УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10458 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
4 946 18

Дрони СБУ атакували російський порт Приморськ та низку нафтоперекачувальних станцій РФ, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

Вночі безпілотники СБУ уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, що є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Приморськ є ключовим хабом для завантаження "тіньового флоту", який допомагає РФ обходити міжнародні санкції та продавати нафту на зовнішніх ринках.

Щороку через порт проходить близько 60 млн тонн нафти, на чому РФ заробляє близько $15 млрд.

Читайте також: Країни ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії

Так, внаслідок атаки безпілотників СБУ на однмоу із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть сягати до $41 млн.

Також було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ - "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Читайте: ЄС викликав представників Росії та Білорусі через атаку дронів на Польщу, - AFP

СБУ атакувала російський порт Приморськ. Що відомо?
СБУ атакувала російський порт Приморськ. Що відомо?
СБУ атакувала російський порт Приморськ. Що відомо?
СБУ атакувала російський порт Приморськ. Що відомо?
СБУ атакувала російський порт Приморськ. Що відомо?

Автор: 

росія (67667) СБУ (13349) Удари по РФ (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Приємно вражений, що СБУ знайшло час атакувати не тільки НАБУ.
показати весь коментар
12.09.2025 13:36 Відповісти
+13
Це зовсім інші люди!!!
Не ті які "чєгоізволіссс" перед ермаком...
Я взагалі припускаю, що то роблять порохоботи або ЧВК або якась "третя сила" . Ну просто неможливо повірити, що вдалися б такі операції як "Павутина" та "Рулон плівки на кримський міст" в режимі "Найвеличніший постійно дзвонив і все на контролі тримав"... Малюки так стали лизати 👅💩 ЗЕ , що можно у відчай впасти..... нажаль це вимога часу...
показати весь коментар
12.09.2025 13:40 Відповісти
+11
Оце вже Санкції
А не Потужна євробалаканина
показати весь коментар
12.09.2025 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приємно вражений, що СБУ знайшло час атакувати не тільки НАБУ.
показати весь коментар
12.09.2025 13:36 Відповісти
Це зовсім інші люди!!!
Не ті які "чєгоізволіссс" перед ермаком...
Я взагалі припускаю, що то роблять порохоботи або ЧВК або якась "третя сила" . Ну просто неможливо повірити, що вдалися б такі операції як "Павутина" та "Рулон плівки на кримський міст" в режимі "Найвеличніший постійно дзвонив і все на контролі тримав"... Малюки так стали лизати 👅💩 ЗЕ , що можно у відчай впасти..... нажаль це вимога часу...
показати весь коментар
12.09.2025 13:40 Відповісти
писали що проти НАБУ виставили 300 штиків , спартанців, бл ...
показати весь коментар
12.09.2025 13:47 Відповісти
Оце вже Санкції
А не Потужна євробалаканина
показати весь коментар
12.09.2025 13:36 Відповісти
Це вже Мадяр і на діжку Брента цінники поміняє .
показати весь коментар
12.09.2025 13:40 Відповісти
Шо с мордой козерогие? Не помогло отключение интернета?
показати весь коментар
12.09.2025 13:41 Відповісти
Після російських ударів, палає половина України, а після ударів по росії- одні пуки і піар!
показати весь коментар
12.09.2025 13:58 Відповісти
ну так подорви!
показати весь коментар
12.09.2025 14:07 Відповісти
Не тільки "піар" ще у нагваберних кацапов-дегенератів п3рдаки палають 😁😉.
показати весь коментар
12.09.2025 14:23 Відповісти
#нашваберних.
показати весь коментар
12.09.2025 14:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LnWw-vm7YTU Відео про НПС-3. Вони її називали "". Так що, осиновий кілок прямо у серце......
показати весь коментар
12.09.2025 14:01 Відповісти
До речі, відео може бути цікавим для певного кола осіб......
показати весь коментар
12.09.2025 14:06 Відповісти
Ручными насосами пусть свою поганую нефть качают... а переработку ведут на своих засратых кухнях...
показати весь коментар
12.09.2025 14:07 Відповісти
чим більше буде горіти в нафто газовій в кацапії тим скорше наступить мир
показати весь коментар
12.09.2025 14:21 Відповісти
"Кросота то кокая, ляпота" (с)
показати весь коментар
12.09.2025 14:25 Відповісти
- Вон грибочек поднялся. Хорошенький.
Скажи? І нам подобається. Буває ж таке?
показати весь коментар
12.09.2025 14:31 Відповісти
Так, в нас таки є спільні точки дотику .
показати весь коментар
12.09.2025 15:04 Відповісти
Ну нарешті! Все чекав коли ж його накриють, бо це таки ж дуже жирна ціль була..... Наступним тепер має бути ще порт Висоцьк- це трошки північніше від Приморська.... за тридцять кілометрів північніше від терміналів "Транснєфть-Порт Пріморськ" і "Спецморнєфтепорт" прямо біля Висоцька (60°35'41.5"N 28°34'09.8"E) знаходиться великий розподільчий перевалочний комплекс "ЛУКОЙЛ-ІІ" резервуарнм парком на 30+ резервуарів по 50 тисяч кубів. Туди теж ще не прилітало, хоча від нашого кордону до цього РПК 960 км по прямій. Так що роботи для "вхламінго" буде вистачати, і кацапи вже почали нервуватись.
показати весь коментар
12.09.2025 15:02 Відповісти
 
 