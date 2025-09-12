Дрони СБУ атакували російський порт Приморськ та низку нафтоперекачувальних станцій РФ, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Вночі безпілотники СБУ уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, що є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Приморськ є ключовим хабом для завантаження "тіньового флоту", який допомагає РФ обходити міжнародні санкції та продавати нафту на зовнішніх ринках.

Щороку через порт проходить близько 60 млн тонн нафти, на чому РФ заробляє близько $15 млрд.

Так, внаслідок атаки безпілотників СБУ на однмоу із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть сягати до $41 млн.

Також було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ - "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

