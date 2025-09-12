РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Дроны СБУ атаковали российский порт Приморск и ряд нефтеперекачивающих станций РФ, - источник

Ночью беспилотники СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, являющийся конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Приморск является ключевым хабом для загрузки "теневого флота", который помогает РФ обходить международные санкции и продавать нефть на внешних рынках.

Ежегодно через порт проходит около 60 млн тонн нефти, на чем РФ зарабатывает около $15 млрд.

Так, в результате атаки беспилотников СБУ на однмоу из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.

Ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут достигать до $41 млн.

Также был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ - "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7", которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

СБУ атаковала российский порт Приморск. Что известно?
+18
Приємно вражений, що СБУ знайшло час атакувати не тільки НАБУ.
12.09.2025 13:36 Ответить
+12
Це зовсім інші люди!!!
Не ті які "чєгоізволіссс" перед ермаком...
Я взагалі припускаю, що то роблять порохоботи або ЧВК або якась "третя сила" . Ну просто неможливо повірити, що вдалися б такі операції як "Павутина" та "Рулон плівки на кримський міст" в режимі "Найвеличніший постійно дзвонив і все на контролі тримав"... Малюки так стали лизати 👅💩 ЗЕ , що можно у відчай впасти..... нажаль це вимога часу...
12.09.2025 13:40 Ответить
+11
Оце вже Санкції
А не Потужна євробалаканина
12.09.2025 13:36 Ответить
Приємно вражений, що СБУ знайшло час атакувати не тільки НАБУ.
12.09.2025 13:36 Ответить
Це зовсім інші люди!!!
Не ті які "чєгоізволіссс" перед ермаком...
Я взагалі припускаю, що то роблять порохоботи або ЧВК або якась "третя сила" . Ну просто неможливо повірити, що вдалися б такі операції як "Павутина" та "Рулон плівки на кримський міст" в режимі "Найвеличніший постійно дзвонив і все на контролі тримав"... Малюки так стали лизати 👅💩 ЗЕ , що можно у відчай впасти..... нажаль це вимога часу...
12.09.2025 13:40 Ответить
писали що проти НАБУ виставили 300 штиків , спартанців, бл ...
12.09.2025 13:47 Ответить
Оце вже Санкції
А не Потужна євробалаканина
12.09.2025 13:36 Ответить
Це вже Мадяр і на діжку Брента цінники поміняє .
12.09.2025 13:40 Ответить
Шо с мордой козерогие? Не помогло отключение интернета?
12.09.2025 13:41 Ответить
Після російських ударів, палає половина України, а після ударів по росії- одні пуки і піар!
12.09.2025 13:58 Ответить
ну так подорви!
12.09.2025 14:07 Ответить
Не тільки "піар" ще у нагваберних кацапов-дегенератів п3рдаки палають 😁😉.
12.09.2025 14:23 Ответить
#нашваберних.
12.09.2025 14:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LnWw-vm7YTU Відео про НПС-3. Вони її називали "". Так що, осиновий кілок прямо у серце......
12.09.2025 14:01 Ответить
До речі, відео може бути цікавим для певного кола осіб......
12.09.2025 14:06 Ответить
Ручными насосами пусть свою поганую нефть качают... а переработку ведут на своих засратых кухнях...
12.09.2025 14:07 Ответить
чим більше буде горіти в нафто газовій в кацапії тим скорше наступить мир
12.09.2025 14:21 Ответить
"Кросота то кокая, ляпота" (с)
12.09.2025 14:25 Ответить
- Вон грибочек поднялся. Хорошенький.
Скажи? І нам подобається. Буває ж таке?
12.09.2025 14:31 Ответить
Так, в нас таки є спільні точки дотику .
12.09.2025 15:04 Ответить
Ну нарешті! Все чекав коли ж його накриють, бо це таки ж дуже жирна ціль була..... Наступним тепер має бути ще порт Висоцьк- це трошки північніше від Приморська.... за тридцять кілометрів північніше від терміналів "Транснєфть-Порт Пріморськ" і "Спецморнєфтепорт" прямо біля Висоцька (60°35'41.5"N 28°34'09.8"E) знаходиться великий розподільчий перевалочний комплекс "ЛУКОЙЛ-ІІ" резервуарнм парком на 30+ резервуарів по 50 тисяч кубів. Туди теж ще не прилітало, хоча від нашого кордону до цього РПК 960 км по прямій. Так що роботи для "вхламінго" буде вистачати, і кацапи вже почали нервуватись.
12.09.2025 15:02 Ответить
 
 