Атака на російський порт "Приморськ": уражено два танкери "тіньового флоту", - Reuters

Дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту", що перебували у російському порту "Приморськ" у Балтійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначили джерела видання, пошкоджені танкери Kusto та Cai Yun типу Aframax зареєстровані на Сейшелах. Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Зокрема, як стверджується, танкер Kusto здатний перевозити близько 700 тисяч барелів.

За даними видання, після атаки СБУ завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено, і досі невідомо, чи його відновили.

Цей порт має пропускну здатність близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом західної Росії.

