УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7398 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
4 996 41

Атака на російський порт "Приморськ": уражено два танкери "тіньового флоту", - Reuters

танкер тіньового флоту

Дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту", що перебували у російському порту "Приморськ" у Балтійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначили джерела видання, пошкоджені танкери Kusto та Cai Yun типу Aframax зареєстровані на Сейшелах. Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Зокрема, як стверджується, танкер Kusto здатний перевозити близько 700 тисяч барелів.

За даними видання, після атаки СБУ завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено, і досі невідомо, чи його відновили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" атаковано в Ленінградській області. ВIДЕО

Цей порт має пропускну здатність близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом західної Росії.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що дрони СБУ атакували російський порт Приморськ та низку нафтоперекачувальних станцій РФ.

Автор: 

СБУ (13356) танкер (380) Удари по РФ (528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Знищити усі порти раши на Балтиці
І взагалі закрити Балтику для кацапських судов - бо Балтика це внутрішнє море НАТО і не фер ворогам НАТО у Балтиці робити ,
показати весь коментар
13.09.2025 12:11 Відповісти
+11
показати весь коментар
13.09.2025 13:13 Відповісти
+7
Чому б не почати з Чорного моря? Оманські договорняки забороняють?
показати весь коментар
13.09.2025 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог любить трійцю.
показати весь коментар
13.09.2025 12:10 Відповісти
Знищити усі порти раши на Балтиці
І взагалі закрити Балтику для кацапських судов - бо Балтика це внутрішнє море НАТО і не фер ворогам НАТО у Балтиці робити ,
показати весь коментар
13.09.2025 12:11 Відповісти
Чому б не почати з Чорного моря? Оманські договорняки забороняють?
показати весь коментар
13.09.2025 12:16 Відповісти
Що таке Оманські договорняки"? Може ви дасте хоч якесь КОКРЕТНЕ посилання?
показати весь коментар
13.09.2025 13:02 Відповісти
А ще він нашого Лідора полуграмотним імбецилом називає, а конкретного посилання не дає💩
показати весь коментар
13.09.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 13:13 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 13:14 Відповісти
Тобі принципово звідки почали?
Б'ють туди меньш чекають
показати весь коментар
13.09.2025 13:02 Відповісти
Сумнівно. Просто по портах Чорного моря (а їх вантажообіг більше, ніж на Балтиці) бити заборонено.
показати весь коментар
13.09.2025 13:11 Відповісти
Це найбільший західний порт раши, яке чорне море?
показати весь коментар
13.09.2025 13:21 Відповісти
У тебе є докази? Викладай!
показати весь коментар
13.09.2025 13:21 Відповісти
Якби були докази, то я б не писав "сумнівно".
показати весь коментар
13.09.2025 14:16 Відповісти
Хочеш, щоб я розібрав вашу суперечку, з точки зору логіки? Та запросто....
Основна теза твого "візаві" - "Б'ють туди меньш чекають...".
Твоя відповідь: "Сумнівно. Просто по портах Чорного моря (а їх вантажообіг більше, ніж на Балтиці) бити заборонено!"
Тобто, ти висловив сумнів у його ствердженні стосовно причин нанесення ударів саме по Балтиці...
Я ж задав тобі питання не стосовно Балтики (зі ствердженням твого "візаві" я не тільки згоден - я навіть додам, що основна маса торгівлі не тільки сирою нафтою, але й готовим пальним і скрапленим газом, іде саме через Балтику). Я поставив тобі чітке питання стосовно заборони бить по чорноморським нафтотерміналам. Ти не відповів, а "запетляв"...
Це, у юриспруденції іменується "підміною предмету спору"...
показати весь коментар
13.09.2025 14:57 Відповісти
З точки зору логіки я задав цілком доречне питання. Мені відповіли припущенням. Я теж відповів припущенням. Ти попросив у мене підтвердження мого припущення, що не логічно. Припущення це не твердження. Ти не запросив у мого опонента підтвердження його припущення, що теж не логічно.
показати весь коментар
13.09.2025 15:04 Відповісти
Коротше кажучи, ти продовжуєш займаться "словоблудством"... Продовжуй... Без мене... Я не заважатиму...
показати весь коментар
13.09.2025 15:33 Відповісти
Не заперечую. Тим більше логіка це не ваша тема. І до речі, основна маса торгівлі рф сирою нафтою і нафтопродуктами йде саме через Чорне море.
показати весь коментар
13.09.2025 15:42 Відповісти
Це трололо
Андрiй Мороз #6124

Реєстрація: 05.09.2025

але є і плюс - трололо тєж вчать українську мову.
показати весь коментар
13.09.2025 15:31 Відповісти
Sophia-Maria Duglass #550966
Мене читають: 6
Я читаю: 0
Реєстрація: 13.01.2023

