Спецпризначенці ССО перекрили підходи, завдавши ворогу значних втрат і поповнивши обмінний фонд. ВIДЕО

На одному з операційних напрямків група воїнів 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій виконувала комплекс завдань, від яких залежала стійкість оборони та безпека сусідніх підрозділів.

Противник намагався діяти малими групами, просочуватися у глибину та створювати кризові ситуації своїм накопиченням. Проте оператори ССО завчасно виявляли такі спроби й прямими діями — із застосуванням БпЛА та сучасних засобів ураження — зупиняли ворога ще в "сірій зоні" та за лінією бойового зіткнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Група ізолювала проходи, перекривала підходи, змушувала противника відкривати себе, в результаті прямими діями та наведенням вогневих засобів, знищувала ворожі підрозділи . У результаті цих дій було знищено десятки окупантів і поповнено обмінний фонд Сил оборони України.

