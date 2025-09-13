Атака на російський порт "Приморськ": уражено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
Дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту", що перебували у російському порту "Приморськ" у Балтійському морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначили джерела видання, пошкоджені танкери Kusto та Cai Yun типу Aframax зареєстровані на Сейшелах. Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.
Зокрема, як стверджується, танкер Kusto здатний перевозити близько 700 тисяч барелів.
За даними видання, після атаки СБУ завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено, і досі невідомо, чи його відновили.
Цей порт має пропускну здатність близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом західної Росії.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що дрони СБУ атакували російський порт Приморськ та низку нафтоперекачувальних станцій РФ.
І взагалі закрити Балтику для кацапських судов - бо Балтика це внутрішнє море НАТО і не фер ворогам НАТО у Балтиці робити ,
Б'ють туди меньш чекають
Основна теза твого "візаві" - "Б'ють туди меньш чекають...".
Твоя відповідь: "Сумнівно. Просто по портах Чорного моря (а їх вантажообіг більше, ніж на Балтиці) бити заборонено!"
Тобто, ти висловив сумнів у його ствердженні стосовно причин нанесення ударів саме по Балтиці...
Я ж задав тобі питання не стосовно Балтики (зі ствердженням твого "візаві" я не тільки згоден - я навіть додам, що основна маса торгівлі не тільки сирою нафтою, але й готовим пальним і скрапленим газом, іде саме через Балтику). Я поставив тобі чітке питання стосовно заборони бить по чорноморським нафтотерміналам. Ти не відповів, а "запетляв"...
Це, у юриспруденції іменується "підміною предмету спору"...
але є і плюс - трололо тєж вчать українську мову.
Це якийсь флешмоб?
а ось перший
Експерт нафтовий
Але розумію що до нас теж плавають судна, тому не все так просто. Підозрюю що є негласна домовленість якась по цьому питанню
Що приваблює судновласників:
Зниження витрат:Головна перевага - це зниження собівартості перевезень завдяки нижчим податкам, а також можливості наймати дешеву робочу силу для обслуговування суден. Гнучкість та спрощення:Країни, що надають «дешевий прапор», часто пропонують спрощені бюрократичні процедури реєстрації суден та гнучкіші правові норми, що полегшує роботу судновласників. Доступ до торгових шляхів:Деякі з цих країн розташовані на перетині найважливіших морських шляхів, що дає перевагу у логістиці. Зменшення регулювання:Менш суворі норми міжнародного права та відсутність жорстких стандартів щодо умов праці екіпажу також приваблюють судновласників.
Приклади:
Країни, такі як Панама та Ліберія, відомі як країни «дешевого прапора» саме через ці фактори, що дозволяють скоротити витрати на експлуатацію суден.
А це точно не Україна.
Думаю то замислила і привела в дію Антарктида.
Мені завжди ті пінгвіни здавалися підозрілими.
Мені це в барі вони сказали)
Не знав..
Потрібно і ще пінгвінів навчати управліням дронами....