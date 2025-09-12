Дроны СБУ атаковали российский порт Приморск и ряд нефтеперекачивающих станций РФ, - источник
Ночью беспилотники СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, являющийся конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Приморск является ключевым хабом для загрузки "теневого флота", который помогает РФ обходить международные санкции и продавать нефть на внешних рынках.
Ежегодно через порт проходит около 60 млн тонн нефти, на чем РФ зарабатывает около $15 млрд.
Так, в результате атаки беспилотников СБУ на однмоу из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.
Ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут достигать до $41 млн.
Также был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ - "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7", которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.
Не ті які "чєгоізволіссс" перед ермаком...
Я взагалі припускаю, що то роблять порохоботи або ЧВК або якась "третя сила" . Ну просто неможливо повірити, що вдалися б такі операції як "Павутина" та "Рулон плівки на кримський міст" в режимі "Найвеличніший постійно дзвонив і все на контролі тримав"... Малюки так стали лизати 👅💩 ЗЕ , що можно у відчай впасти..... нажаль це вимога часу...
А не Потужна євробалаканина
Скажи? І нам подобається. Буває ж таке?