. Зафіксовано падіння уламків у деяких населених пунктах. Місця падіння оточені, загорянь та постраждалих немає.

Також він зазначив, що "найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано у Ленінградській області, виникла пожежа на одному із суден".

+34
Це деНАФТАфікація
12.09.2025 07:05 Відповісти
+18
Гарна новина...
12.09.2025 07:03 Відповісти
+11
ета што...-ета вайна,дура...
12.09.2025 07:04 Відповісти
Гарна новина...
12.09.2025 07:03 Відповісти
12.09.2025 08:30 Відповісти
ета што...-ета вайна,дура...
12.09.2025 07:04 Відповісти
Це, так званий, узькай ізик московитів, після толстоєвскага і вялічія з личакам смердючими!!
12.09.2025 08:07 Відповісти
Ну, "пушкіни" з "толстоєвськими", теж недалеко відстають... Візьми той же радянський тритомник Пушкіна, та подивися, скільки слів, у віршах", замінено "зірочками"... А це ж "нецензурщина"! Просто, знайомий, бібліограф, має у своїй колекції дореволюційне видання - "без купюр". Він і розказував...
А оповідання Толстого, "В бані"? Чистої води "порнуха"... Якщо знять, за мотивами цього оповідання, фільм, то німецькі "фільми для дорослих" будуть виглядіть "похабщиною на мистецтво"...
12.09.2025 08:18 Відповісти
Це деНАФТАфікація
12.09.2025 07:05 Відповісти
Але щось пожарищ невидно 🤔
12.09.2025 07:09 Відповісти
12.09.2025 07:12 Відповісти
Нічого. Наступним разом влучимо в термінал. Куди ж він дінеться?!
12.09.2025 07:08 Відповісти
Трамп сказав шо це помилка
12.09.2025 07:09 Відповісти
... хлапок?
12.09.2025 07:21 Відповісти
Ета атвєтка
12.09.2025 07:29 Відповісти
ШО, знов у мене ранкова кава без цукру від такій солодкій новини?
12.09.2025 07:36 Відповісти
Як і раніше літають торохтілки з моторчиками,з яких хоч би відсотків двадцять долетіли. Фламінги ніяк не заправлять соляркою.
12.09.2025 07:51 Відповісти
А фламінго, утікач міндіч привіз із-за кордону від резнікова, деньог на ракети??
12.09.2025 08:09 Відповісти
Красавчегі! Усе для "дружньої" Індії!
12.09.2025 08:13 Відповісти
12.09.2025 08:21 Відповісти
Інтелігенція ленінграду у повній красі
12.09.2025 08:34 Відповісти
 
 