Це якийсь флешмоб?
показати весь коментар
13.09.2025 15:38 Відповісти
Це мій другий ник
а ось перший
АВТОТЕМА 11.07.18 18:tel:28 28 186 866 40 975 ТЕМУ СТВОРИВ: SOPHIA-MARIA DUGLASS
показати весь коментар
13.09.2025 15:40 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
13.09.2025 14:15 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 15:29 Відповісти
ну от для чого пердіти в калюжу? ну краще промовч! основні нафтоналивні термінали балтиці!
показати весь коментар
13.09.2025 13:08 Відповісти
Вантажообіг наливних портів рф на Чорному морі більше, ніж на Балтиці.
показати весь коментар
13.09.2025 13:14 Відповісти
Ну це тіко тобі так здається, хоч статтю допитах.
Експерт нафтовий
показати весь коментар
13.09.2025 13:25 Відповісти
*Дочитай*
показати весь коментар
13.09.2025 13:27 Відповісти
Найбільший порт рф - Новоросійськ. Це не обговорюється. А західний він чи південний мені не важливо.
показати весь коментар
13.09.2025 14:23 Відповісти
https://epravda.com.ua/svit/rosiyu-zvinuvatili-u-********-strahovih-dokumentiv-dlya-tinovogo-flotu-811570/
показати весь коментар
13.09.2025 12:13 Відповісти
Якби потопили пару таких корит, то ніхто б не ризикував мати брудні справи з кацапами
показати весь коментар
13.09.2025 12:17 Відповісти
Ці "корита", або викуплені кацапами, або взяті в оренду... Сейшели, панама, та ще з десяток "приморських країн, просто "торгують " своїм прапором - бо це вигідно як власнику судна, так і користувачу...
показати весь коментар
13.09.2025 13:24 Відповісти
Не тільки приморських. Навскидку це і Молдова, і Монголія. Є і Швейцарія, але вона не торгує направо-наліво своїм.
показати весь коментар
13.09.2025 13:31 Відповісти
ключовий момент тут - "вигідно власнику судна". Оскільки, якщо я правильно розумію, страховок там немає ніяких, то втрата судна буде виключно проблемою "власника". І з кожним новим затонулим танкером у них було би менше впевненості у вигідності такого бізнесу.
Але розумію що до нас теж плавають судна, тому не все так просто. Підозрюю що є негласна домовленість якась по цьому питанню
показати весь коментар
13.09.2025 14:01 Відповісти
Далі полемізувать не буду - володію малим обсягом інформації...
показати весь коментар
13.09.2025 14:07 Відповісти
«Дешевий прапор» - це економіко-правовий термін, що означає сукупність умов, запропонованих країною іноземним судновласникам для реєстрації своїх суден під її торговим прапором, зокрема низькі податки, зменшені бюрократичні процедури, дешевшу робочу силу та гнучкіші норми трудового законодавства порівняно з країнами з традиційним прапором.
Що приваблює судновласників:

Зниження витрат:Головна перевага - це зниження собівартості перевезень завдяки нижчим податкам, а також можливості наймати дешеву робочу силу для обслуговування суден. Гнучкість та спрощення:Країни, що надають «дешевий прапор», часто пропонують спрощені бюрократичні процедури реєстрації суден та гнучкіші правові норми, що полегшує роботу судновласників. Доступ до торгових шляхів:Деякі з цих країн розташовані на перетині найважливіших морських шляхів, що дає перевагу у логістиці. Зменшення регулювання:Менш суворі норми міжнародного права та відсутність жорстких стандартів щодо умов праці екіпажу також приваблюють судновласників.
Приклади:

Країни, такі як Панама та Ліберія, відомі як країни «дешевого прапора» саме через ці фактори, що дозволяють скоротити витрати на експлуатацію суден.
показати весь коментар
13.09.2025 13:45 Відповісти
Це є самі дієві санкції і відповідь на обстріли.
показати весь коментар
13.09.2025 12:19 Відповісти
Головне не зупиняйтеся. Бо інших санкцій проти Сосії напевно вже не буде
показати весь коментар
13.09.2025 12:21 Відповісти
Ой.
А це точно не Україна.
Думаю то замислила і привела в дію Антарктида.
Мені завжди ті пінгвіни здавалися підозрілими.
показати весь коментар
13.09.2025 12:29 Відповісти
трубу на балтиці теж вони бамкнули.
Мені це в барі вони сказали)
показати весь коментар
13.09.2025 12:30 Відповісти
Ви обережніше. На пінгвінів Трамп і так зуб точить.
показати весь коментар
13.09.2025 13:39 Відповісти
блін.
Не знав..
Потрібно і ще пінгвінів навчати управліням дронами....
показати весь коментар
13.09.2025 14:13 Відповісти
МОЛОДЦІ!!! Бережи вас Бог та Пресвята Богородиця!!! Слава Україні!!!
показати весь коментар
13.09.2025 13:16 Відповісти
Де вигідніше вивозити нафту з чорного моря в середземку де арабські нафтові країни чи в балтику де нафтових країн мало а європейских споживачів море..от же їбанули вірно
показати весь коментар
13.09.2025 14:59 Відповісти
 
 